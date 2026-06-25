  • Новость часаПосольство России в Кишиневе обвинило Молдавию в блокировании дипломатической почты
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    НАТО завлекает украинцев на войну с Россией конкурсами
    Президент Литвы назвал польского премьера Дональдом Даком
    Россия закрывает консульство Румынии в Санкт-Петербурге и высылает консула
    Глава МИД Эстонии обвинил мультфильм «Маша и Медведь» в пропаганде милитаризма
    Москва констатировала «дрейф» второй стороны от достигнутых на Аляске соглашений
    Захарова потребовала от ООН исключить Россию из списка нарушителей прав детей
    На Украине уничтожено свыше 150 АЗС за два месяца
    Пентагон сообщил об отставке главы сухопутных войск НАТО Донахью
    Зонд BepiColombo с российскими приборами приблизился к Меркурию
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Польша попала в ловушку собственной русофобии

    Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими самими химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать, – стали публично оскорблять и унижать.

    4 комментария
    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В информационном поле осталось только право сильного

    Удаление из App Store приложений VK – свидетельство того, что идет игра ва-банк за право монопольно влиять на информационное пространство (в данном случае России). Всеми доступными способами, какие у них только есть в арсенале.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Куда заводят мечты о дипломе

    Не нужно пугаться, что высшее образование станет уделом элиты. В идеале оно и должно быть элитарным: лучше меньше, да лучше. Правда, мерой элитарности здесь должны быть не родительские деньги или связи, а способности самого претендента на место в вузе.

    6 комментариев
    25 июня 2026, 21:35 • Новости дня

    Жертвами мощного землетрясения в Венесуэле стали 188 человек

    Власти Венесуэлы сообщили о гибели 188 человек при землетрясении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По меньшей мере 188 человек погибли и 1520 пострадали в результате разрушительного землетрясения на территории Венесуэлы, сообщил спикер Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.

    «На данный момент мы, к сожалению, должны сообщить о 188 погибших венесуэльцах в результате землетрясения. Ранения получили 1520 человек, они доставлены в больницы и получают необходимую помощь», – заявил политик в телевизионном обращении к нации, передает РИА «Новости».

    Парламентарий добавил, что 157 человек все еще числятся пропавшими без вести. Кроме того, более 200 местных жителей оказались заблокированы под завалами обрушившихся зданий. Спасатели продолжают активные поисковые работы в зонах бедствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти подтвердили гибель 164 человек.

    Исполняющая обязанности президента Делси Родригес объявила о введении режима чрезвычайного положения.

    В северном штате Ла-Гуайра обрушилось восьмиэтажное здание прибрежного отеля.

    25 июня 2026, 12:02 • Новости дня
    После землетрясения в Венесуэле более 9 тыс. человек пропали без вести
    После землетрясения в Венесуэле более 9 тыс. человек пропали без вести
    @ RONALD PENA R/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Венесуэле создали цифровую платформу для поиска пропавших без вести из-за масштабных перебоев со связью после двух мощных землетрясений. Спустя несколько часов работы платформы было подано 9166 заявлений о пропавших без вести.

    После двух сильных землетрясений, вызвавших серьезные проблемы со связью, в стране запустили цифровую платформу desaparecidosterremotovenezuela.com, сообщает El Nacional.

    Сайт работает как гражданский канал, позволяющий сообщать о пропавших без вести или подтверждать, что близкие находятся в безопасности.

    «После землетрясения многие семьи до сих пор не знают о своих. Если вы не можете связаться с кем-то, сообщите об этом здесь. А если вы уже нашли его, дайте нам знать, чтобы его имя приносило спокойствие, а не тревогу», – говорится в главном сообщении проекта.

    В первые часы работы платформа зарегистрировала 9721 пользователя. Согласно статистике сайта, 9166 человек остаются пропавшими без вести, а 555 граждан уже найдены живыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами разрушительных землетрясений в Венесуэле стали 32 человека.

    Исполняющая обязанности президента Делси Родригес объявила о введении общенационального режима чрезвычайного положения.

