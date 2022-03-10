Донбасской группировке ВСУ уготована роль армии Паулюса

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10 марта, четверг  |  Последнее обновление — 14:32  |  vz.ru
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Отказ от российской нефти дорого обходится американцам

США покусились на святое – нефтегазовые поставки из России Алексей Андронов/ТАСС
Впервые санкции против России коснулись напрямую российского сырья. Эмбарго на нефть, газ и уголь из России решились ввести США и Канада. Возможно, к ним присоединится и Великобритания. Лондон ранее также призвал ЕС сильней ударить по России через запрет импорта ее ископаемого топлива. Однако Брюссель совершать экономическое самоубийство пока не спешит. Подробности...
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Украинцам обещают избавление от долгов и кредитов

Донбасские пенсионеры в освобожденных районах начали получать выплаты от ДНР Кадр из видео
Жителям украинских городов и сел, освобожденных российской армией, аннулируют долги по ЖКУ и освободят от кредитной кабалы. Такие обещания циркулируют в эти дни в прессе и блогосфере. Но зато абсолютно точно власти ЛДНР начали выплаты пенсий в районах, которые перешли под контроль республик. Какие социальные вопросы должны быть решены Россией в Мелитополе или Херсоне?  Подробности...
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Как будет разбита украинская армия

Цель российской группировки – ликвидировать военную структуру современной Украины Алексей Коновалов/ТАСС
За валом сообщений о ходе спецоперации на Украине несколько потерялся сам стратегический план, по которому она протекает. Некоторые западные источники стали даже подвергать сомнению само наличие этого плана. А между тем, этот план есть, он работает – и результатом его станет полное военное поражение Украины.  Подробности...
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Зеленский использовал беременную модель для фейка о бомбежке Мариуполя

«Авиаудар России по роддому в Мариуполе» оказался постановкой instagram.com/gixie_beauty
Власти Украины изобрели очередной чудовищный фейк – на этот раз Вооруженным силам России приписали авиаудар по роддому в Мариуполе. Владимир Зеленский обвинил Москву в «зверстве», позже этот тезис подхватили западные СМИ и политики. Что на самом деле произошло в роддоме № 1 Мариуполя и почему украинская схема генерации фейков напоминает западный опыт в Сирии? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Донбасской группировке ВСУ уготована роль армии Паулюса

Юрий Подоляка
Юрий Подоляка, политолог
Донецкое направление пока просматривается самым важным, потому что для российских вооруженных сил очень важно уничтожить здесь группировку вооруженных сил Украины. После ее уничтожения у российского командования появятся новые резервы. Подробности...

Украине нужна еще и дезинфекция

Евгений Мысловский
Евгений Мысловский, член Совета по правам человека
Может быть, настала пора обобщить и проанализировать наличие и локацию американских биолабораторий – и соотнести с медицинской статистикой опасных инфекционных заболеваний? Подробности...

Украинскую власть надо судить за один только Мариуполь

Руслан Ильинский
Руслан Ильинский, специалист аппарата Уполномоченного по правам
Похоже, что жизни граждан Украины для российской армии стоят гораздо дороже, чем для Зеленского и его окружения, но об этом вряд ли скажут по местному ТВ. Подробности...
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Денацификация Украины: как и зачем

Байден запретил русскую нефть

Приднестровье требует признания

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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Донбасской группировке ВСУ уготована роль армии Паулюса

    Юрий Подоляка
    политолог
    		10 марта 2022, 14:16

    Очень похоже, что Донбасской группировке [ВСУ] уготована роль армии Паулюса, которую Гитлер после того, как ее окружили, полностью похоронил – но она должна выполнить свою последнюю миссию. Максимально нанести потери противнику, удержать свои рубежи как можно дольше и таким образом отодвинуть агонию [киевского] режима еще на некоторое время.

