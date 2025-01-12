Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.5 комментариев
Куренков: «Волгонефть-239» защитят от штормов во избежание нового разлива мазута
МЧС и заинтересованные ведомства разработали план по защите танкера «Волгонефть-239» у порта Тамань от возможных штормов, чтобы не допустить очередного разлива мазута, сообщил глава МЧС Александр Куренков.
Куренков в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ведомство совместно с властями и другими заинтересованными сторонами намерено предотвратить последствия штормов для танкера «Волгонефть-239», который сел на мель у порта Тамань. По его словам, основная цель заключается в предотвращении нового разлива мазута в этом районе, передает РИА «Новости».
Глава МЧС пояснил, что в ближайшие сутки планируется пробить дорогу к судну, находящемуся на значительном удалении. «Буквально сейчас принимается решение, как это сделать, какими силами и какими возможностями. Если получится, за этот же срок полностью обвести его по кругу, присыпать судно, чтобы угрожающие штормы не грозили тому мазуту, который находится в этом районе», – сказал Куренков.
Ранее Куренков заявил, что вблизи порта Тамань в Краснодарском крае сложилась сложная обстановка из-за продолжающейся утечки мазута из поврежденного танкера «Волгонефть-239». В воскресенье глава МЧС возглавил федеральный штаб по ликвидации мазута в Черном море, прибыв в Анапу для координации действий.