    Минувшей ночью сейсмологи зафиксировали десять новых подземных толчков.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 03:05 • Новости дня
    Посол Мелик-Багдасаров сообщил об эвакуации дипмиссии в Каракасе

    Посол Мелик-Багдасаров сообщил об эвакуации дипмиссии РФ в Каракасе

    Посол Мелик-Багдасаров сообщил об эвакуации дипмиссии в Каракасе
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Мощные подземные толчки потребовали срочной эвакуации дипломатического представительства России в Каракасе, сообщил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

    Российские дипломаты покинули здание посольства в Венесуэле после сильного землетрясения, заявил посол РИА «Новости».

    «Мы эвакуировались из здания посольства. Пострадавших нет, разрушений на территории тоже нет. Позднее будет проведена оценка состояния здания», – сообщил глава дипломатической миссии.

    Он отметил, что подземные толчки ощущались очень интенсивно. Сначала возникло ощущение приближающегося поезда метро, а затем последовали сильные удары снизу.

    В социальных сетях появились кадры с последствиями подземных толчков. На видеозаписях заметны повреждения строений, обрушения стен и облака пыли над некоторыми районами Каракаса. Официального подтверждения информации о пострадавших пока не поступало.

    Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 6,2 в 56 километрах от Валенсии. Геологическая служба США оценила силу стихии в 7,1.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейсмологи зарегистрировали за сутки 22 июня 19 землетрясений у берегов Севастополя. У берегов Крыма 23 июня  зафиксировали серию из 22 землетрясений. Ученый Андрей Корженков   назвал регулярные слабые толчки полезным сбросом тектонического напряжения.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 13:19 • Новости дня
    Землетрясение в Венесуэле унесло жизни 164 человек

    Число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 164 человек

    Землетрясение в Венесуэле унесло жизни 164 человек
    @ RAYNER PENA/EPA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В Венесуэле после землетрясения подтвердили гибель 164 человек и 971 пострадавших, множество раненых нуждается в медицинской помощи и эвакуации.

    На территории Венесуэлы в результате землетрясения выросло число жертв, передает РИА «Новости». По последним данным, подтверждена гибель 164 человек, еще 971 человек получил ранения различной степени тяжести.

    Официальные сведения озвучила уполномоченный президента страны Дельси Родригес. В телеобращении, которое транслировал канал TeleSUR, она заявила: «По имеющимся данным, 164 человека погибли, 971 получил ранения». Руководство страны продолжает уточнять последствия стихии и сводки о пострадавших.

    Власти Венесуэлы продолжают собирать информацию о состоянии раненых и последствиях землетрясения.

    Ранее сообщалось что подземные толчки в Венесуэле привели к масштабным разрушениям и гибели 32 человек.

    Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес объявила чрезвычайное положение и рассказала об оползнях в шести штатах.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования венесуэльским властям в связи с трагическими последствиями землетрясения.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 08:18 • Новости дня
    Жертвами землетрясения в Венесуэле стали 32 человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подземные толчки в Венесуэле привели к масштабным разрушениям и десяткам человеческих жертв, сообщила уполномоченный президент страны Дельси Родригес.

    «На данный момент мы располагаем данными о 32 погибших, не считая цифр, которые может дать штат Ла-Гуайра, и более чем о 700 пострадавших, поступивших в отделения неотложной помощи государственных больниц и частных медицинских центров», – заявила Родригес, передает РИА «Новости».

    По ее словам, именно этот регион пострадал сильнее всего. Там обрушились десятки зданий, поэтому спасатели ведут напряженную работу по поиску выживших под завалами.

    Соединенные Штаты мобилизовали группы спасателей и медиков для помощи венесуэльской стороне, заявил и.о. заместителя госсекретаря США Джереми Левин.

    Совместно с партнерами планируется отправка гуманитарных грузов и других необходимых ресурсов.

    Заместитель госсекретаря Кристофер Ландау подчеркнул, что ведомство находится на прямой связи с венесуэльскими властями для координации действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение. Геологическая служба США оценила возможный экономический ущерб государству в 5% ВВП.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 11:34 • Новости дня
    В Венесуэле зафиксировали десять новых подземных толчков

    В Венесуэле зафиксировали десять афтершоков после разрушительных землетрясений

    В Венесуэле зафиксировали десять новых подземных толчков
    @ Javier Campos/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Минувшей ночью центральные регионы южноамериканской республики столкнулись с новыми подземными толчками магнитудой до 4,5, что усугубило последствия недавней природной катастрофы.

