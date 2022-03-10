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10 марта, четверг  |  Последнее обновление — 09:15  |  vz.ru
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США покусились на святое – нефтегазовые поставки из России Алексей Андронов/ТАСС
Впервые санкции против России коснулись напрямую российского сырья. Эмбарго на нефть, газ и уголь из России решились ввести США и Канада. Возможно, к ним присоединится и Великобритания. Лондон ранее также призвал ЕС сильней ударить по России через запрет импорта ее ископаемого топлива. Однако Брюссель совершать экономическое самоубийство пока не спешит. Подробности...
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Украинцам обещают избавление от долгов и кредитов

Донбасские пенсионеры в освобожденных районах начали получать выплаты от ДНР Кадр из видео
Жителям украинских городов и сел, освобожденных российской армией, аннулируют долги по ЖКУ и освободят от кредитной кабалы. Такие обещания циркулируют в эти дни в прессе и блогосфере. Но зато абсолютно точно власти ЛДНР начали выплаты пенсий в районах, которые перешли под контроль республик. Какие социальные вопросы должны быть решены Россией в Мелитополе или Херсоне?  Подробности...
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Как будет разбита украинская армия

Цель российской группировки – ликвидировать военную структуру современной Украины Алексей Коновалов/ТАСС
За валом сообщений о ходе спецоперации на Украине несколько потерялся сам стратегический план, по которому она протекает. Некоторые западные источники стали даже подвергать сомнению само наличие этого плана. А между тем, этот план есть, он работает – и результатом его станет полное военное поражение Украины.  Подробности...
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США создавали на Украине чудовищную угрозу России

Москва получила доказательства разработки биооружия на Украине Евгений Софийчук/ТАСС
Высокопоставленный госчиновник США Виктория Нуланд признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Ранее в российском Минобороны обнародовали информацию о разработке Киевом компонентов биологического оружия, а также установили следы поспешной ликвидации опасных биологических образцов после начала спецоперации ВС РФ. Для чего Пентагон вел биологические разработки на Украине и чем они опасны для России? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Бессердечие и злорадство – это удар по нашему будущему

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Так бывает в этом мире – одни люди расплачиваются за решения, которые принимают другие. И в этом нет ничего справедливого. Ни расплаты за грехи (которая будет только на Страшном Суде), ни «кармы», которой вообще не существует. Подробности...

Что там по Киеву? (Выпуск №1)

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Алексей Нечаев, политолог
Казалось, спасение людей из пригородов Киева организовать не очень сложно, ведь Россия не первый день открывает гуманитарные коридоры на этом направлении. Но ВСУ по-прежнему отказываются пропускать местных жителей в сторону белорусской границы. Подробности...
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Действия иностранных соцсетей – тревожный звонок для всего мира

Никита Данюк
Никита Данюк, первый замдиректора Института стратегических исследований
ИТ-гиганты стали активными участниками политических и социальных процессов наряду с государством – теперь это уже совершенно очевидно. Цифровые корпорации могут попытаться вмешаться в дела совершенно любой страны: наивно полагать, что они ограничатся Россией. Подробности...
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    Украинцам обещают избавление от долгов и кредитов

    Донбасские пенсионеры в освобожденных районах начали получать выплаты от ДНР
    		   10 марта 2022, 08:24
    Фото: Кадр из видео
    Текст: Ростислав Зубков,
    Михаил Мошкин

    Жителям украинских городов и сел, освобожденных российской армией, аннулируют долги по ЖКУ и освободят от кредитной кабалы. Такие обещания циркулируют в эти дни в прессе и блогосфере. Но зато абсолютно точно власти ЛДНР начали выплаты пенсий в районах, которые перешли под контроль республик. Какие социальные вопросы должны быть решены Россией в Мелитополе или Херсоне?

    В среду ряд российских СМИ, в том числе «Комсомольская правда», сообщили – еще с 1 марта на украинских территориях, занятых российскими военными, начата масштабная программа социальной поддержки. В частности говорится о списании всех долгов по банковским кредитам и займам, о полном списании задолженностей по коммунальным услугам и о снижении цен на газ и отопление до внутрироссийского уровня. Местным фермерам помогут провести посевную, которая на юге Украины начинается уже в конце февраля. Аграриям предоставят возможность приобрести семена, удобрения и ГСМ по внутрироссийским расценкам, а также допустят аграриев на российский рынок, сообщал портал «Донбасс сегодня».

    Сразу поясним, что пока официальных подтверждений этой информации не поступало. Издания ссылаются либо на Telegram-канал политолога Владимира Рогова (РИА ФАН называет его членом главного совета военно-гражданской администрации в Запорожской области), либо на видео из Telegram-канала WarJournal, где запечатлен фрагмент трансляции «по радио на контролируемых ВС РФ и союзными силами территориях». Сообщается, что вышеперечисленные меры введены, в частности, в Мелитополе, занятом российскими войсками 26 февраля. Блогеры напоминают о том, что в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией местным жителям были списаны кредитные долги перед украинскими банками и выплачивались субсидии.

    Отметим – и в данном случае речь идет уже об официальной информации – что еще в первые дни спецоперации власти ДНР объявили о мерах поддержки жителей освобожденных районов бывшей Донецкой области. «Мы пересчитаем тарифы на жилищно-коммунальные услуги – они будут равны по всей территории республики. У нас они в разы меньше. Должны быть подъемными для наших граждан», – сказал глава ДНР Денис Пушилин, выступая 27 февраля в эфире радио «Комсомольская правда».

