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    9 января 2025, 16:23 • Новости дня

    Путин назвал недостаточными меры по борьбе с разливом мазута в Черном море

    Путин поручил создать штаб для борьбы с разливом мазута в Черном море

    Путин назвал недостаточными меры по борьбе с разливом мазута в Черном море
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин распорядился образовать штаб для ликвидации последствий разлива мазута в Черном море, который бы работал прямо на месте происшествия. Он подчеркнул необходимость проработки плана подъема затонувших танкеров с мазутом для предотвращения дальнейшей утечки.

    На совещании с членами правительства глава государства отметил, что действия профильных органов власти пока недостаточны для минимизации ущерба от произошедшего, передает ТАСС.

    «По информации, которую получаю, делаю вывод о том, что всего, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно», – подчеркнул он.

    Путин также назвал разлив мазута одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми страна столкнулась за последние годы.

    Ранее координатор волонтеров по уборке мазута в городе Павел Харламов сообщил, что в Черном море у побережья Севастополя нашли несколько мертвых дельфинов, вероятно погибших из-за разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе.

    Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о высоком риске ухудшения ситуации с загрязнением мазутом на полуострове. Сообщалось, что на Крымском побережье зафиксировали 50 случаев загрязнения нефтепродуктами.

    9 января 2025, 00:54 • Новости дня
    Спецпосланник Келлог назвал отказ Байдена от переговоров с Путиным главной ошибкой

    Новый спецпосланник США по Украине назвал ошибкой Байдена отказ от переговоров с Путиным

    Tекст: Денис Тельманов

    Кит Келлог заявил, что решение Джо Байдена не вести переговоры с Владимиром Путиным после 2022 года стало самой большой ошибкой уходящего президента США.

    Спецпосланник по Украине в администрации избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что решение президента США Джо Байдена не вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным является самой большой ошибкой действующего американского президента, сообщает ТАСС.

    В интервью каналу Fox News Келлог подчеркнул, что Байден не разговаривал с Путиным более двух лет, что, по его мнению, недопустимо для главы государства.

    «Президент разговаривает как с противниками, так и с союзниками, и он знает, что это непросто, но на самом деле он знает, что нужно разговаривать с людьми, чтобы достичь конечного результата, и именно это он и собирается сделать», – заявил Келлог.

    Келлог выразил уверенность, что новая администрация сможет создать условия для переговоров Трампа с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что решение может быть найдено в ближайшей перспективе, однако отказался указывать конкретные сроки.

    Между тем, бывший президент США Дональд Трамп выразил желание провести переговоры с российским лидером в течение ближайших полугода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп обвинял Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство.

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    9 января 2025, 14:58 • Новости дня
    Экономист подсказал россиянам, куда вложить 1 млн рублей

    Экономист предложил россиянам вложить 1 млн рублей в депозиты и акции

    Tекст: Александра Юдина

    Экономист Александр Разуваев предложил выгодно вложить 1 млн рублей, рекомендуя вклады под 21–23% и акции, отметив возможность вложения в золото и иностранные активы.

    По его словам, наиболее простой способ – положить деньги на вклад под 21–23% годовых в надежном банке, передает «Газета.Ru».

    «Если держать на вкладе 1 млн рублей год, можно заработать 210–230 тыс. рублей, но не забудьте, что теперь проценты по вкладам от 1 млн рублей облагаются НДФЛ по ставке 13% за вычетом необлагаемой суммы», – подчеркнул Разуваев.

    Экономист также предложил рассмотреть более диверсифицированный подход: половину суммы хранить на депозите, а остальные деньги разделить между вложениями в золото и акции крупных компаний, таких как ЛУКОЙЛ, Роснефть, Positive Technologies или Сбербанк. Он подчеркнул, что при благоприятной рыночной ситуации доходность от акций может достигать 30–40% в год.

    Разуваев отметил, что выбор стратегии зависит от аппетита к риску: более консервативные инвесторы могут выбрать депозиты, а те, кто не боится рисковать, могут попробовать торговлю на фондовом рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейшие российские банки планируют запустить социальные вклады для граждан с невысокими доходами до июля 2025 года, предлагая выгодные ставки для сумм до 50 тыс. руб., которые можно пополнять и снимать без потери процентов.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    9 января 2025, 15:45 • Новости дня
    Путин сообщил о выделении 4,5 трлн рублей на коммунальную инфраструктуру

    Путин заявил о выделении 4,5 трлн рублей на модернизацию инфраструктуры ЖКХ до 2030 года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    До 2030 года на федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» выделят 4,5 трлн рублей, сообщил в рамках совещания с правительством президент России Владимир Путин.

