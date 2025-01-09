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Путин назвал недостаточными меры по борьбе с разливом мазута в Черном море
Путин поручил создать штаб для борьбы с разливом мазута в Черном море
Президент России Владимир Путин распорядился образовать штаб для ликвидации последствий разлива мазута в Черном море, который бы работал прямо на месте происшествия. Он подчеркнул необходимость проработки плана подъема затонувших танкеров с мазутом для предотвращения дальнейшей утечки.
На совещании с членами правительства глава государства отметил, что действия профильных органов власти пока недостаточны для минимизации ущерба от произошедшего, передает ТАСС.
«По информации, которую получаю, делаю вывод о том, что всего, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно», – подчеркнул он.
Путин также назвал разлив мазута одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми страна столкнулась за последние годы.
Ранее координатор волонтеров по уборке мазута в городе Павел Харламов сообщил, что в Черном море у побережья Севастополя нашли несколько мертвых дельфинов, вероятно погибших из-за разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о высоком риске ухудшения ситуации с загрязнением мазутом на полуострове. Сообщалось, что на Крымском побережье зафиксировали 50 случаев загрязнения нефтепродуктами.