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    25 июня 2026, 13:54 • Общество

    Охотникам на украинские беспилотники требуется прикрытие

    Охотникам на украинские беспилотники требуется прикрытие
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Мобильные огневые группы (МОГ), защищающие российские магистрали и инфраструктурные объекты от террористических атак ВСУ, стали приоритетными целями для неприятеля. Операторы вражеских дронов развернули настоящую охоту на российских защитников «малого воздуха». Какими способами можно нейтрализовать и эту угрозу?

    Попытки киевского режима заблокировать российскую логистику в прифронтовой зоне, в новых областях и в Крыму, несмотря на масштабные западные поставки БПЛА среднего и дальнего радиуса действия, не увенчались успехом. Нельзя сказать, что угроза нашим коммуникациям полностью устранена, но перевозки продолжаются в необходимом объеме.

    В том числе - благодаря эффективным действиям МОГов, которые играют важную роль в защите воздушного пространства. Поэтому враг и выбрал их в качестве приоритетной цели. Соответственно, остро встает вопрос их повышенной защищенности.

    Что представляет из себя стандартная мобильная огневая группа? Это высокоподвижное подразделение ПВО ближнего радиуса действия, предназначенное для борьбы с вражескими БПЛА. Иначе говоря, это группа бойцов (чаще всего добровольцев), передвигающихся на специальном транспорте и имеющих средства для уничтожения беспилотников.

    Транспортом для нее служит пикап или небольшой грузовик («Газель», УАЗ-3909). Стандартный расчет МОГ — 3–5 человек: пулеметчик, водитель, стрелок (1–2 человека), оператор систем обнаружения и наблюдения (если они есть).

    Главным вооружением МОГ является 7,62-мм пулемёт Калашникова (ПК), или зенитно-пулеметная установка (спаренные или строенные пулемёты), или крупнокалиберный пулемёт НСВ-12,7 мм «Утёс», установленные на турели. Также группа может быть вооружена 23-мм ЗУ-23-2 или 14,5-мм зенитной установкой ЗПУ-2.

    Стрелки вооружены автоматами и самозарядными дробовиками («Вепрь-205», «Сайга-12», МР-155) для поражения дронов и FPV-дронов на близкой дистанции. Обычно в боевой укладке МОГ есть ПЗРК «Игла» или «Верба» для поражения крупных и скоростных целей, и могут быть дроны-перехватчики «Елка». Иногда пикапы оборудуются прожекторами. Стандартными приборами обнаружения и наблюдения являются бинокль, ТЗК (труба зенитная командирская), приборы ночного видения, тепловизоры, дрон-детектор, реже — РЛС.

    Данное вооружение и оснащение позволяет расчетам МОГ уверенно поражать большинство неприятельских БПЛА.

    Тактика украинских дроноводов следующая: первая волна ударных дронов выявляет огневые позиции МОГ, к ним на безопасную дистанцию подходит БПЛА-матка, которая выпускает FPV-дроны, и те атакуют зенитчиков. И если зенитчиков удалось поразить, идет следующая волна ударных дронов на оставшийся без защиты объект.

    Обычно экипажи защищены различными установками РЭБ, однако они не слишком эффективны против систем, использующих «Старлинк» или элементы ИИ, которые широко применяются противником. То есть систем радиоэлектронной борьбы для гарантированной защиты МОГа может оказаться недостаточно, и она, очевидно, должна быть усилена.

    Прежде всего, следует исходить из того, что эффективно противостоять любой угрозе можно только своевременно ее обнаружив. То есть

    приоритетом становится ситуационная осведомленность экипажей.

    Таким образом, каждая МОГ для самозащиты должна быть оснащена РЛС с круговым обзором и электронно-оптической системой наблюдения (с режимами день-ночь). А в перспективе все экипажи и их системы наблюдения должны быть включены в систему вывода радиолокационной информации, об успешном внедрении которой министру обороны Андрею Белоусову не так давно докладывалось. Сообщалось, что «данный комплекс позволяет в режиме реального времени поражать обнаруженные малогабаритными радиолокационными станциями воздушные цели, определять их характеристики, ставить конкретному расчету БПЛА-перехватчика задачу на их уничтожение».

    Важным элементом не только боевой эффективности, но и безопасности систем ПВО является их эшелонированность. На уровне одной мобильной группы она выглядит так: пулеметчик ведет огонь по «Хорнету», в то время как стрелки, вооруженные дробовиками, готовы его прикрыть от внезапной атаки FPV-дронов.

    На более высоком уровне предполагается интеграция усилий МОГ, ЗПРК, противодроновых ЗРК, авиации (вертолетов), создающих единый противодроновый контур, каждый элемент которого обеспечивает безопасность не только инфраструктурных объектов и логистики, но и других зенитных подразделений. В этом случае возможность успешной атаки такой устойчивой системы значительно снижается.

    Что касается оснащения огневых групп, то очевидно, что они остро нуждаются в автоматизированных зенитных системах типа комплекса «Зубр» (оснащаемого четырьмя 7,62-мм пулемётами ПКТ или ГШГ-7,62) и зенитного артиллерийского комплекса ЗАК-30 «Цитадель».

    Это особенно важно, поскольку внедрение автоматизированных комплексов с системами управления с элементами ИИ позволяет снизить влияние человеческого фактора и связанных с ним ошибок. Ведь даже стрельба со сбалансированного станка из хорошо закреплённого на нем пулемёта будет зависеть от подготовки оператора, его физического состояния и стрессоустойчивости. Даже сбитое дыхание может серьезно снизить результативность его огня. А вид атакующего твою позицию дрона является весьма травмирующим в психологическом смысле фактором.

    В то время как на автоматизированный комплекс такие внешние факторы не действуют. Кроме того, им можно управлять дистанционно, из укрытия или просто на безопасном расстоянии от установки, что снижает опасность для личного состава расчета.

    Системы обнаружения и наведения комплексов позволят заранее определить атакующий БПЛА, а использование снарядов с дистанционным подрывом («Цитадель») позволит создать перед ним непреодолимое облако осколков.

    Но на полноценное внедрение инновационных систем требуется время; пока же можно повысить защищенность МОГ за счет их уплотнения. Например, экипажи работают парами (тройками), когда один расчет сконцентрирован исключительно на прикрытии коллег от возможной атаки.

    Кроме того, защитить зенитчиков может и частая смена позиции. Так, водитель должен оставаться за рулем, а не стоять на прикрытии с автоматом, двигатель не глушится, а после поражения вражеского дрона происходит немедленная смена позиции.

    И, конечно, важно не пренебрегать индивидуальными средствами защиты: бойцы МОГ на дежурстве должны находиться в бронезащите по штурмовому варианту. Кроме того, имеет смысл усилить защиту и транспорта, прикрыв его, где это возможно, экранами.

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