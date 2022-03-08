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8 марта, вторник | Последнее обновление — 04:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Москва обвинила Киев в воспрепятствовании выходу мирных граждан в Россию
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Россия, в отличие от украинской власти, заинтересована в стабильности и контролируемости Украины после операции. Для этого надо как можно меньше всего разрушить в ходе боевых действий и сберечь как можно больше людей – причем не только мирных, а вообще.
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В результате что мы видим? Все олигархи попали под санкции, но все выразили солидарность с президентом. Никто из «олигархов» не сбегает с корабля, все вместе работают на страну, модернизируют производство, инвестируют в Россию.
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После того, как украинские граждане получат питание и необходимую помощь, необходимо прямо на месте проводить разъяснение гражданам целей российской операции. Лейтмотивом должно звучать, что русские не желают оккупировать Украину.
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Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Москва обвинила Киев в воспрепятствовании выходу мирных граждан в Россию
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Киев всеми методами препятствует выходу мирных граждан на территорию России, потому что боится, что люди расскажут правду о преступлениях украинского режима, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по гуманитарной ситуации на Украине.
«Украинская сторона категорически отказывается взаимодействовать по вопросу эвакуации людей их Харькова и Сум», – приводит слова российского дипломата ТАСС.
«Нам понятно, что киевский режим всеми доступными и недоступными методами всячески препятствует выходу желающих мирных граждан и иностранцев в Россию, потому что боится, что люди, оказавшись на свободе, расскажут правду о действиях украинских радикалов, как это делают те люди, которым удалось вырваться из рук этих радикалов», – заявил Небензя.
Как указал постоянный представитель РФ при ООН, заявляя о невозможности эвакуации украинских граждан в Россию, украинские официальные лица игнорируют факт присутствия украинских беженцев в регионах России. «Из зон проведения специальной военной операции в нашу страну эвакуировано более 168 тыс. чел., из них 43469 детей, в том числе за последние сутки 5550, из которых 740 детей, – отметил дипломат. – Государственную границу РФ пересекли 19256 единиц личного автотранспорта, в том числе за сутки – 900».
Небензя информировал, что на территории России разворачиваются пункты временного размещения, все они находятся в готовности к индивидуальной работе с прибывающими с Украины мирными гражданами. В то же время постпред РФ выразил сожаление, что вопросы оказания гуманитарной помощи и эвакуации мирных граждан на Украине политизируются.
«В частности, абсурдными выглядят просьбы украинской стороны, озвученные нам менее чем за три три часа до открытия гуманитарных коридоров, обеспечить эвакуацию из ряда населенных пунктов, находящихся под контролем российских Вооруженных сил, – продолжил он. – При этом, никто из жителей указанных населенных пунктов желания эвакуироваться не изъявил, люди мирно живут в своих домах, им ничего не угрожает. Параллельно нас просят организовать эвакуацию населения из ряда городов, которые пока находятся под контролем национальных батальонов».
«Ну и, наконец, нас просят доставить украинские якобы гуманитарные грузы в Мелитополь и Бердянск Запорожской области и в город Херсон. Это тоже выглядит цинично по отношению к жителям указанных городов, так как в настоящее время эти районы находятся под полным контролем российских ВС, а их население продолжает жить мирной жизнью и обеспечено всем необходимым, в том числе гуманитарной помощью от России, которой поступило в разные регионы Украины 550 тонн», – указал Небензя.
Тем временем в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине, созданном на базе Национального центра управления обороной РФ, заявили, что «с 10.00 (мск) 8 марта 2022 г. Российская Федерация объявляет режим тишины и готова обеспечить гуманитарные коридоры из г. Киева и прилегающих населенных пунктов в Российскую Федерацию через территорию Республики Беларусь в Гомель <…> по согласованию с украинской стороной».
Также гуманитарные коридоры будут открыты из Чернигова через территорию Белоруссии, из города Сумы по двум маршрутам в Полтаву и на территорию России, из Харькова на территорию России или во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск. Также гуманитарный коридор будет открыт из Мариуполя по двум маршрутам на территорию России и в Запорожье.
