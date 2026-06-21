Утечка аммиака на индийском заводе унесла жизни семи человек

Tекст: Ольга Иванова

Трагедия разыгралась на частном индийском предприятии по подготовке морепродуктов к экспорту. В результате выброса опасного вещества погибли семь человек, еще более 40 пострадавших доставлены в больницы, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Times of India.

Издание приводит подробности инцидента, случившегося в деревне Каннигаипайр. «Семь гостевых рабочих погибли и более 40 были госпитализированы после утечки аммиака на частном объекте по подготовке морепродуктов к экспорту», – констатируют авторы публикации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае одиннадцать рабочих погибли при выбросе химикатов на предприятии в американском штате Вашингтон.

В июле прошлого года на танкере в Усть-Луге произошла масштабная утечка аммиака.

Весной 2025 года три человека пострадали из-за выброса этого вещества на заводе в Саратовской области.