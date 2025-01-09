Путин обозначил сроки работ по ликвидации разлива мазута в Черном море

Путин призвал ускорить работы по ликвидации разлива мазута в Черном море

Tекст: Валерия Городецкая

Путин призвал начать активные работы по устранению последствий разлива мазута в Черном море, передает ТАСС. На совещании с правительством он отметил, что необходимо учитывать потепление воды, которое произойдет весной и летом.

«К этому моменту, если не все, то основные работы по минимизации потерь и для экономики, и для экологии должны быть не только сверстаны как предложения, но и должна быть начата их реализация самым активным образом. Прошу докладывать об этом и руководству правительства, и председателю правительства, и мне», – заявил Путин, добавив, что работы должны быть завершены к моменту потепления воды.

Президент поручил главе МЧС Александру Куренкову в кратчайшие сроки подготовить и представить предложения по ликвидации последствий разлива.

Ранее Путин назвал меры борьбы с разливом мазута в Черном море недостаточными. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял о высоком риске ухудшения ситуации с загрязнением мазутом на полуострове.