Как отметили в штабе, Россия предлагает Киеву до 03.00 мск 8 марта согласовать гуманитарные коридоры и время начала их функционирования. «Указанное заявление немедленно довести до украинской стороны (вице-премьеру Украины Верещук Ирине Андреевне) и предложить до 03.00 (мск) 8 марта 2022 года согласовать указанные маршруты и время начала функционирования гуманитарных коридоров», – говорится в заявлении.
Непрерывная связь между РФ и Украиной для обмена информацией по эвакуации мирного населения будет установлена с 09.30 мск 8 марта. «С целью практической реализации мероприятий по эвакуации мирного населения и иностранных граждан по согласованным маршрутам в ходе проведения гуманитарной операции с 09.30 мск 8 марта установить между российской и украинской сторонами непрерывную связь для взаимного обмена информацией о ходе подготовки и проведения эвакуации мирного населения и иностранных граждан», – отмечается в заявлении штаба.
Российское заявление о создании гуманитарных коридоров на русском и английском языках будет сразу доведено до иностранных посольств, профильных структур ООН, ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста, а также других международных организаций через все имеющиеся информационные ресурсы, включая средства массовой информации.
Накануне помощник президента Владимир Мединский заявил, что ожидания российской стороны от переговоров с Украиной не оправдались. По его словам, Россия на переговорах с Украиной поставила ребром вопрос об открытии гуманитарных коридоров, украинская сторона заверила, что со вторника гуманитарные коридоры заработают. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Украина загоняет себя в тупик на переговорах с Россией.
В России возмутились символикой на майке Зеленского
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Историк, замдиректора по науке Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН Борис Якеменко обратил внимание на символику на одежде президента Украины Владимира Зеленского.
«Во время одного из последних выступлений ... Зеленского многие обратили внимание на крестик на его маечке. При ближайшем рассмотрении он ожидаемо оказался значком УПА* – Украинской повстанческой армии*», – написал Якеменко в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что эта структура появилась в 1943 году на базе Организации украинских националистов (ОУН*), ее члены пользовались помощью фашистов для разведки и диверсий против СССР, одним из лидеров организации был Степан Бандера.
УПА проводила масштабные этнические чистки в районах проживания русского, еврейского и польского населения, были уничтожены десятки тысяч человек, велись активные боевые действия против советских партизан.
«И вот теперь клоун выступает в маечке с символом УПА. Вы не поверите, но это «президент». Других маечек у него для нас нет», – заключил Якеменко.
В свою очередь журналист Андрей Вышинский отметил, что «пока весь мир делает вид, что на Украине нет никаких нацистов, президент страны носит футболку с символом УПА (запрещенная в России организация)».
«УПА была создана на базе Организации украинских националистов и всегда придерживалась радикальных русофобских и антисемитских взглядов. Сейчас эту эмблему сделали официальным символом Вооруженных сил Украины, но мировое сообщество по-прежнему не видит, что представляет из себя киевский режим», – написал он в Telegram.
Он заключил, что «именно поэтому Россия и проводит денацификацию и демилитаризацию Украины - потому что вся ее суть в том, чтобы быть анти-Россией, прямо у нас под боком. Мы себе этого позволить не можем – наши дети не простят нам бездействия в отношении тех, кто хочет их убить».
Ранее в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что корни украинского национализма кроются в истории, в том числе в деятельности таких организаций, как Организация украинских националистов.
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Глава минобороны Украины заявил о подготовленном для России «сюрпризе»
Россию ожидает «сюрприз» из-за поставок Украине боеприпасов и оружия, заявил украинский министр обороны Алексей Резников.
«Не буду комментировать поставки оружия и боеприпасов – это деликатный момент. Пусть врага ждет сюрприз. Знайте: есть существенный прогресс», – цитирует Резникова РИА «Новости».
Он добавил, что в последние три дня уже было доставлено, в пути или законтрактовано более 50 тыс. касок и бронежилетов.
«Мы «перехватываем» у поставщиков уже сшитую форму для армий стран НАТО. Пусть наши защитники будут одеты в разное», – добавил Резников.
