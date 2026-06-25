Мощное землетрясение обрушило восьмиэтажный отель на побережье Венесуэлы

CNN сообщил об обрушении отеля Hotel Eduard в штате Ла-Гуайра

Tекст: Мария Иванова

О трагедии на побережье сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные канала CNN. «В среду в городе Макуто, в северном венесуэльском штате Ла-Гуайра, обрушился большой прибрежный отель», – говорится в материале.

Уточняется, что рухнуло главное здание комплекса Hotel Eduard, которое насчитывало восемь этажей и 106 номеров.

Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила о тяжелых последствиях серии мощных подземных толчков. Разрушения жилых домов и других строений зафиксированы в Каракасе, а также в штатах Миранда, Ла-Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалькон.

Власти страны объявили режим чрезвычайной ситуации и развернули поисково-спасательные работы. Корреспонденты с места событий передают, что в столице республики есть разрушения и погибшие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Венесуэле произошло землетрясение магнитудой до 7,1 балла недалеко от крупного города Валенсия

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес объявила чрезвычайное положение в стране после двух землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5.

По данным Родригес, подземные толчки привели к масштабным разрушениям и гибели по меньшей мере 32 человек и более чем 700 пострадавшим.