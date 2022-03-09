Пушилин: В Мариуполе сотни тысяч человек остаются «живым щитом»

Несколько сотен тысяч человек в Мариуполе продолжают оставаться «живым щитом» для нацподразделений Украины, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Несколько сотен тысяч человек продолжают оставаться вынужденно «живым щитом» для тех нацбатов, которые сконцентрировали свои основные силы сейчас в Мариуполе», – передает РИА «Новости» слова Пушилина в эфире канала «Россия 24».

По его словам, нацподразделения Украины слабо контролируются из Киева.

«У нас есть понимание того, что националистические подразделения слабо контролируются из Киева, именно поэтому ситуация крайне затруднена. Все те люди, которые смогли покинуть Мариуполь и переместиться в безопасное место – это происходило вопреки договоренностям и только благодаря самопожертвованию наших военнослужащих, собственному риску для жизни. Ребятам из подразделения удается людей вывести буквально из тех районов Мариуполя, куда удается добраться», – сказал Пушилин.

«Увы, мы крайне пессимистично здесь настроены. И все, скажем так, наши режимы прекращения огня противник просто использует в своих целях... Нам ничего другого не остается, кроме как метр за метром освобождать территорию Мариуполя и по мере того, как мы подходим к районам, где есть гражданское население – мы пытаемся его эвакуировать, но это вопреки договоренностям», – добавил он.

Ранее Москва обвинила Киев в воспрепятствовании выходу мирных граждан в Россию. Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по гуманитарной ситуации на Украине, Киев всеми методами препятствует выходу мирных граждан на территорию России, потому что боится, что люди расскажут правду о преступлениях украинского режима.