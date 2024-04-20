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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как приблизит победу новая группировка войск «Север»

    В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование, или предвестник очень плохих новостей для противника?

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Отопление в доме поменять нельзя, а гендер – можно

    Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Поворот России на Восток – это возвращение к истокам

    В наше время можно слышать: «И чего добилась Россия, порвав с Западом? Всего лишь заменила зависимость от Запада зависимостью от Китая». Аналогия с выбором Александра Невского очевидна.

    10 комментариев
    20 апреля 2024, 15:26 • Новости дня

    В США назвали представляющий серьезную угрозу для Запада российский самолет

    NI: Российский бомбардировщик Ту-160М2 вызывает серьезные опасения западных стран

    В США назвали представляющий серьезную угрозу для Запада российский самолет
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Новые российские модернизированные Ту-160М2, известные как «Белые лебеди», обладают мощным наступательным потенциалом, опережают аналоги США и представляют серьезную угрозу для Запада, пишет The National Interest.

    В издании отметили новые «Белые лебеди» смогут запускать гиперзвуковые ракеты и нести шесть различных типов вооружений, в том числе, ядерную Х-102. Автор статьи добавил, что для того, чтобы противостоять российскому самому грозному в мире российскому бомбардировщику, нужно обновить его американские аналоги, передает РИА «Новости».

    При это эксперты сомневаются, что в ближайшее время американские ВВС смогут модернизировать свои самолеты, поэтому русские получат ключевое преимущество перед Западом.

    «Белый лебедь» – самый габаритный, самый тяжелый, самый быстрый и мощнейший сверхзвуковой бомбардировщик в мире. Ту-160 может нести до 12 крылатых ракет. В частности, применяются Х-15, до того – Х-45 и Х-55.

    Сейчас его оснащают и ракетами Х-101. В ядерном исполнении ее индекс Х-102. Она способна поражать цели на дальности до 5500 км. Кроме того, в составе вооружения могут быть авиабомбы и мины. В 2023 году Ту-160 стали вооружать ракетами Х-БД, способными уничтожать цели на дальности свыше 6 500 км.

    20 апреля 2024, 07:43 • Новости дня
    США запустили производство обогащенного урана

    США произвели первую партию обогащенного урана на новом заводе в Огайо

    США запустили производство обогащенного урана
    @ Uwe Kraft/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    США на заводе в штате Огайо произвели первые 90 кг обогащенного урана, они планируют к концу года довести объем до одной тонны, заявил президент страны Джо Байден.

    «Могу объявить, что завод на юге Огайо произвел первые 200 фунтов (около 90 кг) мощного обогащенного урана, предприятие работает над тем, чтобы до конца года произвести почти тонну», – цитирует Байдена РИА «Новости»

    По его словам, такого объема «достаточно, чтобы обеспечить энергией 100 тыс. домов». Президент США подчеркнул, что производство обогащенного урана поможет стране «снизить зависимость от импорта нефти».

    Ранее глава американского управления по ядерной энергетике Кэтрин Хафф заявляла, что США с союзниками намерены добиться возможности производства низкообогащенного урана, используемого для топлива АЭС, чтобы освободиться от зависимости от российских поставок.

    В настоящее время Россия является основным поставщиком обогащенного урана для США, обеспечивая топливом более 90 коммерческих реакторов.

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    20 апреля 2024, 09:32 • Новости дня
    Эксперт расписал преимущества «мангалов» на поле боя

    Разработчик РЭБ : Атака ХАМАС на Израиль показала эффективность «мангалов» на танках

    Эксперт расписал преимущества «мангалов» на поле боя
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Атака ХАМАС на Израиль в 2023 году показала, что так называемые «мангалы» на российских танках зря подвергались насмешке, заявил разработчик устанавливаемой на бронетехнику России модульной системы РЭБ «Волнорез» Станислав.

    По его словам, Израиль ранее не ставил на бронетехнику «козырьки», для борьбы с БПЛА использовались другие средства, в том числе антидроновые ружья. После атаки ЦАХАЛ израильские танки были спешно оборудованы так называемыми «мангалами», над которыми в свое время смеялись на Западе, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что полгода назад возимой РЭБ, какой ее придумали разработчики «Волнореза», не было как класса ни у одной армии мира, в итоге, израильские «Меркавы» в первые дни атаки ХАМАС были сожжены простейшими дронами, а российская армия уже давно их подавляла при помощи, в том числе, «мангалов».

