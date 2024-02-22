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    6 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выставка «Россия» как символ грандиозного и человечного

    Выставка «Россия» может служить символом нового национального сверхпроекта и нового национального самоощущения, в котором есть всё – и скоростные автомагистрали через страну, и 300 сортов колбасы в магазинах, и триколор над Авдеевкой.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская культура убьет украинский национализм

    Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.

    10 комментариев
    22 февраля 2024, 16:12 • Новости дня

    Путин завершил полет на Ту-160М

    Путин завершил полет на Ту-160М
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полет президента России Владимира Путина на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М завершен, глава государства пробыл в небе 30 минут.

    Еще около 45 минут потребовалось, чтобы провести предполетную подготовку, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что полет президента на модернизированном ракетоносце продлится до 40 минут.

    22 февраля 2024, 11:39 • Новости дня
    Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина
    Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина
    @ Chris Kleponis/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Высказывания Джо Байдена, который разыгрывает из себя «голливудского ковбоя», в адрес президента России Владимира Путина оскорбляют только сами США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что хамские заявления из уст американского лидера вряд ли способны уязвить главу другого государства, тем более президента Путина. Однако это, по словам Пескова, является огромным позором для самих Штатов.

    «Понятно, что господин Байден демонстрирует в угоду внутриполитическим интересам поведение в стиле голливудского ковбоя», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА «Новости» назвал хамские высказывания президента США Джо Байдена в адрес Путина старческим маразмом. Парламентарий отметил, что Байден «впадает в детство», мир кажется ему песочницей, играть в которой может только он сам. Шеремет считает, что капризного ребенка надо перевоспитывать», и выразил уверенность, что американский народ на предстоящих выборах не повторит своей ошибки.

    По его словам, Байден сродни голому королю, который живет в своем выдуманном и мрачном мире.

    Песков также называл резкие высказывания «недопустимой и непростительной» риторикой лидера страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире и которая применила ядерное оружие против Японии, которая «уже была повержена».

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Байден некомпетентен и находится не в своем уме.

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    22 февраля 2024, 14:47 • Новости дня
    Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода для полета на Ту-160М
    Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода для полета на Ту-160М
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова, он совершит полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М.

    Кортеж президента подъехал прямо самолету, для полета Путин надел специальный костюм, передает ТАСС.

    На ВПП главу государства приветствовал ожидавший его экипаж, затем Путин поднялся на борт.


    Днем ранее глава государства осмотрел такой самолет в цеху завода, он поднялся в кабину и сел за штурвал.

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    21 февраля 2024, 20:19 • Новости дня
    Путин дал старт Играм будущего в Казани
    Путин дал старт Играм будущего в Казани
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в Казани дал старт международному мультиспортивному турниру «Игры будущего». Торжественная церемония открытия состоялась в выставочном центре «Казань-Экспо».

    «В добрый путь», – объявил российский лидер после того, как он и другие лидеры стран СНГ выступили перед участниками церемонии, передает ТАСС.

    Напомним, Владимир Путин вместе с лидерами других стран принял участие в открытии фиджитал-турнира «Игры будущего» в Казани.

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    21 февраля 2024, 17:48 • Новости дня
    Путин поддержал идею провести следующие Игры будущего в Казахстане
    Путин поддержал идею провести следующие Игры будущего в Казахстане
    @ Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поддержал идею провести следующие Игры будущего в Казахстане.

    Такое предложение озвучил лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с главой Российского государства. «Супер», – отреагировал Путин на эту идею, передает ТАСС.

    Встреча глав России и Казахстана прошла в Казани, где сегодня открывается первый международный мультиспортивный турнир «Игры будущего».

    «Я много раз подчеркивал и еще раз хочу сказать: спорт должен быть вне всякой политики, наоборот, должен сближать людей. У нас много участников (на Играх будущего) из более чем 100 стран, из 104 стран приехали, с разных континентов», – сказал Путин.

    Ранее Путин прибыл с рабочей поездкой в Казань, где вместе с лидерами ряда зарубежных стран примет участие в открытии Игр будущего.

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    21 февраля 2024, 19:56 • Новости дня
    Владимир Путин поприветствовал участников «Игр будущего»
    Владимир Путин поприветствовал участников «Игр будущего»
    @ Сергей Бобылев/РГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вместе с лидерами других стран принял участие в открытии диджитал-турнира «Игры будущего» в Казани.

    «Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов», – сказал Путин, передает ТАСС.

    «Игры будущего» являются даром России мировой спортивной семье, они свободны от политической конъюнктуры и двойных стандартов, подчеркнул российский лидер. Путин назвал «Игры будущего» уникальной историей для мирового спорта и подчеркнул, что эта история начинается в России.

    Программа соревнований включает в себя 21 дисциплину, которые разбиты на пять вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Все дисциплины поддерживают концепцию фиджитал – объединяют классический спорт, киберспорт и технологии.