    После взятия Изюма территории города еще остались не зачищенные районы. Но в целом уже переправы наведены и российские войска могут двигаться в тыл славянско-краматорской группировки [ВСУ]. Для этого потребуется какая-то перегруппировка сил, потому что бои были очень сильные…

    На протяжении нескольких дней украинские силы готовили контратаку [в районе Балаклеи]. Были артиллерийские обстрелы... Даже был подожжен склад боеприпасов и была предпринята атака… При помощи танков и мотопехоты украинские вооруженные силы попытались войти с запада на Балаклею, но были отбиты и частично рассеяны при помощи российской авиации.
     
    Донецкое направление пока просматривается самым важным, потому что для российских вооруженных сил очень важно уничтожить здесь группировку вооруженных сил Украины. После ее уничтожения у российского командования появятся новые резервы. Все силы, которые сегодня задействованы в этой операции, далее могут быть переброшены на любое другое направление – и, соответственно, резко изменить баланс сил либо на юге, либо под Харьковом, либо под Киевом.

    Южное направление. Вчера главным событием стало движение российских колонн на северо-восток. То есть российские войска, очевидно, уже почувствовав себя уверенно в Николаевской области, начали брать уже под контроль и юг Днепропетровской области. Очень похоже, что закладываются две новые базы [российских Вооруженных сил], первая в Большой Александровке, вторая в районе Никополя. Таким образом теперь перед Кривым Рогом не просто передовой пост российских Вооруженных сил, а постепенно город начинают брать в кольцо. Это лишний раз показывает, что у россиян на данном направлении достаточно сил для того, чтобы двигаться вперед. И для того, чтобы двигаться вперед, не опасаясь удара с тыла, сейчас производится расширение плацдарма.

    А еще я думаю, это связано с тем, что в Запорожскую область переброшены бойцы ДНР, которые возьмут на себя полицейские функции. Другого нормального варианта здесь нет. Почему бойцы ДНР здесь намного более к месту, чем российские военные? Потому что местные нацики, которые будут говорить российским военным «чего вы сюда пришли», ничего не смогут сказать бойцам ЛНР и ДНР. Потому что восемь лет назад вот эти вот нацики с разных областей Украины пришли к ним в дом и восемь лет их обстреливали. И я думаю, что теперь контроль на этой территории будет намного более плотный. А выступления так называемых «патриотов Украины» очень быстро сойдут на нет. Тем более что российские власти придадут большие усилия для социально-экономического развития этого региона.

    Кстати, сегодня пришло сообщение о том, что восстановлена железнодорожная ветка [из Крыма в Херсон], которую разобрали националисты в 2015 году. И теперь Крым вновь соединен с большой землей [через Украину] железнодорожным сообщением. Ну и понятно, что теперь туда гораздо проще будет доставлять продукты, а также другие необходимые для местных жителей, а также военных товары и снаряжение. А еще здесь уже вещает и радио российское, и телевидение, и в целом ситуация постепенно нормализуется.

    Теперь переходим к Гуляйполю. По тем сообщениям, что приходят ко мне в последние дни, бои были очень сильными. Центр города серьезно разрушен. За город идут бои. Пока украинский гарнизон в этом городе держится.

    В Мариуполе между перемириями происходит штурм города, и ДНРовские войска уже смогли достигнуть довольно серьезных успехов. Взят микрорайон Западный, взята значительная часть левого берега Кальмиуса, и войска ДНР вышли уже к заводу «Азовсталь». То есть постепенно кольцо окружения вокруг группировки ВСУ в этом районе сжимается, а город постепенно освобождается.

    Ну и также сегодня российские войска начали плотно обстреливать Чугуев, разрушено здание СБУ, и я так понимаю, что чугуевский гарнизон ждут очень трудные дни.

    Под Киевом российские войска, пройдя по южным окраинам Броваров, движутся на юг. Таким образом, очевидно намерение перерезать последние коммуникации Киева с Левобережьем. Мне пришли сообщения, что киевский гарнизон усиленно перебрасывает войска в Борисполь, очевидно считая, что теперь город уже под угрозой. То есть теперь российские войска могут там появиться уже в самое ближайшее время.


     
     
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