«Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.16 комментариев
Утечка аммиака на индийском заводе унесла жизни семи человек
На предприятии по переработке морепродуктов в южном штате Тамилнад произошла масштабная химическая авария с выбросом токсичного газа, потребовавшая массовой госпитализации сотрудников.
Трагедия разыгралась на частном индийском предприятии по подготовке морепродуктов к экспорту. В результате выброса опасного вещества погибли семь человек, еще более 40 пострадавших доставлены в больницы, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Times of India.
Издание приводит подробности инцидента, случившегося в деревне Каннигаипайр. «Семь гостевых рабочих погибли и более 40 были госпитализированы после утечки аммиака на частном объекте по подготовке морепродуктов к экспорту», – констатируют авторы публикации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае одиннадцать рабочих погибли при выбросе химикатов на предприятии в американском штате Вашингтон.
В июле прошлого года на танкере в Усть-Луге произошла масштабная утечка аммиака.
Весной 2025 года три человека пострадали из-за выброса этого вещества на заводе в Саратовской области.