Ранее американские СМИ сообщили, что руководитель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли побывал на секретном аэродроме рядом с украинской границей, откуда поставляют оружие в эту страну.
В Киеве пригрозили началом вторжения в Россию
Украина может начать вторжение в Россию, заявил секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.
«Мы всех и все помним, никого и никогда не забудем. Вы нигде не скроетесь: ни за заборами ваших домов, ни на виллах в Майами, ни на яхте на Сейшелах или в бункере на Урале... Вы пришли на нашу землю и в наши семьи – мы придем к вам», – написал Данилов в Facebook, передает РИА «Новости».
Ранее в понедельник министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россию ожидает «сюрприз».
До этого в СНБО Украины сообщали о готовности нанести удары по Белоруссии.
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Блинкен заявил о способности ВС России «перемолоть» украинскую армию
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У российских Вооруженных сил есть возможность «перемолоть» украинскую армию, эти силы несравнимы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Правда также заключается в том, что существует огромная диспропорция в количестве сил России и Украины. И у России есть возможность продолжить «перемалывать» украинскую армию», – цитирует Блинкена РИА «Новости».
Также госсекретарь США добавил, что Вашингтон и страны НАТО на регулярной основе пересматривают свою позицию. Они изучают вопросы развертывания сил и их размещения на постоянной основе, передает ТАСС.
«В ближайшие дни в Литву дополнительно прибудут еще 400 человек из боевой группы 1-й бронетанковой бригады США», – сказал он.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что ВС России уничтожили практически всю боеспособную авиацию киевского режима.
Также российские военные высокоточным оружием большой дальности вывели из строя аэродром военно-воздушных сил Украины, расположенный в Староконстантинове.
В Китае заявили о возвращении Тайваня «в объятия родины» в перспективе
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Тайвань в конечном итоге «вернется в объятия родины», заявил министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.
«Во-первых, тайваньский вопрос принципиально отличается от украинского, и их нельзя сравнивать», – сказал Ван И, говоря о том, что общего и какие различия есть в тайваньском и украинском вопросах, передает РИА «Новости».
Он добавил, что Тайвань – исключительно внутреннее дело КНР, поскольку Китай считает его своей неотъемлемой частью, а украинский вопрос – это спор между странами.
Глава ведомства добавил, что Тайвань «в конце концов вернется в объятия родины».
В США некоторые для сдерживания Китая поощряют силы, выступающие за независимость Тайваня, они бросают вызов принципу «одного Китая» и нарушают основы международных отношений.
Министр подчеркнул, что «попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал».
Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что США, обвиняя Китай в бездействии в отношении украинского кризиса, пытаются уйти от собственной ответственности.
До этого глава МИД КНР Ван И заявлял, что новая стратегия Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе бросает открытый вызов Китаю.
Напомним, Китай отказался присоединяться к односторонним санкциям против России.
Кадыров пожаловался на постоянно убегающих бандеровцев на Украине
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Командир чеченского спецназа Хусейн Межидов в ходе спецоперации на Украине никак не может настигнуть бойцов националистических батальонов, посетовал глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Утро начинается с оперативных новостей из Украины. Дорогой брат Хусейн Межидов рассказывает, что никак не может наткнуться на бандеровцев и шайтанов. Наши ребята ищут этих бандитов, но последним успешно удается позорно бежать и оставлять позиции», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он предупредил, что в скором времени убегающих националистов «прижмут», и им не получится скрыться.
Сами же бойцы чеченского спецназа остаются в «хорошем расположении духа», они готовы выполнять поставленные задачи.
«Российские военнослужащие успешно проходят вглубь территории, не встречая упорного сопротивления. В ближайшее время нас ждут интересные новости», – заключил Кадыров.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому передать власть Виктору Януковичу и «уповать на судьбу», чтобы отчасти искупить свою вину.
Украинский депутат подсказал Зеленскому единственный способ избежать физического устранения
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Единственное, что поможет Владимиру Зеленскому избежать «физического устранения», – это передача власти экс-президенту Виктору Януковичу, заявил украинский депутат Илья Кива.
