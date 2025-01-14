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Россотрудничество предложило генсеку НАТО учить русский язык
Россотрудничество предложило генсеку НАТО учить русский язык онлайн или в Русских домах
Россотрудничество предложило генсеку НАТО Марку Рютте, упомянувшему русский язык в контексте угроз, начать изучение языка с помощью онлайн-курсов или посещения занятий в Русских домах, чтобы лучше понять русскую культуру и историю.
Россотрудничество посоветовало генеральному секретарю НАТО Марку Рютте начать изучение русского языка с помощью онлайн-курсов, передает ТАСС.
Это заявление стало ответом на его недавние слова о необходимости изучения русского языка в Европейском союзе, которые были восприняты как призыв к действиям. В Россотрудничестве отметили, что изучение русского языка открывает доступ к богатству русской культуры и ключ к пониманию истории, литературы и искусства.
В ведомстве предложили Марку Рютте воспользоваться онлайн-курсом под названием «Русский для жизни и работы». Также они выразили готовность приветствовать его на очных занятиях в Русских домах, которые предлагают курсы по изучению русского языка.
Ранее Рютте заявил, что странам ЕС придется учить русский язык, если они не увеличат военные расходы более 2% ВВП.