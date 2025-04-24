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    Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв «Прозрение» США связано с их интересами

    Было бы наивно полагать, что раньше США занимали настолько жесткую позицию в отношении российских интересов просто потому, что плохо нас понимали.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Паша Техник, Кишлак и Бледный – как примеры для подражания

    Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.

    23 комментария
    24 апреля 2025, 14:03 • Новости дня

    Захарова раскритиковала планы Прибалтики и Польши выйти из Оттавской конвенции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге заявила, что игры с огнем и развертывание минных полей у границ России могут иметь губительные последствия для европейской безопасности.

    Так дипломат прокомментировала заявление властей Латвии, Литвы, Польши и Эстонии, рекомендовавших выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, передает ТАСС.

    Она добавила, что государства Прибалтики и Польша не идут на меры по снижению напряженности, а продолжают курс на конфронтацию и эскалацию в Европе. Захарова обратила внимание, что эти страны «специально переписывают историю» и забывают, чем подобные шаги оборачивались ранее, призвав не строить безопасность Европы «на руинах здравого смысла».

    По данным Москвы, совместное заявление стран Прибалтики и Польши связано с планами развивать взаимодействие с производителями мин в США и использовать их для создания минных полей на восточном фланге НАТО и для поставок на Украину.

    Напомним, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Ранее Финляндия начала подготовку к выходу из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

    23 апреля 2025, 22:15 • Новости дня
    Политолог объяснил отрезвление позиции США по отношению к России

    Политолог Ткаченко: Конфликт на Украине вынуждает США понять Россию

    Политолог объяснил отрезвление позиции США по отношению к России
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Евгений Поздняков

    «Мировоззрение гегемона» побуждало США к опасным для всего мира поступкам. Однако углубление в детали конфликта на Украине заставило новую администрацию Белого дома перейти к более трезвой риторике в адрес России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее президент США раскритиковал позицию Владимира Зеленского по Крыму, а глава Госдепа заявил о все большем понимании позиции России по конфликту на Украине.

    «Владимир Путин еще 11 лет назад закрыл вопрос о статусе Крыма и отметил, что в современном мире ни одна страна не сможет тянуть за собой бремя абсолютной гегемонии», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Кроме того, наши дипломаты неоднократно говорили о невозможности предметного диалога с украинскими властями ввиду их ультимативной позиции. Поэтому для нас новые заявления Трампа и членов его администрации звучат как нечто очевидное. Но не стоит забывать: в их случае речь идет о людях совершенно иной политической культуры», – говорит он.

    «Как ни крути, тот же Трамп смотрел на Штаты глазами человека, который в сознательном возрасте застал пик могущества США. Он мог искренне верить в колоссальные, почти безграничные возможности своей страны, которыми его предшественники якобы не умели пользоваться», – добавляет собеседник.

    «Отсюда и вытекали эти громкие заявления в духе: "Мы закончим конфликт на Украине за 24 часа". Судя по всему, Трамп искренне хочет прекращения огня. Он подходит к этому процессу с присущими ему рвением и старанием. Но столкновение с реальностью, гораздо более сложной и многослойной, редактирует его мировоззрение», – рассуждает эксперт.

    «Республиканец и его команда, по мере погружения в детали конфликта, внезапно осознали, что в Европе многие относятся к Штатам как к инструменту реализации собственных интересов. Выяснилось, что как только Вашингтон пытается выйти за рамки глобального либерального консенсуса, его "союзники" готовы максимально отстраниться от Белого дома», – считает он.

    «А с другой стороны Трампу начал хамить Зеленский, чьи политические воззрения максимально не соответствуют текущей реальности. Получилось, что Украина стала своеобразным зеркалом, через которое американцы смогли получше разглядеть собственную внешнюю политику и заметить в ней очевидные проблемы. Они поняли, что мировоззрение гегемона, особенно при Джо Байдене, вело США к опасным поступкам в отношении России и всего мира», – акцентирует собеседник.

    «В этом плане совершенно логичными и трезвыми выглядят мысли Штатов о том, чтобы снизить степень вовлеченности в дела Европы и конфронтации с Россией. У Штатов немало проблем с собственными соседями на юге. А заданный тренд в их внешнеполитической мысли, надеюсь, способен сделать из Вашингтона вполне прагматичного собеседника Москвы в будущем», – заключил Ткаченко.