    Особое внимание будет уделено модернизации объектов питьевого водоснабжения, что Путин назвал одним из ключевых направлений проекта, говорится в Telegram-канале Кремля.

    Путин поручил министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину контролировать исполнение этих задач, особенно в регионах с наиболее острыми проблемами водоснабжения.

    В рамках этого проекта выделено федеральное финансирование в размере 53 млрд рублей, что позволит завершить модернизацию 2 тыс. объектов в течение шести лет.

    Президент потребовал от министра энергетики Сергея Цивилева и министра транспорта Романа Старовойта предоставить комментарии по поводу проблем с водоснабжением, которые особенно актуальны в некоторых регионах страны. «Прошу вас держать это на особом контроле», – сказал Путин, акцентируя внимание на важности этих задач.

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    9 января 2025, 13:35 • Новости дня
    Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития до 2030 года

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года, который включает меры по увеличению доходов граждан, повышению рождаемости и обеспечению технологического суверенитета.

    В Telegram-канале кабмина указано, что Мишустин подписал документ, который будет служить главным ориентиром в выполнении задач, поставленных президентом Владимиром Путиным.

    План определяет стратегические приоритеты и показатели на ближайшие 12 лет. Он имеет межведомственный и межотраслевой характер, включая майский указ президента о национальных целях, 19 нацпроектов, более 40 госпрограмм, отраслевые и региональные стратегии, а также дорожные карты.

    «Единый план носит межведомственный и межотраслевой характер», – пояснили в кабмине.

    Документ нацелен на решение долгосрочных задач, таких как экономический рост в условиях вызовов, увеличение доходов граждан, повышение рождаемости и продолжительности жизни.

    Для оперативного реагирования на вызовы предусмотрена гибкая цифровая модель управления, которая позволит ежемесячно мониторить реализацию мероприятий и анализировать причины отклонений.

    Профильные вице-премьеры будут нести персональную ответственность за достижение показателей и координацию мер. Они также будут управлять процессом и обеспечивать обратную связь от граждан и региональных властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 декабря 2024 года президент России Владимир Путин одобрил ключевые показатели национальных целей развития страны до 2030 года, но поручил их доработать, также он дал поручение правительству и регионам принять меры для повышения рождаемости и улучшения демографической ситуации в следующем году.

    Кроме того, президент поручил правительству ускорить развитие беспилотной авиации, чтобы обеспечить технологическое лидерство России в данной отрасли.

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    9 января 2025, 07:26 • Новости дня
    Российская ПВО сбила 15 украинских БПЛА за ночь

    Минобороны: Российская ПВО сбила 15 украинских БПЛА за ночь

    Российская ПВО сбила 15 украинских БПЛА за ночь
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская противовоздушная оборона за ночь уничтожила 15 украинских дронов, перехваченных над Белгородской, Брянской областями и Краснодарским краем, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что пять дронов были сбиты в Белгородской области, один был уничтожен над Брянской областью, а девять – над Краснодарским краем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Белгородской области системой ПВО были сбиты несколько вражеских беспилотников, пострадавших нет, однако поврежден частный дом. До этого российские силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника в разных регионах, включая Саратовскую и Курскую области, а также над Азовским морем.

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    9 января 2025, 15:52 • Новости дня
    Путин анонсировал телефонный разговор с Си Цзиньпином

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин анонсировал предстоящий телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

    Путин на совещании с членами правительства анонсировал скорый телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, передает ТАСС. «У нас с моим коллегой, с руководителем, лидером Китайской Народной Республики скоро разговор будет телефонный», – заявил Путин, говоря о китайско-российском взаимодействии.

    Путин и Си Цзиньпин последний раз общались в октябре 2024 года на саммите БРИКС в Казани. До этого в мае 2024 года Путин посещал Китай с государственным визитом. Последний телефонный разговор между лидерами России и Китая состоялся в феврале 2024 года.

    Ранее Путин заявил о беспрецедентном уровне отношений России и Китая, а Си Цзиньпин подчеркнул важность укрепления доверия с Россией. Также сообщалось, что Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом.

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    9 января 2025, 04:29 • Новости дня
    Минэкономразвития предложило публиковать данные о тендерах БРИКС на госзакупках

    Tекст: Денис Тельманов

    На сайте госзакупок в России в скором времени могут быть опубликованы данные о контрактах, предоставляемых международными организациями, такими как Новый банк развития БРИКС, что обеспечит прозрачность и усиление конкуренции.