    Венесуэльский фонд сейсмологических исследований зарегистрировал десять новых подземных толчков, пишет издание El Nacional.

    Магнитуда афтершоков варьировалась от 2,4 до 4,5, при этом очаги находились на глубине от 4,8 до девяти километров. Шесть из них пришлись на штат Ла-Гуайра, который сильнее всего пострадал от двух мощных землетрясений накануне.

    «Ла-Гуайра переживает настоящую трагедию», – заявила временно исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес.

    По предварительным данным властей, жертвами стихии стали 32 человека, еще более 700 получили ранения. Однако эти цифры не учитывают ситуацию в Ла-Гуайре, где проживает полмиллиона человек и масштабы разрушений еще предстоит оценить.

    Политик также сообщила о временном закрытии международного аэропорта Майкетия из-за серьезных повреждений инфраструктуры. В здании воздушной гавани обрушились участки крыши и стен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Венесуэлы объявило режим общенационального чрезвычайного положения из-за мощных подземных толчков.

    В результате масштабных разрушений погибли 32 человека. В штате Ла-Гуайра после серии землетрясений рухнул восьмиэтажный прибрежный отель.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 05:15 • Новости дня
    В Венесуэле объявлено чрезвычайное положение

    Tекст: Катерина Туманова

    Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес призвала венесуэльский народ к единству перед лицом ситуации, вызванной двумя землетрясениями магнитудой 7,2 и 7,5 по шкале Рихтера, которые произошли в стране в среду.

    Дельси Родригес объявила чрезвычайное положение в стране и сообщила об оползнях в шести штатах после землетрясения, передает портал Infobae.

    «Государственные службы продолжают работу и развертывание по всей стране. В ближайшие несколько дней на этой неделе занятий в стране не будет. Мы активировали всю государственную и частную сеть здравоохранения, особенно в наиболее пострадавших районах», – заявила она в официальном сообщении.

    Она также сообщила, что Венесуэла зафиксировала 20 афтершоков после основных землетрясений, и призвала население к сотрудничеству.

    «Мы хотим попросить населения о максимальном сотрудничестве. Дома, получившие значительные структурные повреждения, должны быть эвакуированы», – сказала она.

    Родригес подчеркнула, что произошло серьезное событие, и некоторые штаты особенно пострадали.

    «В столице произошли обрушения зданий в различных районах; Миранда и Ла-Гуайра также сильно пострадали. Инциденты произошли в Арагуа, Карабобо и Фальконе», – добавила она.

    Власти пока не предоставили данные о количестве погибших и пострадавших по всей стране, но местные чиновники и очевидцы сообщали о обрушениях зданий, спасательных операциях и растущем числе раненых, передает Reuters.

    «У нас обрушились здания, дома и коттеджи, и мы принимаем меры, используя все имеющиеся в нашем распоряжении средства и гражданскую помощь. Пожарная служба и полиция приведены в боевую готовность», – заявил министр внутренних дел Диосдадо Кабельо в эфире государственного телевидения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Венесуэле произошло землетрясение магнитудой до 7,1 балла, в некоторых районах доходившее до 7,2 и 7,5. Венесуэле после землетрясения предложили помощь 10 стран.


    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 05:27 • Новости дня
    Венесуэле после землетрясения предложили помощь 10 стран

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ряд государств и международных организаций выразили готовность помочь венесуэльской стороне, пострадавшей от землетрясения, сообщила уполномоченный президента страны Дельси Родригес.

    «Хочу поблагодарить правительства мира, которые сразу после произошедших землетрясений связались с Венесуэлой, чтобы выразить солидарность и поддержку», – заявила политик, передает РИА «Новости».

    Содействие предложили США, Панама, Катар, Куба, Никарагуа, Турция, Иордания, Колумбия, Барбадос, Британия, Бразилия и Мексика.

    С правительством также связались представители ООН и международных финансовых институтов, готовые помочь в ликвидации последствий стихии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сообщил об эвакуации дипломатического представительства в Каракасе из-за мощных подземных толчков.

