NI: Российский бомбардировщик Ту-160М2 вызывает серьезные опасения западных стран

Tекст: Вера Басилая

В издании отметили новые «Белые лебеди» смогут запускать гиперзвуковые ракеты и нести шесть различных типов вооружений, в том числе, ядерную Х-102. Автор статьи добавил, что для того, чтобы противостоять российскому самому грозному в мире российскому бомбардировщику, нужно обновить его американские аналоги, передает РИА «Новости».

При это эксперты сомневаются, что в ближайшее время американские ВВС смогут модернизировать свои самолеты, поэтому русские получат ключевое преимущество перед Западом.

«Белый лебедь» – самый габаритный, самый тяжелый, самый быстрый и мощнейший сверхзвуковой бомбардировщик в мире. Ту-160 может нести до 12 крылатых ракет. В частности, применяются Х-15, до того – Х-45 и Х-55.

Сейчас его оснащают и ракетами Х-101. В ядерном исполнении ее индекс Х-102. Она способна поражать цели на дальности до 5500 км. Кроме того, в составе вооружения могут быть авиабомбы и мины. В 2023 году Ту-160 стали вооружать ракетами Х-БД, способными уничтожать цели на дальности свыше 6 500 км.