    Ранее американские СМИ писали, что боевики ХАМАС при нападении на Израиль применили беспилотники, за несколько дней израильская армия лишилась шести танков «Меркава» и 17 бронетранспортеров.

    Армия обороны Израиля после этого начала установку дополнительной защиты на свои танки «Меркава» в виде антидроновых «мангалов», как это делает российская армия в зоне спецоперации на Украине.

    Напомним, в России начали штатно оснащать танки Т-90М козырьками, обеспечивающими дополнительную защиту от дронов-камикадзе.

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    20 апреля 2024, 09:50 • Новости дня
    США нашли способ увеличить доходы от российских активов

    FT: США предложили Европе снизить налоги на доходы от российских активов

    США нашли способ увеличить доходы от российских активов
    @ Walter G. Allgower/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США предложили снизить налоги на доходы от замороженных российских активов в Европе в рамках предложений о финансировании Украины через займы под будущие доходы, что высвободит дополнительно еще 50 млрд долларов, пишет The Financial Times.

    Заместитель советника по национальной безопасности США по международной экономике Далип Сингх заявил, что доходы от активов могут отправить для помощи Украине уже в этом году, если снизить налоги на доходы от активов, передает Ura.ru со ссылкой на The Financial Times.

    Ранее главы государств и правительств стран ЕС сочли, что предложения ЕК по использованию прибыли от замороженных активов России для Украины необходимо одобрить как можно скорее.

    Напомним, Еврокомиссия предложила направлять 90% доходов от российских активов на закупку вооружений для Украины, а 10% – в бюджет ЕС для поддержки украинского ВПК.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала воровством посягательство Запада на российские активы, и предупредила о зеркальном ответе России.

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    19 апреля 2024, 22:49 • Новости дня
    В зоне СВО погиб корреспондет «Известий» Семен Еремин

    Tекст: Денис Тельманов

    Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне спецоперации.

    О гибели журналиста сообщило издание, в котором он работал. Отмечается, что Еремин работал в зоне спецоперации с момента ее начала в феврале 2022 года и одним из первых среди российских журналистов делал репортажи из Волновахи в марте 2022-го, когда российские войска сняли украинский флаг на въезде в город.

    Также он активно освещал работу российских беспилотных летательных аппаратов «Ланцет» и корректируемых боеприпасов «Краснополь».

    Еремин был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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    20 апреля 2024, 04:22 • Новости дня
    В США осудили двух бизнесменов за содействие обходу антироссийских санкций

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство юстиции США сообщило о вынесении приговоров двум бизнесменам, признанным виновными в содействии обходу американских санкций.

    «Джон Кэн Ансалан, президент зарегистрированной в Орландо (Флорида) компании по торговле сталью Metalhouse LLC, приговорен к шести годам тюрьмы за сговор с целью отмывания средств и содействие нарушению американских санкций», – приводи заявление ведомства ТАСС.

    Уточняется, что речь идет о санкциях против российского бизнесмена Сергея Курченко. Джон Кэн Ансалан признал себя виновным и обязался вернуть полученные в результате преступной деятельности 160 млн долларов. Его деловой партнер, гражданин Беларуси Сергей Карпушкин, приговорен к 21 месяцу тюремного заключения и обязан выплатить 4,7 миллиона долларов.

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    20 апреля 2024, 06:56 • Новости дня
    При атаке беспилотника в Белгородской области погибли два человека
    При атаке беспилотника в Белгородской области погибли два человека
    @ Telegram-канал губернатора Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух мирных жителей в селе Пороз Грайворонского городского округа из-за атаки украинских беспилотников.

    «Село подверглось атаке ВСУ. В результате сброса двух взрывных устройств загорелся частный дом. Погибли женщина, лежавшая с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    По его словам, сын погибшей в последний момент успел выбежать из горящего здания.

    «Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», – добавил губернатор.

    Он отметил, что серьезные повреждения получили еще один жилой дом и хозяйственная постройка.

    Ранее сообщалось, что при обстреле села в Белгородской области пострадали две женщины.