    Пенсии и социальные пособия «будут выплачиваться с первого дня, как только населенный пункт переходит под наше управление», подчеркнул донецкий руководитель. «На освобожденных территориях начались выплаты пособий и пенсий», – констатировал 7 марта в эфире канала «Россия 1» глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. В тот же день в министерстве труда и социальной политики Донецкой республики сообщили ТАСС о том, что пенсии начали получать жители села Гранитное, недавно отбитого у украинской армии.

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    Обсуждение:  107 комментариев

    Как отмечают эксперты, действия властей республик Донбасса вполне ожидаемы – они распространяют соцполитику, принятую в этих признанных государствах на всю заявленную территорию этих государств, по мере ее освобождения. В случае с районами Украины, занятыми ВС РФ, на месте остается действующая украинская гражданская администрация – и возникает вопрос, в чьей компетенции должна находиться «штатская» политика: вопросы здравоохранения, «коммуналки» и той же соцзащиты.

    Экс-премьер Луганской народной республики, политолог Марат Баширов полагает, что на практике послабления ЖКУ будут введены только в признанных республиках. «Другими словами, это коснется тех населенных пунктов, которые войдут в состав ЛНР и ДНР так, чтобы восстановились административные границы 2014 года. На этой территории тарифные решения будут выравнивать: не может человек, проживающий в Донецке и проживающий в Мариуполе, иметь разные тарифы», – заметил собеседник.

    «Решение по тарифам, вероятно, будет принято неизбежно, хоть об этом сейчас официально не сказано. Что касается списания долгов, здесь сложнее, но, на мой взгляд, и это сделать было бы закономерно, учитывая то, в какой чрезвычайной ситуации мы находимся. Повторюсь: официально это пока не озвучивается, но в конечном итоге будет реализовано», – заверил он.

    «Но также подчеркну, что

    во внутренние дела Украины мы не вмешиваемся, у нас другие четко обозначенные задачи.

    Россия признала только две республики, поэтому мне кажется логичным и возможным изменение тарифных решений на их территориях, но не более».

    «Мы с вами не знаем, как дальше будут существовать, например, Одесса, Николаев и другие города и области. Это вопрос будущего политического процесса. Проведут ли там референдумы? Образуют ли они народные республики, которые выйдут из состава Украины? Мы не знаем, поэтому и тарифные решения на их территории обсуждать бессмысленно», – добавил бывший глава правительства ЛНР.

    Во всяком случае, можно сказать, что социальная политика – не функция войск и силовых структур, подчеркнул Баширов. «Они решают основные две задачи, которые поставил президент. Это денацификация и демилитаризация. Может, какое-то время они будут помогать поддерживать полицейский режим на этих территориях, если местная полиция разбежится, вот и все», – считает собеседник.

    «Сейчас установление власти на местах – принципиально важная задача. Только заниматься этим на Украине должна не армия, – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, первый премьер-министр Донецкой народной республики Александр Бородай. – Задача армии – нейтрализовать противника, защитить мирное население, оборудовать места дислокации в тылу. Максимум – доставить гуманитарную помощь жителям. Для социального аспекта существуют другие лояльные России государственные структуры, которые могли бы работать над формированием местной власти, принимать легитимные решения соответствующего характера».

    Впрочем, заметил Бородай, на территориях Украины, которые заняли российские войска, можно было бы списать долги местных жителей по ЖКХ и кредитам, чтобы «высвободить их от финансовой кабалы». Но опять-таки – это не задача армии, подчеркнул собеседник. «В городах и областях бывшей Украины нужно с нуля выстраивать социальную жизнь и организовывать местную власть, – отметил Бородай. –

    Я в свое время в ДНР на период прямой военной угрозы обнулил все тарифы по ЖКХ».

    По его мнению, это повысит доверие к российским военным. «При этом надо понимать, что земли Украины три десятилетия пробыли в состоянии рабства, если называть вещи своими именами. И психологию рабства просто так не уберешь», – считает парламентарий.

    «Более того, наши сторонники, а их очень много на украинских территориях, боятся, что наши военные уйдут. Вот прошла колонна танков, БТР с флагами, а потом ушла, и тогда вылезут из всех нор полицаи Запада бесконечные, СБУ и прочие. И начнут бить, резать всех, кто хотя бы улыбкой продемонстрировал свое отношение к России», – предостерег Бородай.

    «Вообще вся эта история с кредитами, долгами по ЖКХ на Украине – это результат жесточайшей колониальной политики. Людей, которые живут на Украине, прежние ее правители считали быдлом и облагали крепостной кабалой со всех сторон, причем намеренно, чтобы люди чувствовали себя должными власти по гроб жизни», – рассказал он.

    «Это обращение с «украинским быдлом» было свойственно еще польским помещикам и их управителям, когда Речь Посполитая владела Украиной и издевалась над местным населением, что потом вызвало восстание Богдана Хмельницкого, войны и жуткую резню, которая продолжалась не один век, – напомнил собеседник. – Поэтому очень правильно, что наши войска приходят на земли Украины и освобождают население от всех этих поборов и тягот, которые были раньше, выстраивая свою власть».

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