    Геологическая служба США оценила силу землетрясения недалеко от города Валенсия в 7,2 балла.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 02:30 • Новости дня
    В Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 7,1

    Tекст: Катерина Туманова

    Мощные подземные толчки зафиксированы недалеко от крупного венесуэльского города Валенсия, объявлена угроза возникновения цунами.

    Подземные толчки магнитудой 6,2 были зарегистрированы в 01.04 мск, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр находился в 56 км от Валенсии, где проживает более 1,6 млн человек.

    Очаг сейсмического события залегал на глубине 35 км. Впоследствии Геологическая служба США уточнила, что сила землетрясения достигла 7,1, а позднее ее повысили до 7,2.

    Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступали. При этом Центр предупреждения о цунами при метеорологической службе США объявил об угрозе возникновения цунами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейсмологи зарегистрировали за сутки 22 июня 19 землетрясений у берегов Севастополя. У берегов Крыма 23 июня зафиксировали серию из 22 землетрясений. Ученый Андрей Корженков назвал регулярные слабые толчки полезным сбросом тектонического напряжения.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 06:13 • Новости дня
    Геологическая служба США: Ущерб от землетрясения Венесуэле может достичь 5% ВВП

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подземные толчки на территории Венесуэлы могут привести к серьезным экономическим последствиям для этой страны, они оцениваются в 5% ВВП государства, сообщили в Геологической службе США.

    Американское ведомство пересмотрело прогноз экономических последствий недавнего землетрясения в Венесуэле, передает РИА «Новости».

    По обновленным данным американских специалистов, финансовые потери государства окажутся менее масштабными, чем предполагалось изначально.

    «Предполагаемый экономический ущерб составляет от одного до 5% ВВП Венесуэлы», – говорится в сообщении службы.

    Ранее аналитики Геологической службы США выступали с более пессимистичными оценками. Первоначальные расчеты показывали, что экономические потери страны могли составить от 2 до 20% национального ВВП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мощные подземные толчки произошли недалеко от венесуэльского города Валенсия. Исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес объявила чрезвычайное положение.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 10:38 • Новости дня
    Венесуэла мобилизовала медиков и закрыла главный аэропорт

    Венесуэла мобилизовала медиков и закрыла главный аэропорт после землетрясения

    Венесуэла мобилизовала медиков и закрыла главный аэропорт
    @ Ariana Cubillos/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Два мощных подземных толчка разрушили жилые здания в Каракасе и Маракае, вынудив правительство страны объявить режим общенационального чрезвычайного положения.

    Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны после двух сильных землетрясений, передает El Nacional. В ходе телевизионного обращения она призвала медицинских работников немедленно явиться на рабочие места.

    «Я хочу попросить врачей, медсестер и весь медицинский персонал в целом направиться на свои рабочие места, чтобы мы могли оказать помощь людям, которых доставляют в отделения неотложной помощи как больниц, так и частных медицинских центров», – заявила Родригес. Точных данных о количестве жертв стихийного бедствия пока не приводится.

    Главный аэропорт страны Майкетия, обслуживающий Каракас, временно закрыт из-за серьезных структурных повреждений. По всей стране приостановлены школьные занятия, а некоторые учебные заведения переоборудуются в центры распределения гуманитарной помощи. Власти превентивно отключили подачу природного газа и остановили работу метрополитена в Каракасе для облегчения спасательных операций.

    Серьезные разрушения зафиксированы в муниципалитете Чакао в Каракасе, а также в городе Маракай, где полностью обрушились несколько зданий. Мэр Чакао Густаво Дуке сообщил об успешном спасении 16 человек из-под завалов. Ряд стран, включая США, Мексику и Колумбию, уже предложили Венесуэле гуманитарную помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венесуэлы объявили в стране чрезвычайное положение из-за двух мощных землетрясений.

    В результате стихийного бедствия погибли 32 человека. Сейсмологи назвали эти подземные толчки самыми сильными в государстве с 1900 года.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 17:41 • Новости дня
    Геологическая служба США спрогнозировала сильные афтершоки в Венесуэле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специалисты предупреждают о высоком риске разрушительных афтершоков на территории Венесуэлы. Об этом заявил помощник координатора программы Геологической службы США по опасности землетрясений Уильям Барнхарт.

