В информационном поле осталось только право сильного

Итак, «яблочный» App Store удалил из своих российских версий ряд приложений VK-платформ – Mail.ru, «Одноклассники», «Дзен», «Знакомства», «Музыка», «Мессенджер», «Почта», «Видео» и образовательная платформа Skillbox.И это случилось вслед более раннему удалению мессенджера МАХ, а также наших банковских продуктов и сервисов.

И данное событие – явно не случайность, а закономерность. А еще такая бескомпромиссная борьба «со всем русским в IT» говорит о многом... И в первую очередь это говорит о все большем и большем ожесточении в борьбе за контроль над российским информационным пространством. То есть системной борьбе «западных партнеров», как еще недавно у нас их называли, со всем российским в IT-сфере.

И это также неслучайно происходит в начале системного наката на наше информационное пространство в целом (что мы уже отчетливо видим). И потому это явно один из эпизодов нынешнего информационного противостояния. Главной задачей которого является свержение действующей власти в России (или как минимум серьезного ее ослабления). И здесь никаких полумер со стороны «партнеров» быть не могло.

А отсюда и совершенно необоснованное (с формальной точки зрения, так как VK ни в каких санкционных списках не присутствует), но системное выкашивание любого альтернативного западному IT-инструментария (в лице российских соцсетей, мессенджеров, сервисов, платформ и т. д.).

Но кого это сейчас волнует. В начале 2022 года меня точно так же, безо всяких формальных оснований, буквально «выпилили» с ныне полностью заблокированного, а тогда «свободного» YоuTube. Который, как теперь уже понимают все, таким образом пытался заткнуть мне рот. Чтобы правда о ситуации на Украине не распространялась в информационном пространстве России и мира. Таким образом, правила отброшены. То есть идет игра ва-банк за право монопольно влиять на информационное пространство (в данном случае России). Всеми доступными способами, какие у них только есть в арсенале. Никакое право (кроме права сильного) в информационном поле более не действует. И с этим нам (да и всему миру) надо научиться жить. Кстати, кто-то еще продолжает задавать вопросы, почему российские власти так настойчиво и системно внедряли МАХ в начале текущего года? Нужны еще какие-то обоснования? По-моему, ответ на этот вопрос уже очевиден. Как и очевидна своевременность такой реакции. Я бы даже сказал, некоторая запоздалость, которая чуть было не стала роковой.

Да, я понимаю, временное неудобство для многих важнее, чем безопасность страны. Но иногда приходится выбирать. И сейчас выбор очевиден. Идет борьба за будущее страны. Противник никаких полумер здесь не приемлет. Мы, к сожалению, пока более «гуманны и демократичны» в этом вопросе.

При этом такая нервная реакция наших «партнеров» является и следствием как раз этой самой успешности в борьбе за свое национальное информационное поле России со стороны наших IT-продуктов (соцсетей, мессенджеров, сервисов, платформ и т. д.). Их успехи (несмотря на волну хайпа и фейков, которые были противником при этом использованы) очевидны. И сегодня мы по большей части контролируем наше инфопространство, и этот контроль пока только усиливается. Что самым пагубным образом сказывается на планах противника по нашей внутренней дестабилизации. И именно эти тенденции своим решением американские «яблочники» пытаются всеми силами переломить в свою пользу.

При помощи вот такого информационного терроризма. Пока безуспешно. И это очень здорово.

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