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    22 февраля 2024, 02:29 • Новости дня
    Лавров оценил реакцию на интервью Путина Карлсону на Западе

    Лавров отметил «остервенение» на Западе из-за интервью Путина Карлсону

    Лавров оценил реакцию на интервью Путина Карлсону на Западе
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    На Западе интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону встретили «с остервенением», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров на министерском заседании G20 в Рио-де-Жанейро заявил, что в интервью оказалась «изложена правда, которую западные элиты скрывают от своих избирателей», передает ТАСС.

    Министр подчеркнул двойные стандарты Запада и готовность западных стран пожертвовать дипломатией ради силового противоборства, «гибридных войн» и желания нанести сопернику стратегическое поражение.

    Запад «подтачивает базовые устои международного общения», а «объективный процесс формирования многополярного миропорядка» встречает «серьезное сопротивление», заявил он. Лавров указал, что попираются нормы права, в том числе «суверенное равенство государств, невмешательство во внутренние дела и самоопределение народов».

    Лавров обвинил Запад в неоколониализме и попытках прикрыть стремление к доминированию красивыми лозунгами. Он заявил, что Запад «вместо ооноцентричной архитектуры продвигает узкоблоковые альянсы» и «закрытые клубы», делит мир на «цветущий сад» и «джунгли».

    «По непонятным критериям страны вдруг объявляются то демократиями, то диктатурами. Так на практике выглядят пресловутые «правила», которые Запад проталкивает взамен международного права», – сказал он.

    Напомним, Лавров заявил, что интервью Путина вскрыло тот факт, что общество США живет в инфоблокаде.

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    21 февраля 2024, 18:31 • Новости дня
    Путин: Россия может стать лидером по развитию креативных видов спорта
    Путин: Россия может стать лидером по развитию креативных видов спорта
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия имеет все шансы стать лидером по развитию креативных видов спорта, которые сегодня очень популярны у молодежи, заявил российский лидер Владимир Путин, обсуждая с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым проведение Игр будущего.

    Глава государства обратил внимание на то, сколь представительная делегация приехала на турнир из Казахстана. «Ваши ребята, спортсмены, приехали сюда и будут выступать по 13 дисциплинам. Такая команда серьезная у вас, много креативных молодых людей. Для меня даже было неожиданно, что такая представительная делегация из Казахстана», – подчеркнул Путин, передает ТАСС.

    Игры будущего пройдут в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. Соревнования будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

    Ранее Владимир Путин поддержал идею провести следующие Игры будущего в Казахстане.

    Напомним, в среду российский лидер прибыл с рабочей поездкой в Казань, где вместе с лидерами ряда зарубежных стран примет участие в открытии Игр будущего.

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    22 февраля 2024, 13:19 • Новости дня
    Путин заявил о рекордных показателях строительства жилья в России
    Путин заявил о рекордных показателях строительства жилья в России
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В России жилье строится в больших объемах, таких показателей в стране ранее не было, заявил президент Владимир Путин на встрече с властями Татарстана.

    Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что в регионе «по жилью большой прорыв». По его словам, в Татарстане ранее столько не строили.

    «Мы никогда в стране столько не строили», – ответил Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин призвал подумать о льготной ипотеке для регионов.

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    21 февраля 2024, 17:47 • Новости дня
    Эксперт: Герои СВО становятся новой элитой российского общества

    Политолог Данилин прокомментировал вручение президентом госнаград воинским частям и подразделениям ВКС

    Эксперт: Герои СВО становятся новой элитой российского общества
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Недавнее освобождение Авдеевки в ДНР произошло в том числе благодаря высочайшей квалификации и героизму пилотов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В среду президент Владимир Путин вручил госнаграды воинским частям и подразделениям Воздушно-космических сил.

    «Герои СВО – это не просто военные, это элита российского общества. И пусть некоторые еще не осознали этого, но мы прямо сейчас наблюдаем становление этой элиты. Что важно, статус этот присвоен не просто так, а по заслугам, по достоинству, по долгу, выполняемому в ходе спецоперации», – пояснил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    «Я напомню, что боевые летчики ежедневно на поле боя выполняют операции для поддержки сухопутных сил и подавления противника. К примеру, недавнее освобождение Авдеевки в ДНР произошло в том числе благодаря высочайшей квалификации и героизму пилотов», – указал он.

    «Крайне важно, что наш президент постоянно лично демонстрирует общественное уважение и почет к участникам СВО, к тем, кто рискует жизнью. И глава государства, и общество живут с глубоким уважением и чувством признательности за то, что бойцы защищают Родину, возводя на пьедестал чувство любви к стране. То, что еще недавно можно было считать просто высокопарными словами, теперь стало частью нашей реальности», – резюмировал политолог.

    В среду президент Владимир Путин на аэродроме Чкаловский вручил госнаграды воинским частям и подразделениям Воздушно-космических сил (ВКС). Орденом Суворова он наградил 344-й Государственный центр боевого применения и переучивания летного состава. Орденом Жукова – летчиков 15-й бригады армейской авиации. Орденом Кутузова – 487-й отдельный вертолетный полк.

    «Рад возможности сегодня вручить высокие государственные награды авиационным частям и подразделениям Воздушно-космических сил. Их личный состав, солдаты и офицеры проявили мужество и отвагу в ходе специальной военной операции, совершили тысячи боевых вылетов, продемонстрировали высочайшее мастерство, решая поставленные задачи», – сказал Путин.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему украинское небо становится доступнее для российской боевой авиации.