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    20 апреля 2024, 00:07 • Новости дня
    Байден пообещал подписать законопроекты о помощи Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент Джо Байден пообещал подписать законопроекты об оказании помощи Украине, как только они будут приняты Палатой представителей и Сенатом Конгресса США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Мы хотим, чтобы Палата представителей, Сенат приняли их, положили на стол президенту. И он их сразу подпишет», – заявила она, передает ТАСС

    Жан-Пьер также отметила, что США смогут немедленно возобновить поставки вооружений Украине, как только соответствующие законопроекты будут подписаны. По ее мнению, «бездействие Конгресса вредит тому, что пытается делать Украина».

    Она также признала, что Вооруженные силы Украины находятся в отступлении и напомнила заявление директора ЦРУ, что ВСУ «теряют территорию».

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    20 апреля 2024, 04:50 • Новости дня
    США выразили готовность оперативно передать Украине новый пакет военной помощи

    The Washington Post: США выразили готовность оперативно передать Украине новый пакет военной помощи

    Tекст: Денис Тельманов

    США подготовили очередной пакет военной помощи для Украины и готовы отправить его в течение недели, как только Конгресс одобрит дополнительное финансирование.

    «В случае одобрения соответствующего законопроекта обеими палатами Конгресса США и подписания его президентом США Джо Байденом, сроки доставки на Украину нового пакета помощи составят «менее недели»», – пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне, передает ТАСС

    Отмечается, что точный состав и объем нового пакета помощи пока неизвестны, однако, по данным источников, он «почти наверняка будет включать» 155-мм артиллерийские снаряды. Также в пакет могут быть включены средства противовоздушной обороны.

    Напомним, что в пятницу законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню прошли процедурное голосование в Палате представителей Конгресса США. Ожидается, что пакет законопроектов может быть принят уже в субботу.

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    20 апреля 2024, 07:50 • Новости дня
    Российские войска нанесли удары по военным объектам в Сумской области

    Российские войска нанесли удары по военным объектам в Сумской области Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы России нанесли удары по авиабазе и расположению 58-й отдельной мотопехотной бригады в городе Конотоп Сумской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

    «Вчера вечером около 22.00 город Конотоп Сумской области получил минимум два удара. Называют направлениями местную авиабазу», – передает заявление Лебедева РИА «Новости».

    По данным подполья, на авиабазе, расположенной на улице Петлюры, находятся ангары, казарменные помещения, столовая, базы, а также авиаремонтный завод.

    «Второй прилет в Конотоп местные жители связывают с расположением 58-й отдельной мотопехотной бригады по улице Тургенева, 30», – рассказал подпольщик.

    По словам местных жителей, после ударов медиков вызвали на работу, что может свидетельствовать о потерях среди украинских военнослужащих.

    Подполье также зафиксировало два прилета в городе Сумы. Один из ударов пришелся по расположению остатков 15-го батальона территориальной обороны.

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    20 апреля 2024, 06:09 • Новости дня
    Артиллерия Черноморского флота уничтожила наблюдательный пункт ВСУ

    Артиллерия Черноморского флота уничтожила наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчеты 120-мм самоходных артиллерийских установок «Нона-С» морской пехоты Черноморского флота поразили наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Об этом сообщает Министерство обороны России.

    В ходе разведывательных мероприятий, с применением воздушных средств, был обнаружен наблюдательный пункт противника, откуда велось наблюдение за позициями российских войск. Для его уничтожения были задействованы самоходные орудия «Нона-С», передает ТАСС со ссылкой на российское военное ведомство.

    Согласно сообщению Министерства обороны, «экипажи совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания огнем прямой наводкой поразили опорный пункт и уничтожили находившуюся в нем живую силу противника».

    «Нона-С» – это 120-мм самоходная артиллерийская установка, обладающая высокой мобильностью и огневой мощью. Она способна поражать различные цели, включая бронетехнику, укрепленные позиции и живую силу противника. Дальность стрельбы «Ноны-С» достигает 8,8 км, а скорострельность - до 8 выстрелов в минуту. Благодаря своим характеристикам, «Нона-С» является эффективным средством огневой поддержки на поле боя.

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    19 апреля 2024, 23:50 • Новости дня
    В Донецке ранен мужчина в результате сброса боеприпаса с украинского БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Донецке ранен мужчина 1965 года рождения.

    Как сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, инцидент произошел в Петровском районе города, передает ТАСС.

    Ранее сегодня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранены два мирных жителя и погиб еще один.

    «По состоянию на 22:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: г. Донецк (Петровский район) – в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранен мужчина 1965 г. р.», – говорится в сообщении СЦКК.

