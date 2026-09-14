Утечка аммиака в иорданском порту обернулась массовым удушьем рабочих

При ремонте оборудования в иорданском порту Акаба пострадали 11 рабочих

Tекст: Мария Иванова

Инцидент случился на территории предприятия в порту Акаба, передает ТАСС.

Комиссар по вопросам окружающей среды в местной администрации Нидаль аль-Авран пояснил, что авария была вызвана ремонтом вышедшего из строя напорного устройства. Именно там ранее скопилось опасное вещество, что спровоцировало небольшую утечку.

«Не менее 11 человек получили удушье различной степени тяжести, от легкой до средней, – отметил он. – Несколько из них проходят лечение в клинике промышленного комплекса, а другие доставлены в городские больницы».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Голосеевском районе Киева произошла утечка аммиака.

В июне на индийском предприятии по переработке морепродуктов из-за выброса этого токсичного газа погибли семь человек.