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    21 февраля 2024, 22:59 • Новости дня
    Путин сыграл в фиджитал флорбол

    Путин на полях Игр будущего сыграл в фиджитал флорбол и забил гол

    Путин сыграл в фиджитал флорбол
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Российского государства Владимир Путин после торжественной церемонии открытия Игр будущего осмотрел зоны проведения турнира, сыграл в фиджитал флорбол (разновидность хоккея с мячом) и забил гол.

    Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко провел экскурсию для лидеров России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Они посетили стенды гонок дронов, фиджитал сквоша, флорбола, бокса, фехтования, регби и цифрового триатлона, передает ТАСС.

    Также президенты зашли в зал YOTA Phygital Moba, где шел турнир по Dota2, передает РИА «Новости».

    Напомним, состязания будут проходить с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани. Программа соревнований включает в себя 21 дисциплину. Все дисциплины поддерживают концепцию фиджитал – объединяют классический спорт, киберспорт и технологии.

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    21 февраля 2024, 20:35 • Новости дня
    В Кремле заявили, что Путин поддерживает Валиеву

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин, безусловно, поддерживает российскую фигуристку Камилу Валиеву, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Комментируя ТАСС тот факт, что на открытии Игр будущего глава государства сидел рядом со спортсменкой, Песков подчеркнул, что Валиева один из послов Игр фиджитал. Он добавил, что Путин, конечно, поддерживает фигуристку.

    Путин в Казани сегодня дал старт международному мультиспортивному турниру «Игры будущего». Торжественная церемония открытия состоялась в выставочном центре «Казань-Экспо».

    Напомним, спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года и лишил ее всех медалей и титулов, полученных с 25 декабря 2021 года.

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    21 февраля 2024, 20:12 • Новости дня
    Путин выразил уверенность, что фиджитал-спорт станет любимым досугом россиян

    Путин выразил уверенность, что фиджитал-спорт станет со временем любимым досугом россиян

    Путин выразил уверенность, что фиджитал-спорт станет любимым досугом россиян
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин убежден, что фиджитал-спорт станет со временем любимым досугом в России, об этом он сказал на церемонии открытия «Игр будущего» в Казани.

    «Уверен, в число наиболее популярных, всенародных видов активного досуга российских граждан обязательно войдет и фиджитал-спорт. Актуальный, зрелищный, динамичный, он способен вдохновлять интерес к физической культуре и здоровому образу жизни у людей всех поколений. И, конечно, у детей и молодежи. В этом для нас особая ценность Игр будущего», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин вместе с лидерами других стран принял участие в открытии фиджитал-турнира «Игры будущего» в Казани.

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    21 февраля 2024, 16:42 • Новости дня
    Путин в Казани провел встречу с главой Киргизии

    Путин провел встречу с главой Киргизии Жапаровым в Казани

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и глава Киргизии Садыр Жапаров встретились в Казани и обсудили российско-киргизские отношения.

    Российский лидер отметил, что отношения России и Киргизии успешно развиваются во всех сферах, передает РИА «Новости».

    «Что касается наших двусторонних отношений, то они основаны на договоре нашем фундаментальном и развиваются успешно, причем по всем направлениям. Россия остается одним из основных торгово-экономических партнеров, 35% прямых инвестиций тоже из России в киргизскую экономику пришли, будем и дальше работать над этими вопросами», – сказал Путин.

    Отношения стран развиваются и в гуманитарной сфере, отметил он. Российский лидер поблагодарил Жапарова за то, что власти Киргизии уделяют внимание развитию русского языка в стране.

    Ранее Путин также встретился с главой Республики Сербской Милорадом Додиком и поблагодарил его за поддержание отношений между странами.

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    22 февраля 2024, 14:51 • Новости дня
    Песков: Полет Путина на Ту-160М продлится до 40 минут

    Представитель Кремля Песков: Полет Путина на Ту-160М продлится до 40 минут

    Tекст: Александра Юдина

    Полет президента Владимира Путина на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М продлится до 40 минут, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, полет президента на Ту-160М («Белый лебедь», по кодификации НАТО – Вlackjack) продлится до 40 минут, однако маршрут не раскрывается, так как это – «военная тайна», пишет ТАСС.

    Для полета на ракетоносце Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова.

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    21 февраля 2024, 18:54 • Новости дня
    Путин отметил интенсивное развитие экономических связей России и Узбекистана

    Tекст: Ольга Иванова

    У России и Узбекистана есть хорошие перспективы для дальнейшего взаимодействия, отметил президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

    «У нас очень интенсивно развиваются экономические связи по основным направлениям, перспективы [взаимодействия] хорошие выстраиваются… Я, честно говоря, даже не вижу никаких вопросов, которые бы требовали дополнительного решения с нашей стороны, с нашего уровня», – приводит слова Путина ТАСС.

    Ранее Путин прибыл с рабочей поездкой в Казань, где вместе с лидерами ряда зарубежных стран примет участие в открытии Игр будущего.

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