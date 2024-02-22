Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.0 комментариев
Путин назвал Ту-160М надежным новым самолетом
Президент России Владимир Путин отметил, что Ту-160М – надежный новый самолет.
Путин заявил, что у него хорошие впечатления от полета на Ту-160М, техника отличная, передает ТАСС.
«Мы получаем новую технику, техника отличная! Она, действительно, нового поколения… Как я сказал командиру судна и сейчас еще раз скажу руководству Министерства обороны, конечно, можно принимать в состав Вооруженных сил», – сказал президент.
«Это действительно новая машина, во многом новая. Управляется лучше, видно даже невооруженным, непрофессиональным взглядом. Надежность высокая очень. Вооруженность. Это новый самолет», - добавил он.
Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М («Белый лебедь», по кодификации НАТО – Вlackjack) способен нести ядерное оружие и является составляющей ядерной триады России.
Ранее сообщалось, что полет Путина на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М завершен, глава государства пробыл в небе 30 минут.