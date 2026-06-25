Золото продолжило дешеветь третий день подряд

Стоимость золота на Comex снизилась до 3998 долларов за унцию

Tекст: Мария Иванова

Стоимость августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex днем в четверг снижалась на 9,9 доллара, или на 0,25%, до 3998,9 доллара за тройскую унцию (31,1 г), передает РИА «Новости».

Металл дешевеет третью сессию подряд, а также четвертый месяц подряд, суммарно потеряв почти 5% за последние три дня.

По итогам прошлого года золото стоило около 4340 долларов за тройскую унцию, а 29 января обновило рекорд на отметке 5626,8 доллара. Накануне цена впервые с 18 ноября 2025 года опустилась ниже психологического уровня 4 тыс. долларов. С начала июня котировки просели на 13%, а с конца февраля падение достигло 24% после восьми месяцев непрерывного роста, начавшегося в июле 2025 года.

Агентство Bloomberg приводит слова стратега Oversea-Chinese Banking Corp. Кристофера Вона: «Золото сталкивается с более сложной комбинацией факторов: закладыванием в цены жесткой политики ФРС ... и некоторыми техническими проблемами после преодоления психологического уровня в 4000 долларов. На данный момент это делает цены уязвимыми к падению». Аналитики отмечают, что ужесточение монетарного курса и укрепление доллара традиционно давят на сырьевые товары.

Ранее в июне Федеральная резервная система США под руководством нового главы Кевина Уорша сохранила ставку на уровне 3,5–3,75% годовых и практически исключила ее снижение в текущем году. По данным CME Group, около 34% экспертов ожидают повышения ставки в июле до 3,75–4%, тогда как 66% прогнозируют сохранение диапазона. Рост ставки поддерживает доллар, делая золото и другие сырьевые активы менее доступными для покупателей в иной валюте и тем самым снижая их стоимость.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 июня стоимость августовского фьючерса на золото на бирже Comex опустилась ниже 4050 долларов за тройскую унцию.

10 июня цена августовских фьючерсов на золото на этой площадке составила 4198,75 доллара за унцию, впервые за три месяца уйдя ниже отметки 4,2 тыс. долларов.

За два дня до этого августовский фьючерс на золото на Comex падал ниже уровня 4300 долларов за унцию, обновляя минимум с конца марта.