    Ранее Дональд Трамп раскритиковал заявление Владимира Зеленского о статусе Крыма. В соцсети Truth Social президент США подчеркнул, что неготовность украинских властей признать суверенитет России над полуостровом не дает возможности странам «выбраться из сложившегося безумия».

    Он напомнил, что Киев утратил фактический контроль над регионом «много лет назад, еще при Обаме». «Если Зеленский хочет Крым, почему он не боролся за него все это время?» – отметил Трамп. По его мнению, именно из-за подобных заявлений украинских властей «так сложно урегулировать текущую войну».

    Параллельно с этим госсекретарь США Марко Рубио в интервью изданию The Free Press отметил, что Штаты стали лучше понимать позицию Москвы по конфликту на Украине. Он также добавил, что если Белый дом решит о неправильном движении переговоров, то Вашингтон перейдет «к другим приоритетам».

    В свою очередь, министр обороны страны Пит Хегсет заявил, что эпоха, когда США были единственным гарантом безопасности Европы завершена. До этого газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Вашингтон намерен сократить степень своего военного присутствия в ЕС.

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    23 апреля 2025, 16:28 • Новости дня
    Уничтожена удерживавшая монастырь в Курской области группировка ВСУ
    Уничтожена удерживавшая монастырь в Курской области группировка ВСУ
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившаяся в Горнальском мужском монастыре Курской области, была полностью ликвидирована российскими военными при штурме объекта.

    По словам командира полка с позывным «Апостол», в операции участвовали бойцы 177-го полка морской пехоты, 810-й и 40-й арктических бригад, а также 30-го мотострелкового полка, передает ТАСС.

    «Подразделения 177-го полка морской пехоты совместно с подразделениями 810-й бригады и 40-й арктической бригады, а также 30-го мотострелкового полка успешно овладели этой цитаделью – мужским монастырем Горнальским. Там противник весь уничтожен», – заявил Апостол.

    Напомним, в Курской области завершилась операция по возвращению Горнальского Свято-Николаевского монастыря под контроль российских сил. Минобороны обнародовало видеозапись успешных действий военных в ходе освобождения святыни.

    Военный аналитик Борис Рожин в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что освобождение Горнальского монастыря позволит расширить наступление на Сумскую область.

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    23 апреля 2025, 20:20 • Видео
    Мира не будет, Зеленский все испортил

    «Прорыва», на который надеялись американцы, не будет: встреча в Лондоне по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины провалилась еще до своего начала. Виноват в этом Владимир Зеленский. И он дорого за это заплатит.

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    23 апреля 2025, 20:27 • Новости дня
    Песков назвал условие для мира на Украине

    Песков назвал невозможным мир на Украине без вывода ВСУ из Новороссии и Донбасса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Достижение мира на Украине возможно только при условии вывода украинских военных с территорий Донбасса и Новороссии, которые закреплены в Конституции России как неотъемлемые части страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Если Украина выведет свои войска из этих четырех регионов, то да», – заявил Песков в интервью французскому журналу Le Point, отвечая на вопрос журналиста о завершении конфликта при выполнении этого условия, передает ТАСС.

    Он напомнил, что некоторые территории новых регионов все еще оккупированы киевским режимом, несмотря на результаты референдумов и их вхождение в состав России как де-юре, так и де-факто.

    Песков также заявил, что президент США Дональд Трамп никогда не ставил условий по срокам установления режима прекращения огня на Украине и Россия считает, что это было бы неуместно, поскольку президент России Владимир Путин поддерживает прекращение огня.

    Отвечая на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа, Песков отметил, что оба лидера хотят добиться результатов и что сейчас ведется соответствующая подготовительная работа. Он добавил, что Путин уважает Трампа, а их позиции по ряду вопросов близки, но оба руководствуются интересами своих стран и согласны в том, что отказ от диалога абсурден.

    Кроме того, Песков отметил, что Европа часто критиковала Россию за демократию, но Москва больше не желает принимать такие уроки от европейцев, особенно от тех, кто ведет себя лицемерно.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Москву и Киев о необходимости сделать решительный шаг и определиться с каким-либо решением и заморозить границы по линии военного соприкосновения, иначе Вашингтон готов завершить свои усилия по прекращению огня на Украине. Кроме того, некоторые СМИ также сообщали, что Россия якобы готова остановиться на текущей линии соприкосновения.