    Барнхарт детально оценил возможные последствия продолжающейся подземной стихии для местной инфраструктуры, передает РИА «Новости». «Некоторые из них, вероятно, окажутся достаточно сильными, чтобы вызвать мощные колебания почвы и дополнительный ущерб», – подчеркнул американский эксперт.

    Ранее Геологическая служба США спрогнозировала высокую вероятность сильных повторных подземных толчков в Венесуэле.

    Венесуэльский фонд сейсмологических исследований зарегистрировал десять новых афтершоков магнитудой до 4,5.

    Власти южноамериканской республики подтвердили гибель 164 человек в результате стихийного бедствия.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 15:31 • Новости дня
    Захарова сообщила о планах отправить гуманитарную помощь в Венесуэлу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва изучает варианты отправки гуманитарных грузов в Венесуэлу, параллельно выясняя информацию о состоянии находящихся в республике соотечественников, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «В настоящее время прорабатываются возможности оказания гуманитарной помощи нашим венесуэльским друзьям», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».

    Дипломат также добавила, что на территории посольства в столице Венесуэлы не зафиксировано разрушений и пострадавших. Сотрудники российской дипмиссии поддерживают постоянный контакт с местными властями.

    Сейчас профильные специалисты продолжают собирать актуальные данные о согражданах, находящихся на территории южноамериканской республики.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности России оперативно рассмотреть запрос Венесуэлы о помощи.

    Президент Владимир Путин выразил соболезнования властям пострадавшей от землетрясения страны.

    Ассоциация туроператоров России не зафиксировала пострадавших среди организованных отечественных туристов.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 12:50 • Новости дня
    Песков: Россия готова оперативно рассмотреть запрос Венесуэлы о помощи

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова оперативно рассмотреть обращение Венесуэлы об оказании помощи в связи с землетрясением, если такой запрос поступит, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Разумеется, речь идет о первых часах после этой трагедии. Жертв, судя по всему, гораздо больше, чем те цифры, которые пока фигурируют в СМИ», – заявил Песков, пишет ТАСС.

    Он подчеркнул, что обращения от венесуэльских друзей будут рассмотрены в кратчайшие сроки.

    Как отметил Песков, телефонный разговор Владимира Путина с уполномоченным президентом Венесуэлы Дельси Родригес пока не планируется. Песков уточнил, что в данный момент таких планов в графике российского лидера нет, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила чрезвычайное положение в стране.

    Жертвами мощных подземных толчков стали 32 человека.

    Десять государств предложили Каракасу помощь в ликвидации последствий стихии.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 11:01 • Новости дня
    В Каракасе зафиксировали новый подземный толчок

    Tекст: Дарья Григоренко

    В столице Венесуэлы зафиксировали новые подземные толчки, спасатели пытаются вызволить людей из-под обломков разрушенных зданий, сообщили СМИ.

    Как передает телеканал Globovision, очередной подземный толчок произошел в Каракасе после серии мощных землетрясений, передает РИА «Новости».

    «Зафиксирован очередной повторный подземный толчок в Каракасе», – говорится в сообщении телеканала.

    Глава столичного района Чакао Густаво Дуке сообщил, что из-под завалов разрушенных зданий слышны голоса пострадавших. По его словам, спасатели намерены вытащить всех людей и не прекратят работу, пока не спасут каждого, кого возможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у побережья Венесуэлы произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5.

    В результате подземных толчков погибли 32 человека.

    Правительство страны объявило режим общенационального чрезвычайного положения.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 12:41 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования в связи с последствиями землетрясения в Венесуэле

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Венесуэлы, где в результате землетрясения погибли 32 человека и более 700 получили ранения.

    Телеграмма Владимира Путина в адрес уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес опубликована на сайте Кремля.

    «Уважаемая госпожа Родригес, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения на северо-западе Венесуэлы», – отмечается в документе.

    Владимир Путин попросил передать слова сочувствия родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Он подчеркнул, что Москва выражает чувства солидарности и поддержки дружественному венесуэльскому народу в это тяжелое время.

    На северо-западе Венесуэлы произошли две серии сильных подземных толчков. По оценке Геологической службы США, магнитуда первого землетрясения составила 7,2, а второго достигла 7,5.

