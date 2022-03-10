Очень похоже, что Донбасской группировке [ВСУ] уготована роль армии Паулюса, которую Гитлер после того, как ее окружили, полностью похоронил – но она должна выполнить свою последнюю миссию. Максимально нанести потери противнику, удержать свои рубежи как можно дольше и таким образом отодвинуть агонию [киевского] режима еще на некоторое время.



После взятия Изюма территории города еще остались не зачищенные районы. Но в целом уже переправы наведены и российские войска могут двигаться в тыл славянско-краматорской группировки [ВСУ]. Для этого потребуется какая-то перегруппировка сил, потому что бои были очень сильные…



На протяжении нескольких дней украинские силы готовили контратаку [в районе Балаклеи]. Были артиллерийские обстрелы... Даже был подожжен склад боеприпасов и была предпринята атака… При помощи танков и мотопехоты украинские вооруженные силы попытались войти с запада на Балаклею, но были отбиты и частично рассеяны при помощи российской авиации.



Донецкое направление пока просматривается самым важным, потому что для российских вооруженных сил очень важно уничтожить здесь группировку вооруженных сил Украины. После ее уничтожения у российского командования появятся новые резервы. Все силы, которые сегодня задействованы в этой операции, далее могут быть переброшены на любое другое направление – и, соответственно, резко изменить баланс сил либо на юге, либо под Харьковом, либо под Киевом.

Южное направление. Вчера главным событием стало движение российских колонн на северо-восток. То есть российские войска, очевидно, уже почувствовав себя уверенно в Николаевской области, начали брать уже под контроль и юг Днепропетровской области. Очень похоже, что закладываются две новые базы [российских Вооруженных сил], первая в Большой Александровке, вторая в районе Никополя. Таким образом теперь перед Кривым Рогом не просто передовой пост российских Вооруженных сил, а постепенно город начинают брать в кольцо. Это лишний раз показывает, что у россиян на данном направлении достаточно сил для того, чтобы двигаться вперед. И для того, чтобы двигаться вперед, не опасаясь удара с тыла, сейчас производится расширение плацдарма.

А еще я думаю, это связано с тем, что в Запорожскую область переброшены бойцы ДНР, которые возьмут на себя полицейские функции. Другого нормального варианта здесь нет. Почему бойцы ДНР здесь намного более к месту, чем российские военные? Потому что местные нацики, которые будут говорить российским военным «чего вы сюда пришли», ничего не смогут сказать бойцам ЛНР и ДНР. Потому что восемь лет назад вот эти вот нацики с разных областей Украины пришли к ним в дом и восемь лет их обстреливали. И я думаю, что теперь контроль на этой территории будет намного более плотный. А выступления так называемых «патриотов Украины» очень быстро сойдут на нет. Тем более что российские власти придадут большие усилия для социально-экономического развития этого региона.

Кстати, сегодня пришло сообщение о том, что восстановлена железнодорожная ветка [из Крыма в Херсон], которую разобрали националисты в 2015 году. И теперь Крым вновь соединен с большой землей [через Украину] железнодорожным сообщением. Ну и понятно, что теперь туда гораздо проще будет доставлять продукты, а также другие необходимые для местных жителей, а также военных товары и снаряжение. А еще здесь уже вещает и радио российское, и телевидение, и в целом ситуация постепенно нормализуется.

Теперь переходим к Гуляйполю. По тем сообщениям, что приходят ко мне в последние дни, бои были очень сильными. Центр города серьезно разрушен. За город идут бои. Пока украинский гарнизон в этом городе держится.

В Мариуполе между перемириями происходит штурм города, и ДНРовские войска уже смогли достигнуть довольно серьезных успехов. Взят микрорайон Западный, взята значительная часть левого берега Кальмиуса, и войска ДНР вышли уже к заводу «Азовсталь». То есть постепенно кольцо окружения вокруг группировки ВСУ в этом районе сжимается, а город постепенно освобождается.

Ну и также сегодня российские войска начали плотно обстреливать Чугуев, разрушено здание СБУ, и я так понимаю, что чугуевский гарнизон ждут очень трудные дни.

Под Киевом российские войска, пройдя по южным окраинам Броваров, движутся на юг. Таким образом, очевидно намерение перерезать последние коммуникации Киева с Левобережьем. Мне пришли сообщения, что киевский гарнизон усиленно перебрасывает войска в Борисполь, очевидно считая, что теперь город уже под угрозой. То есть теперь российские войска могут там появиться уже в самое ближайшее время.