    Британское издание Financial Times распространило информацию о так называемом «плане Путина». Суть плана заключается в том, что Россия якобы предлагает признать Крым российским в обмен на отказ от притязаний на остальные части четырех регионов.

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    23 апреля 2025, 17:54 • Новости дня
    Вэнс призвал Россию и Украину «заморозить границы» по линии соприкосновения

    Вице-президент США Вэнс призвал Россию и Украину сделать «последний шаг» в переговорах

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский вице-президент Вэнс призвал Москву и Киев принять предложение, иначе Вашингтон завершит посредничество по вопросу прекращения огня на Украине, сообщает CBS News.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Москву и Киев о необходимости сделать решительный шаг и определиться с каким-либо решением, иначе Вашингтон готов завершить свои усилия по прекращению огня на Украине, сообщает телеканал CBS News.

    Эти слова стали вторым предупреждением от администрации Трампа менее чем за неделю, несмотря на частые обещания президента США о быстром прекращении конфликта за счет заключения выгодной обеим сторонам сделки.

    Вэнс отметил, что США сделали «очень четкое предложение» и русским, и украинцам, и пришло время либо им ответить на это «да», либо Соединенным Штатам выйти из процесса.

    «Я думаю, пришло время сделать если не последний шаг, то один из последних шагов, который заключается в том, что стороны заявляют о готовности прекратить убивать, заморозить границы на уровне, близком к тому, где они находятся сегодня. Теперь, конечно, это означает, что и украинцы, и русские должны будут отказаться от части территории, которой они сейчас владеют», – сказал Вэнс журналистам в Индии, где он пребывает с четырехдневным визитом.

    При этом в среду стало известно, что вторая встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине, которая должна была пройти в Лондоне, отложена на неопределенный срок.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал решение США понизить уровень участия в переговорах в Лондоне связанным с тем, что Киев ограничил повестку встречи лишь обсуждением краткосрочного перемирия.

    До этого американский госсекретарь Марко Рубио решил отказаться от участия в грядущем этапе переговоров по ситуации на Украиной в Лондоне. Причиной стала несговорчивость Зеленского.

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    23 апреля 2025, 20:12 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии территориальных претензий к странам Балтии
    Песков сообщил об отсутствии территориальных претензий к странам Балтии
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Россия не рассматривает возможность территориальных претензий к прибалтийским странам, несмотря на притеснение русскоязычного населения в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия не выдвигает территориальных претензий к странам Балтии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью французскому журналу Le Point, передает ТАСС.

    «У России нет никаких проблем со странами Балтии и никаких территориальных претензий к ним, даже несмотря на то, что там проживают русские и их интересы постоянно попираются, в частности это касается использования русского языка. Брюссель, кстати, не обращает на это ни малейшего внимания», - подчеркнул Песков.

    Он отметил, что Москва продолжает следить за положением русских в Прибалтике, однако не предпринимает по этому поводу территориальных требований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министры обороны Эстонии и Литвы заявили, что прекращение боевых действий на Украине может привести к усилению угрозы безопасности для стран Балтии из-за возможного укрепления России. Грузия сравнила политику Прибалтики с «диктатом советской Москвы».

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    23 апреля 2025, 15:37 • Новости дня
    Минфин заявил о росте доходов россиян

    Глава Минфина Силуанов сообщил о росте реальных доходов россиян за пять лет

    Tекст: Евгения Караваева

    Силуанов: Реальные располагаемые доходы населения России увеличились на 20% за последние пять лет, несмотря на непростую экономическую ситуацию.

    За последние пять лет реальные располагаемые доходы россиян выросли на 20%, сообщил министр финансов Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Минфина, передает ТАСС.

    Глава ведомства отметил, что этот период был для страны непростым, однако удалось избежать «финансового разгильдяйства» и обеспечить поступательный рост доходов населения.

    Силуанов подчеркнул, что главная задача Минфина – грамотно и сбалансированно распределять финансы ради развития страны и повышения качества жизни граждан.

    «Причем делать это нужно профессионально, открыто, получать конкретный результат, что соответствует ценностям Министерства финансов, которые также определены в качестве нашей ключевой задачи. Это большое искусство, поскольку во всем нужна мера, баланс», – прокомментировал Силуанов.

