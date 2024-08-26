Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.7 комментариев
В США назвали бомбардировщик Ту-160 «молотом Путина» против НАТО
В случае военного столкновения России и НАТО стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 может стать «молотом» президента РФ Владимира Путина против Североатлантического альянса, пишет американский журнал The National Interest (TNI).
Ту-160 является «впечатляющей машиной», это самый крупный и тяжелый сверхзвуковой боевой самолет в истории, основной задачей которого является нанесение стратегических ударов, отмечает TNI, передает «Газета.Ru».
В случае конфликта с НАТО Россия будет применять Ту-160 для ударов по особо важным целям или в качестве платформы для запуска ядерного оружия, считают авторы публикации.
Ранее журнал TNI писал, что новые российские модернизированные Ту-160М2, известные как «Белые лебеди», обладают мощным наступательным потенциалом, опережают аналоги США и представляют серьезную угрозу для Запада.