    Минэкономразвития России занимается подготовкой изменений в законодательство, которые позволят публиковать на сайте госзакупок данные о контрактах международных финансовых организаций. Как передают «Известия», главным образом это касается тендеров, проводимых Новым банком развития БРИКС.

    В ведомстве ожидают, что такие изменения помогут российским компаниям получать более полную информацию о международных заказах, что, в свою очередь, приведет к усилению конкуренции и более прозрачному процессу госзакупок.

    Кроме Нового банка развития, в будущем российский сайт госзакупок может начать публиковать контракты от других организаций, таких как Евразийский банк развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Это позволит расширить доступ российских компаний к международным проектам и увеличить их участие в международной экономической деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Белоруссия подпишут соглашение о взаимном признании цифровой подписи, что позволит без ограничений участвовать в госзакупках обеих стран.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о намерении оптимизировать процедуру госзакупок для установления единого порядка предоставления преимущества для российских товаров. На заседании правительства Михаил Мишустин отметил, что электроника с отечественными процессорами получит преимущество при проведении госзакупок.

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    9 января 2025, 15:14 • Новости дня
    Москва осудила террористическую атаку против руководства Чада

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России выразило осуждение в связи с террористической атакой, направленной против легитимного руководства Чада.

    Москва выразила решительное осуждение в связи с террористической вылазкой, направленной против легитимного руководства Чада. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

    «Москва решительно осуждает террористическую вылазку, направленную против легитимного руководства Республики Чад», – сказано в сообщении.

    Напомним, накануне в Нджамене вооруженные неизвестные совершили нападение на президентский дворец. В результате нападения погибли по меньшей мере 19 человек, среди которых 18 нападавших. Глава МИД Чада заявил, что террористы, напавшие на резиденцию в Чаде, были в наркотическом опьянении и вооружены только холодным оружием.

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    9 января 2025, 16:15 • Новости дня
    Путин назвал обман дольщиков в Татарстане жульнической операцией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал действия застройщиков в Татарстане, обманувших более 100 семей, жульнической операцией.

    «Мы с вами это обсуждали на прямой линии в декабре. Вы слышали вопрос из Татарстана по поводу обманутых дольщиков застройщиками. Как я и предполагал, это жульническая операция, которая была совершена без учета специальных эскроу-счетов по объектам ИЖС», – сказал президент в ходе совещания с правительством, передает РИА «Новости».

    Вопрос о поддержке обманутых дольщиков был поднят на прямой линии в декабре 2024 года, после чего глава Татарстана Рустам Минниханов поручил провести проверку. В результате возбуждено уголовное дело, в котором фигурируют четверо обвиняемых.

    В Татарстане действуют два механизма по защите прав пострадавших дольщиков многоквартирных домов: через Республиканский фонд поддержки и Фонд Республики Татарстан по защите прав граждан – участников долевого строительства. Однако деятельность компании «Таунхаусы и дома» по строительству индивидуальных домов не подпадает под действие закона об участии в долевом строительстве, что исключает возможность использования этих механизмов. Закон о применении эскроу-счетов в ИЖС вступит в силу 1 марта 2025 года.

    С февраля 2023 года от действий компании «Таунхаусы и дома» пострадало более ста семей.

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    9 января 2025, 14:05 • Новости дня
    Reuters: Байден на этой неделе объявит о новых антироссийских санкциях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден на этой неделе планирует ввести новые санкции против России, пишет Reuters.

    Байден на текущей неделе планирует объявить о введении новых санкций против российской экономики, пишет Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника, передает ТАСС. Конкретные рестрикции, которые могут быть введены, агентство не уточняет, однако помощники Байдена активно информируют команду избранного президента США Дональда Трампа о предпринимаемых мерах.

    Кроме того, агентство отмечает, что Соединенные Штаты вскоре могут наложить санкции на ряд китайских компаний, обвиняемых в поддержке России.

    Ранее США ввели санкции против российского «Центра геополитических экспертиз» и его директора Валерия Коровина.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что сделали с Россией десять лет западных санкций.

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    9 января 2025, 13:26 • Новости дня
    В Кремле заявили, что Путин приветствует контакт с Трампом

    Песков заявил о готовности Путина приветствовать контакт с Трампом после инаугурации

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о готовности президента России Владимира Путина приветствовать контакт с избранным лидером США Дональдом Трампом после инаугурации.

    Представитель Кремля отметил, что Путин был бы рад возобновлению контактов с новым президентом США, передает ТАСС.

    Песков отметил, что если после инаугурации Трамп выразит желание связаться с Путиным, российский лидер это приветствовал бы.