    По мнению главы Минфина, ответственность ведомства заключается в поиске «тонкого баланса» между различными финансовыми потребностями. Он также напомнил, что мировая история знает немало случаев, когда «финансовое расстройство» приводило к краху государств. При этом доверие к финансовой политике страны, по его словам, определяет благополучие граждан, настроение деловых кругов и влияет на безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал, что социальные пенсии в России увеличат более чем на 14,5% с 1 апреля 2025 года. Москвичам для получения ипотеки в 2025 году потребуется доход не менее 199 тыс. рублей, а работница завода в Ленинградской области на совещании с правительством постеснялась назвать размер своей зарплаты президенту России, однако подтвердила хорошие условия труда.

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    23 апреля 2025, 19:02 • Новости дня
    Британский Spectator объяснил провал переговоров по Украине в Лондоне

    Spectator: Зеленский совершит политическое самоубийство, согласившись на условия США

    Tекст: Ирма Каплан

    Переговоры по урегулированию конфликта на Украине провалятся ввиду ключевой причины, связанной с позицией Киева по Крыму. Зеленский решительно против признания Крыма российским, так как в противном случае он совершит политическое самоубийство, пишет Spectator.

    Очередной раунд переговоров по ситуации на Украине в Лондоне гарантированно закончится провалом из-за жесткой позиции Киева по Крыму – Зеленский не признает Крым российским, так как в противном случае он совершит политическое самоубийство, пишет британский журнал Spectator.

    Автор статьи обозреватель Оуэн Мэтьюз объясняет, что глава киевского режима не может принять предложение США и признать Крымский полуостров российским на законных основаниях. И это не из-за вредности, упрямства, жажды войны или неспособности принять  реальность, в которой Украина никогда не вернет Крым.

    «Зеленский не может принять это, потому что такая уступка будет политическим самоубийством. Это несет в себе большой риск спровоцировать гражданскую войну внутри Украины. И для него это конституционно невозможно. На какие бы компромиссы Киев ни мог пойти в отношении этой территории, единственная красная черта, которую Киев никогда не сможет пересечь, – это признать де-юре потерю собственных земель», – сказано в статье.

    Мэтьюз пишет, что все стороны переговоров осознают и невозможность возврата Крыма Украине, и неспособность участников переговоров договориться, но процесс все равно продолжается хотя бы ради некоторых компромиссов, на которые могут пойти стороны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Москву и Киев о необходимости сделать решительный шаг и определиться с каким-либо решением, иначе Вашингтон готов завершить свои усилия по прекращению огня на Украине.

    До этого американский госсекретарь Марко Рубио решил отказаться от участия в грядущем этапе переговоров по ситуации на Украиной в Лондоне. Причиной стала несговорчивость Зеленского.

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    23 апреля 2025, 19:56 • Новости дня
    Песков: Россия желает переговоров, а Европа – войны

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сейчас между Россией и Европой нет совпадающих позиций, поскольку европейские страны предпочитают войну переговорам.

    «Сейчас нет никаких совпадающих позиций, поскольку Европа хочет войны, а не переговоров. Мы не будем их туда затаскивать силой», – заявил Песков в интервью французскому журналу Le Point, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Россия намерена достичь поставленных целей любым способом. «Мы желаем достичь наших целей, и мы их достигнем. Мирным или военным путем», – добавил пресс-секретарь российского президента.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Москву и Киев о необходимости сделать решительный шаг и определиться с каким-либо решением, иначе Вашингтон готов завершить свои усилия по прекращению огня на Украине.

    Напомним, встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине была отложена на неопределенный срок из-за слов Владимира Зеленского о неготовности признать российский статус Крыма и отказа главы Госдепа США Рубио лететь в Лондон.

    Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что решение США понизить уровень участия в переговорах в Лондоне связано с тем, что Киев ограничил повестку встречи лишь обсуждением краткосрочного перемирия.

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    23 апреля 2025, 16:36 • Новости дня
    Матвиенко: Россия не приемлет размещение европейских войск на Украине

    Матвиенко заявила о невозможности размещения европейских войск на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия исключает любое участие в переговорах о размещении европейских войск на территории Украины, подчеркнула председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Москва не собирается поддерживать предложения по размещению европейских войск на Украине, передает ТАСС. Об этом журналистам заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Она отметила: «Что касается размещения европейских войск на Украине – ни за каким переговорным столом, ни на каких переговорах Россия никогда не будет участвовать в обсуждении условий такого возможного размещения. Это неприемлемо для нас, и шансов на успех эта инициатива не имеет никаких».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не поддерживает размещение европейских миротворцев и считает их присутствие опасным.