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    20 апреля 2024, 10:05 • Новости дня
    В США на пляже нашли обломок секретной ракеты времен холодной войны

    Fox News: На пляже Кейп-Коде в США найден обломок секретной ракеты времен холодной войны

    Tекст: Вера Басилая

    Отдыхающие в Массачусетсе на пляже Кейп-Коде обнаружили фрагмент сверхсекретной ракеты-мишени RCAT, использовавшейся для тренировок зенитчиков в годы Холодной войны, пишет Fox News.

    На пляже Кейп-Код отдыхающие натолкнулись на странный металлический объект, напоминавший часть фюзеляжа самолета. Позже специалисты установили, что находка представляет собой обломок ракеты-мишени RCAT (Remote-Controlled Aerial Target), разработанной в рамках секретной программы времен холодной войны, передает РИА «Новости».

    RCAT предназначались для имитации вражеских самолетов и ракет, позволяя зенитным расчетам отрабатывать навыки стрельбы. Программа, когда-то имевшая гриф «совершенно секретно» обеспечивала подготовку зенитчиков по всей стране.

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    20 апреля 2024, 02:00 • Новости дня
    Над Курской областью сбито пять украинских беспилотников

    Российская ПВО сбила пять украинских беспилотников над Курской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над Курской областью. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    «Пятый БПЛА со стороны Украины сбит бойцами ПВО!» – написал он в своем Telegram-канале.

    До этого он сообщал о четырех сбитых дронах.

    Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ПВО сбила шесть украинских беспилотников над территорией региона.

    Он отметил, что в результате падения одного из беспилотников произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры.

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    20 апреля 2024, 08:45 • Новости дня
    Шойгу заявил о создании в Минобороны центра беспилотников и роботов

    Tекст: Вера Басилая

    В Минобороны России будет создан научно-производственный центр беспилотников и роботизированных комплексов, который объединит предприятия, лаборатории и конструкторские бюро по разработке и производству оружия, сообщили министр обороны России Сергей Шойгу.

    Шойгу на полигоне Московского военного округа проверил выполнение указаний, связанных с разработкой беспилотных летательных аппаратов и стрелкового оружия. Все представленные беспилотники, а также полезная нагрузка созданы из российских композитных материалов, что позволит в ближайшее время перейти к серийному выпуску таких дронов, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Шойгу также представили БПЛА с полезной нагрузкой от 10 до 200 кг, и перспективный ударный квадрокоптер с универсальными сбросами для различных типов боеприпасов, который способен дистанционно минировать местность в условиях низкой видимости. Он также оснащен повышенной помехозащищенностью. Отмечается, что предприятие готово выпускать 30 таких квадрокоптеров в месяц, и нарастить производство в дальнейшем.

    По словам министра обороны России, будет создан научно-производственный центр беспилотников и роботизированных комплексов, который объединит предприятия, лаборатории и конструкторские бюро по разработке и производству оружия.

    Шойгу представили отечественные образцы стрелкового оружия, разработанные при участии военнослужащих-снайперов, которые находились в зоне СВО.

    Замминистра обороны  Юнус-Бека Евкуров доложил о создании до 1 июня на всех полигонах ВС РФ учебно-тактических полей отработки навыков по борьбе с дронами.

    Также Шойгу поручил обеспечить штурмовые группы представленными ему образцами вооружения для эффективного уничтожения fpv-дронов противника.

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    20 апреля 2024, 03:45 • Новости дня
    В зону СВО отправили легковозводимые укрытия от снарядов и бомб

    В зоне СВО решили провести испытания легковозводимых укрытий для защиты от снарядов и бомб

    Tекст: Денис Тельманов

    В зоне спецоперации будут испытаны легковозводимые защитные укрытия для личного состава, сообщил директор компании-разработчика «Доргеотех» Алексей Девятилов.

    «Специалистами разработано новое фортификационное сооружение из гофрированного металлического листа», – рассказал Девятилов ТАСС, добавив, что скоро его отправят для тестового применения в зону СВО

    Изделие предназначено для быстрого возведения укрытий, защищающих от минометного огня и осколочно-фугасного воздействия. Кроме того оно способно защитить бойцов и от неблагоприятных погодных условий.

    Ранее компания «Доргеотех» сообщала о производстве бункеров, созданных с применением спиральновитых гофрированных труб.

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