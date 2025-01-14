Россотрудничество предложило генсеку НАТО учить русский язык онлайн или в Русских домах

Tекст: Ольга Иванова

Россотрудничество посоветовало генеральному секретарю НАТО Марку Рютте начать изучение русского языка с помощью онлайн-курсов, передает ТАСС.

Это заявление стало ответом на его недавние слова о необходимости изучения русского языка в Европейском союзе, которые были восприняты как призыв к действиям. В Россотрудничестве отметили, что изучение русского языка открывает доступ к богатству русской культуры и ключ к пониманию истории, литературы и искусства.

В ведомстве предложили Марку Рютте воспользоваться онлайн-курсом под названием «Русский для жизни и работы». Также они выразили готовность приветствовать его на очных занятиях в Русских домах, которые предлагают курсы по изучению русского языка.

Ранее Рютте заявил, что странам ЕС придется учить русский язык, если они не увеличат военные расходы более 2% ВВП.