    Издание New York Post писало, что американская администрация рассматривает возможность размещения европейских сил на Украине для обеспечения перемирия и контроля линии соприкосновения.

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    23 апреля 2025, 16:59 • Новости дня
    Минфин поддержал отмену транспортного налога для Героев России

    Минфин согласился с необходимостью единых транспортных льгот для Героев России

    Tекст: Ирма Каплан

    Минфин согласился с необходимостью унифицировать предоставление налоговых льгот на транспорт для граждан, имеющих звание Героя России, чтобы устранить региональные различия.

    Министерство финансов России поддержало идею введения единого порядка предоставления льгот по транспортному налогу для Героев России. Ведомство официально ответило на обращение зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша, передает РИА «Новости» со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

    Ранее Панеш обратил внимание министерства на то, что механизмы предоставления льгот по транспортному налогу для Героев России различаются в регионах. Отсутствие единого подхода создает не только законодательные пробелы, но и может быть воспринято как недостаток уважения к заслугам героев, отметил депутат.

    «Полагаем, что единый подход при установлении налоговых льгот по транспортному налогу для Героев России может быть достигнут посредством установления их на федеральном уровне в главе 28 «Транспортный налог» Налогового кодекса», – говорится в ответе статс-секретаря и замминистра финансов Алексея Сазанова.

    Данное предложение, как прописано в документе, будет проработано министерством при подготовке проекта поправок правительства к проекту федерального закона.

    «С моим аргументом и обращением в Минфине согласились. Сказали, что в ближайший налоговый период внесут поправки, чтобы для всех регионов был единый подход», – сообщил Панеш.

    Ранее, осенью 2024 года, газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие льготы положены за государственные награды в России.

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    24 апреля 2025, 11:06 • Новости дня
    Лавров принял решение посетить БРИКС в Бразилии

    Tекст: Александра Юдина

    Глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в заседании министров иностранных дел стран БРИКС 28-29 апреля в Рио-де-Жанейро, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отправится на совещание глав МИД БРИКС в Рио-де-Жанейро, передает ТАСС.

    Захарова подтвердила, что мероприятие пройдет в полном формате и участие Лаврова уже запланировано.

    По завершении совещания в Бразилии Лавров 30 апреля совершит официальный визит в Доминиканскую Республику.

    Визит приурочен к открытию нового посольства России в этой стране, а также к 80-летию установления дипломатических отношений между государствами.

    В ходе визита в Доминикану российский министр проведет ряд встреч с представителями местных властей и дипломатического корпуса. Захарова подчеркнула, что поездка Лаврова станет частью расширения сотрудничества России со странами Латинской Америки.

    БРИКС была создана в 2006 году и включает Россию, Бразилию, Индию, Китай и ЮАР. С начала 2024 года к ней присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ, а с 2025 года Индонезия стала полноправным членом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в марте, Иран обсудил с Россией и Китаем сотрудничество в БРИКС и ШОС. Также Сербия проявила интерес к углубленному сотрудничеству с БРИКС.

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    24 апреля 2025, 07:32 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 87 украинских беспилотников над регионами России

    Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 87 украинских беспилотников над регионами России

    Tекст: Александра Юдина

    Российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что большинство дронов было сбито над Крымом – 45 единиц. Кроме того, по десять беспилотников были уничтожены в Белгородской и Курской областях.

    В Воронежской области сбили восемь БПЛА, в Брянской, Липецкой и Нижегородской областях – по четыре. В Московском регионе средства ПВО ликвидировали два украинских беспилотника.

    Накануне силы ПВО сбили украинский беспилотник над Елабужским районом Татарстана, в аэропортах Казани и Нижнекамска вводили временные ограничения на работу из-за угрозы дронов, а за один час на территории Татарстана уничтожили два украинских беспилотника.

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    24 апреля 2025, 14:12 • Новости дня
    Захарова предупредила Японию о последствиях передачи активов России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД резко осудил решение Японии выделить кредит Киеву за счет замороженных российских активов, назвав это крайне враждебным шагом.

