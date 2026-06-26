Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими самими химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать, – стали публично оскорблять и унижать.5 комментариев
Ураганный ветер в Новой Зеландии привел к отмене более 100 авиарейсов
Разгул стихии привел к серьезным перебоям в работе транспорта и массовым отключениям электроэнергии на территории Новой Зеландии, сообщают местные радиостанции
Сильные порывы ветра вызвали транспортный коллапс в районе Веллингтона, передает ТАСС со ссылкой на Radio New Zealand.
Непогода заставила приостановить внутренние и международные перелеты, а также паромное сообщение через пролив Кука. На Южном острове пришлось закрыть ряд автомобильных магистралей из-за сильных снегопадов.
По данным метеорологической службы MetService, скорость ветра достигает 137 км/ч. Стихия валит деревья, срывает крыши с домов и обрывает линии электропередачи.
Без света остались около 3 тыс. человек в Веллингтоне и более 6,3 тыс. потребителей в Таранаки. Местные власти просят граждан отказаться от поездок. Синоптики ожидают улучшения погоды к концу суток.
Ранее российские синоптики спрогнозировали столкновение и объединение двух тропических циклонов Mekkhala и Higos в небе над Японией. Природное явление грозит экстремальными осадками.
Власти Японии объявили эвакуацию более 2 млн человек из-за угрозы оползней и наводнений, которые могут произойти в связи с ливнями.