    Песков добавил, что на данный момент Кремль не получал запросов от команды Трампа на установление контакта с президентом России. По его словам, было бы целесообразно дождаться инаугурации Трампа, которая состоится 20 января, для обсуждения дальнейших шагов.

    Песков подчеркнул, что до этого времени каких-либо запросов на встречу не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп предлагает Украине мирное соглашение без гарантий безопасности и выступает за смягчение санкций против России, сообщает Financial Times.

    Кроме того, Трамп заявил о своем желании провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в течение первых шести месяцев после вступления в должность.

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    9 января 2025, 13:38 • Новости дня
    Песков раскрыл планы Путина на первый рабочий день 2025 года

    Песков сообщил о видеосовещании Путина с правительством в первый рабочий день 2025 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В первый рабочий день 2025 года президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства в формате видеоконференции, где обсудят оперативные вопросы и запуск новых нацпроектов.

    В первый рабочий день нового года Владимир Путин проведет совещание с правительством в формате видеоконференции, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства, рассказал, что совещание продлится несколько часов.

    Основное внимание будет уделено оперативным вопросам и национальным проектам, включая запуск новых инициатив. Это совещание станет первым в 2025 году.


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    9 января 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин сообщил о постоянном контакте с правительством в новогодние праздники

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил, что в новогодние праздники поддерживал связь с большинством членов правительства, и работа не прекращалась.

    Во время совещания с членами правительства Путин сообщил, что оставался на связи с большинством из них в течение новогодних праздников, передает ТАСС.

    «Мы со многими коллегами были в контакте и в праздники, работа не останавливалась», – подчеркнул глава государства.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков раскрыл планы Путина на первый рабочий день 2025 года. Также Кремль назвал тему первого совещания Путина в 2025 году.

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    9 января 2025, 14:17 • Новости дня
    В Госдуме рассказали об усовершенствовании мер соцподдержки в 2025 году

    Депутат Бессараб рассказала об усовершенствовании мер соцподдержки в 2025 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    В 2025 году многие социальные выплаты будут увеличены, а меры поддержки – усовершенствованы, включая распределение дополнительных средств регионам для увеличения рождаемости, сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

    «Продолжат работать все уже существующие меры соцподдержки, мы не отказались ни от одной. Это льготная ипотека, поддержка многодетных по компенсации ипотечного кредитования», – отметила Бессараб, передает «Лента.Ру».

    Также с января 2025 года увеличились страховые пенсии и зарплаты из-за повышения минимального размера оплаты труда почти на 17%. Это повлекло рост пособий по безработице, временной нетрудоспособности, беременности и родам. Бессараб подчеркнула важность распределения дополнительных средств для регионов с низкой рождаемостью. Суммы будут зависеть от количества женщин фертильного возраста, разводов и других показателей.

    Регионы смогут направить средства на поддержку рождаемости, включая дополнительные гарантии семьям с детьми и меры по поддержке оплаты ипотеки и аренды. Помимо этого, в 2025 году начнется увеличение выплат налогового вычета, который можно будет получить в 2026 году на основе результатов 2025 года.

    Ранее в Госдуме сообщили о новых параметрах расчета пенсий для россиян в 2025 году. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщал, сколько россиян затронет индексация пенсий.

    В конце декабря президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных социальных выплатах для детей военных, попавших в плен или пропавших без вести в ходе специальной военной операции, контртеррористических операций или службы в Сирии.

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    9 января 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин поблагодарил коммунальщиков за оперативное устранение аварий в праздники

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность работникам коммунальных служб, которые устраняли аварии в сфере энергетики и ЖКХ в праздничные дни.

    Путин на совещании с членами правительства поблагодарил работников коммунальных служб за их труд в праздничные дни, сообщает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что несмотря на то, что большинство людей в стране отдыхали, сотрудники коммунальных служб, министерств и местных органов власти продолжали работать над устранением аварий. «Это часто связано с большими трудностями, тем не менее задачи выполняются. Спасибо большое», – сказал Путин.

    Он выразил надежду, что работники сферы ЖКХ будут продолжать оперативно реагировать на аварии в любое время, вне зависимости от того, происходят ли они в праздничные или обычные дни.

    Напомним, в канун Нового года в Чувашии из-за метели и сильного ветра произошло аварийное отключение электроэнергии в шести муниципальных округах, оставив без света почти 10 тыс. человек, а на прошлой неделе сильный ветер оставил без света 250 населенных пунктов в Новгородской области.

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    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Что ждет Украину в 2025 году

      В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.

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    • Чего ждать в 2025 году

      Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    • Украина пугает НАТО новой войной с Россией

      Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

    • Европа поменяла мнение об Украине и России

      Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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