    МИД России расценивает решение Японии направить около 3 млрд долларов Киеву в рамках программы экстренного кредитования ERA за счет доходов от замороженных российских активов как крайне враждебный и вероломный шаг, передает ТАСС. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что любые попытки Токио сгладить ситуацию неуместны, а подобные действия неизбежно приведут к ухудшению российско-японских отношений.

    Дипломат отметила: «Если они считают, что здесь применима логика и вашим и нашим за полрубля спляшем – они ошиблись. Мы вынуждены разочаровать. Непременно и неизбежно окажут негативное влияние на отношения с Россией подобные действия».

    Захарова напомнила, что Россия неоднократно предупреждала Японию о недопустимости участия в операциях с суверенными активами России. По ее словам, любые переводы прибыли или резервов киевскому режиму будут рассматриваться как соучастие в преступлениях и приведут к жестким контрмерам, включая асимметричные, затрагивающие еще сохраняющиеся сферы двустороннего взаимодействия. Ответственность за ухудшение отношений, по словам Захаровой, лежит на администрации премьер-министра Японии Сигэру Исибы.

    Ранее российский МИД выразил решительный протест японскому послу Акире Муто из-за планов Токио направить средства от замороженных российских активов для выделения кредитов Киеву в рамках помощи Группы семи.

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    24 апреля 2025, 11:22 • Новости дня
    Россиян пригласили на конкурс волонтеров для парада ВМФ

    Tекст: Александра Юдина

    «Волонтеры Победы» пригласили жителей всех регионов страны принять участие в конкурсе, чтобы стать волонтерами на праздновании Дня Военно-Морского Флота в Петербурге.

    Сто лучших добровольцев, прошедших отбор, смогут приехать на масштабный слет и принять участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Военно-Морского флота, включая Главный военно-морской парад в Петербурге.

    Кандидатам в возрасте от 18 до 35 лет важно проявить личный вклад в патриотическую деятельность и сохранение исторической памяти, а также оказание помощи ветеранам боевых действий. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте движения и выполнить творческое конкурсное задание.

    Всероссийский слет «Послы Победы. Ленинград» пройдет уже в четвертый раз. Программа мероприятия включает встречи с Героями, посещение музеев, лекции, мастер-классы и тренинги. Культурное знакомство с Петербургом подготовит партнер – программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие».

    Особое внимание уделят обучению победителей конкурса для сопровождения парада ВМФ: добровольцы изучат историю праздника, освоят навыки взаимодействия с ветеранами, распределят обязанности для работы на мероприятии.

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    24 апреля 2025, 12:38 • Новости дня
    Суд в Москве приговорил Яниса Павлова за хищения у футболистов

    Финансист Павлов за хищения у вкладчиков банка «Замоскворецкий» получил шесть лет

    Tекст: Ирма Каплан

    Суд огласил приговор в шесть лет колонии фигуранту уголовного дела о хищениях средств в банке «Замоскворецкий» Янису Павлову.

    Мещанский районный суд Москвы приговорил финансиста Яниса Павлова, которого обвиняли в шести эпизодах мошенничества в сговоре с группой лиц в особо крупном размере, к шести годам исправительной колонии. Вместе с сестрой Павлов похищал средства вкладчиков банка «Замоскворецкий», среди которых оказались несколько известных футболистов.

    «Павлов Янис Владимирович признан виновным в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и окончательно назначено наказание в виде шести  лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – сказано в сообщении суда.

    Павлова взяли под стражу в зале суда.

    Уголовное дело о хищениях средств в банке «Замоскворецкий» было заведено в 2014 году, в том же году у банка была отозвана лицензия. По версии следствия, криминальная схема вывода средств из банка «Замоскворецкий» действовала с 15 февраля 2013 года по 31 марта 2014 года.

    Деньги выводили путем оформления кредитов, в том числе фиктивных или выдаваемых подконтрольным махинаторам лицам, пишет «Коммерсант». На одном из этапов расследования фигурантом дела стала и сестра Яниса – замруководителя допофиса банка «Даев» Ирина Павлова.

    По данным издания, среди пострадавших от действий мошенников оказались несколько известных футболистов, в прошлом игравших за сборную России: Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Юрий Никифоров, Евгений Алдонин и Ролан Гусев.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мещанский суд Москвы арестовал Алексея Хотина за причастность к мошенничеству на сумму 23,6 млрд рублей, что стало новым эпизодом в деле бывшего владельца банка «Югра».

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