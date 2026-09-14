14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.12 комментариев
Утечка аммиака в иорданском порту обернулась массовым удушьем рабочих
При ремонте оборудования в иорданском порту Акаба пострадали 11 рабочих
На промышленном комплексе в Иордании из-за неисправности напорного устройства произошел выброс опасного газа, в результате которого 11 сотрудников получили удушье.
Инцидент случился на территории предприятия в порту Акаба, передает ТАСС.
Комиссар по вопросам окружающей среды в местной администрации Нидаль аль-Авран пояснил, что авария была вызвана ремонтом вышедшего из строя напорного устройства. Именно там ранее скопилось опасное вещество, что спровоцировало небольшую утечку.
«Не менее 11 человек получили удушье различной степени тяжести, от легкой до средней, – отметил он. – Несколько из них проходят лечение в клинике промышленного комплекса, а другие доставлены в городские больницы».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Голосеевском районе Киева произошла утечка аммиака.
В июне на индийском предприятии по переработке морепродуктов из-за выброса этого токсичного газа погибли семь человек.