Москва обвинила Киев в воспрепятствовании выходу мирных граждан в Россию

Киев всеми методами препятствует выходу мирных граждан на территорию России, потому что боится, что люди расскажут правду о преступлениях украинского режима, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по гуманитарной ситуации на Украине.

«Украинская сторона категорически отказывается взаимодействовать по вопросу эвакуации людей их Харькова и Сум», – приводит слова российского дипломата ТАСС.

«Нам понятно, что киевский режим всеми доступными и недоступными методами всячески препятствует выходу желающих мирных граждан и иностранцев в Россию, потому что боится, что люди, оказавшись на свободе, расскажут правду о действиях украинских радикалов, как это делают те люди, которым удалось вырваться из рук этих радикалов», – заявил Небензя.

Как указал постоянный представитель РФ при ООН, заявляя о невозможности эвакуации украинских граждан в Россию, украинские официальные лица игнорируют факт присутствия украинских беженцев в регионах России. «Из зон проведения специальной военной операции в нашу страну эвакуировано более 168 тыс. чел., из них 43469 детей, в том числе за последние сутки 5550, из которых 740 детей, – отметил дипломат. – Государственную границу РФ пересекли 19256 единиц личного автотранспорта, в том числе за сутки – 900».

Небензя информировал, что на территории России разворачиваются пункты временного размещения, все они находятся в готовности к индивидуальной работе с прибывающими с Украины мирными гражданами. В то же время постпред РФ выразил сожаление, что вопросы оказания гуманитарной помощи и эвакуации мирных граждан на Украине политизируются.

«В частности, абсурдными выглядят просьбы украинской стороны, озвученные нам менее чем за три три часа до открытия гуманитарных коридоров, обеспечить эвакуацию из ряда населенных пунктов, находящихся под контролем российских Вооруженных сил, – продолжил он. – При этом, никто из жителей указанных населенных пунктов желания эвакуироваться не изъявил, люди мирно живут в своих домах, им ничего не угрожает. Параллельно нас просят организовать эвакуацию населения из ряда городов, которые пока находятся под контролем национальных батальонов».

«Ну и, наконец, нас просят доставить украинские якобы гуманитарные грузы в Мелитополь и Бердянск Запорожской области и в город Херсон. Это тоже выглядит цинично по отношению к жителям указанных городов, так как в настоящее время эти районы находятся под полным контролем российских ВС, а их население продолжает жить мирной жизнью и обеспечено всем необходимым, в том числе гуманитарной помощью от России, которой поступило в разные регионы Украины 550 тонн», – указал Небензя.

Тем временем в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине, созданном на базе Национального центра управления обороной РФ, заявили, что «с 10.00 (мск) 8 марта 2022 г. Российская Федерация объявляет режим тишины и готова обеспечить гуманитарные коридоры из г. Киева и прилегающих населенных пунктов в Российскую Федерацию через территорию Республики Беларусь в Гомель <…> по согласованию с украинской стороной».

Также гуманитарные коридоры будут открыты из Чернигова через территорию Белоруссии, из города Сумы по двум маршрутам в Полтаву и на территорию России, из Харькова на территорию России или во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск. Также гуманитарный коридор будет открыт из Мариуполя по двум маршрутам на территорию России и в Запорожье.

Как отметили в штабе, Россия предлагает Киеву до 03.00 мск 8 марта согласовать гуманитарные коридоры и время начала их функционирования. «Указанное заявление немедленно довести до украинской стороны (вице-премьеру Украины Верещук Ирине Андреевне) и предложить до 03.00 (мск) 8 марта 2022 года согласовать указанные маршруты и время начала функционирования гуманитарных коридоров», – говорится в заявлении.

Непрерывная связь между РФ и Украиной для обмена информацией по эвакуации мирного населения будет установлена с 09.30 мск 8 марта. «С целью практической реализации мероприятий по эвакуации мирного населения и иностранных граждан по согласованным маршрутам в ходе проведения гуманитарной операции с 09.30 мск 8 марта установить между российской и украинской сторонами непрерывную связь для взаимного обмена информацией о ходе подготовки и проведения эвакуации мирного населения и иностранных граждан», – отмечается в заявлении штаба.

Российское заявление о создании гуманитарных коридоров на русском и английском языках будет сразу доведено до иностранных посольств, профильных структур ООН, ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста, а также других международных организаций через все имеющиеся информационные ресурсы, включая средства массовой информации.

Накануне помощник президента Владимир Мединский заявил, что ожидания российской стороны от переговоров с Украиной не оправдались. По его словам, Россия на переговорах с Украиной поставила ребром вопрос об открытии гуманитарных коридоров, украинская сторона заверила, что со вторника гуманитарные коридоры заработают. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Украина загоняет себя в тупик на переговорах с Россией.