    Землетрясение магнитудой 7,5 стало самым сильным в Венесуэле с 1900 года.

    Правительство Венесуэлы объявило режим общенационального чрезвычайного положения.

    Жертвами стихийного бедствия стали 32 человека.

    Комментарии (0)
    Главное
    Домбровскис раскрыл цену европейского кредита для Украины
    Полянский: ЕС вступит в конфликт с Россией, когда Украина окончательно «сточится»
    Коломойский заочно приговорен к 12 годам за хищение нефти на 10 млрд рублей
    Лукашенко раскрыл подробности встречи с представителями Зеленского
    Российские селекционеры создали зимостойкий сорт земляники «Новороссия»
    Сейсмолог объяснил несвязность между собой землетрясений в Венесуэле и Японии
    Москвичи назвали главные темы для обсуждения с партнером до брака

    Самолет МС-21 дал новый повод для гордости

    В ОАК радуются тому, что окончательно подтвердили дальность полета лайнера МС-21. И хотя она пока меньше изначальных расчетных показателей, ее достаточно, чтобы охватить до 90% внутренних авиарейсов. В дальнейшем разработчики хотят сделать универсальную машину для всех отечественных маршрутов. Как конструкторы рассчитывают расширять возможности российского авиалайнера? Подробности

    Перейти в раздел

    Лавров решил достучаться до европейцев через Берлинскую стену

    Сергей Лавров заявил, что гипотетический ввод западных контингентов на территорию Украины приведет к созданию «новой Берлинской стены». По мнению экспертов, данное заявление министра – это не риторический прием, а предельно жесткий сигнал внешней аудитории. Обращаясь к европейскому общественному мнению, министр использовал один из самых болезненных символов прошлого – травму разделенной Германии. В чем смысл этого посыла и кому конкретно он адресован? Подробности

    Перейти в раздел

    Охотникам на украинские беспилотники требуется прикрытие

    Мобильные огневые группы (МОГ), защищающие российские магистрали и инфраструктурные объекты от террористических атак ВСУ, стали приоритетными целями для неприятеля. Операторы вражеских дронов развернули настоящую охоту на российских защитников «малого воздуха». Какими способами можно нейтрализовать и эту угрозу? Подробности

    Перейти в раздел

    Остров Наполеона пугает французское руководство

    Не иначе как угрозой сепаратизма называют во Франции только что принятый закон о «невиданной автономии» Корсики. Как получилось, что этот остров приблизился к исполнению давней мечты о независимости – и почему на самом деле французское руководство вовсе не горит желаем давать родине Наполеона какие-то новые полномочия? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

      Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

    • Мир или террор: чего добивается Зеленский?

      Руководство России ответило предсказуемым отказом на ультиматум Киева и стран Западной Европы. Но чего на самом деле добивается Владимир Зеленский: передышки или эскалации?

    • Куба отказалась от социализма

      Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

    • Кредитная история: как проверить бесплатно и узнать, есть ли кредиты на ваше имя

      Кредитную историю стоит проверять не только перед оформлением нового займа. Она помогает увидеть все действующие и закрытые кредиты, оценить кредитный рейтинг, обнаружить ошибки в данных и вовремя заметить займы, которые могли оформить мошенники. Получить информацию можно бесплатно и онлайн – через Госуслуги и бюро кредитных историй (БКИ). Разбираемся, где посмотреть кредитную историю, как узнать, есть ли кредиты на ваше имя, и что делать, если вы обнаружили неизвестный долг.

    • Выписка из ЕГРН в 2026 году: как получить онлайн через Госуслуги и МФЦ, цена и кто может заказать

      Выписка из ЕГРН в 2026 году остается одним из главных документов при сделках с недвижимостью. Она может понадобиться при продаже квартиры, оформлении ипотеки, вступлении в наследство, судебных спорах или проверке объекта перед покупкой. Получить выписку можно онлайн через «Госуслуги» или в МФЦ, но правила доступа к данным собственников изменились: часть сведений теперь скрыта для посторонних лиц. Разбираем, какие виды выписок существуют, сколько они стоят в 2026 году и как заказать документ без ошибок.

    Перейти в раздел

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации