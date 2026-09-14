Белоруссия ввела электронные визы для граждан Индии

Tекст: Денис Тельманов

Совет министров Белоруссии утвердил обновленные визовые правила, позволяющие индийским гражданам оформлять электронные визы для посещения республики, передает РИА «Новости». В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что нововведение призвано упростить въезд и укрепить межличностные контакты между странами.

«14 сентября 2026 года по инициативе МИД Беларуси Советом министров Беларуси принята новая редакция визовых правил Республики Беларусь. Теперь в перечень стран, граждане которых имеют право на получение e-visa для въезда в нашу страну, входит и Индия», – говорится в сообщении ведомства.

В министерстве добавили, что внедрение онлайн-формата снизит административные барьеры и поможет активизировать деловое сотрудничество, упростив организацию B2B-переговоров и работу над совместными инвестиционными проектами.

Кроме того, планируется запуск прямых авиарейсов из Минска в индийские города Мумбаи и Гоа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Москва и Нью-Дели обсудили возможность отмены визовых сборов для путешественников.

В конце прошлого года посол Индии в России Винай Кумар анонсировал выдачу бесплатных виз для российских туристов.

Летом 2024 года Минск ввел безвизовый режим въезда для граждан 35 европейских стран.