«Единственным выходом для (президента Украины Владимира) Зеленского избежать физического устранения – это передать власть ранее незаконно свергнутому путем государственного переворота законно избранному президенту Украины Виктору Януковичу», – написал он в Telegram.
Депутат считает, что Янукович имеет «все юридические и легитимные права» вести переговоры от лица Украины о достижении мира.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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Захарова сделала трагическое замечание о переговорах России и Украины
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Официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на то, что участников российско-украинских переговоров от Украины стало меньше.
«Украинских переговорщиков становится меньше – их убивают киевские силовики», – написала она в своем Telegram-канале.
Речь идет о том, что сотрудники СБУ при задержании убили участника первого раунда переговоров с Россией от Украины Дениса Киреева. Как сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, Киреев подозревался в госизмене.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Бреста приземлился самолет с членами российской делегации, прибывшей на переговоры с представителями Киева. Близкий к организации встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский сообщил, что делегации России и Украины выехали на переговоры в Брестскую область Белоруссии, но из-за логистических проблем у украинцев возможно смещение по времени.
Напомним, третий раунд российско-украинских переговоров начался в Беловежской Пуще.
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Западные СМИ рассказали о секретном пути передачи оружия на Украину
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Руководитель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли побывал на секретном аэродроме рядом с украинской границей, откуда поставляют оружие в эту страну, сообщают американские СМИ со ссылкой на представителя Пентагона.
Милли пронаблюдал лично за поставкой оружия на Украину, на аэродроме он встретился с военными и посмотрел, как проводится транспортировка вооружений, сказал собеседник CNN, передает РИА «Новости».
Утверждается, что в последние дни на этом аэродроме, расположение которого не сообщается, число рейсов увеличилось с нескольких до 17 в день.
Представитель Пентагона уточнил, что российские военные не пытались пресечь эти поставки, но есть опасения, что этот канал может быть под прицелом «по мере продолжения наступления».
По этим данным, Киеву отправлена помощь из 14 стран, подавляющая ее часть – из США на сумму 240 млн из 350 млн долларов, выделенных на эти цели. В числе доставленного – «бронебойные» средства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупреждал, что поставки странами Запада вооружения на Украину могут стать дестабилизирующим фактором, который не поспособствует восстановлению порядка в этой стране.
Канделаки высмеяла «актерский успех» Зеленского
Телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки отметила, что сбылась мечта актера Владимира Зеленского попасть на обложки мировых журналов.
«Любой актер мечтает об обложках Vanity Fair, Vogue, Esquire, GQ и далее по списку, – написала Тина Канделаки у себя в Telegram. – Владимир Зеленский добился самого большого успеха среди всех русскоязычных коллег по профессии за последние 20 лет. Обложка Vanity Fair есть. Даже Newsweek и Time есть».
«Все, роль исполнена. Пора заканчивать этот сезон», – заключила она.
Отметим, что сама Тина Канделаки накануне была заочно арестована на Украине.
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В Москве предупредили о последствиях попадания немецкого оружия на Украину
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Российскую сторону разочаровало решение немецкой о поставках оружия Украине, оно может попасть в руки террористов, заявил директор третьего Европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.
«Глубоко разочарованы тем, что правительство ФРГ в нарушение собственного национального законодательства и юридических ограничений на уровне ЕС отошло от ранее проводившегося им сбалансированного курса в этом вопросе, что было обусловлено в том числе соображениями исторической ответственности со стороны ФРГ по отношению к народам бывшего СССР», – сказал Тяпкин в беседе с РИА «Новости».
Он добавил, что у России вызывает серьезную озабоченность тот факт, что поставленное на Украину оружие «в нынешней ситуации может стать легкой добычей для террористов и мародеров».
Представитель ведомства добавил, что правительство Германии, несмотря на заверения в приверженности процессу исторического примирения между немецким и российским народами, «полностью солидаризировалось с антироссийской позицией «коллективного Запада» и целенаправленно перекрывает существовавшие каналы сотрудничества и профильного диалога во всех сферах».
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что для Берлина настал момент, когда он делает поворот на 180 градусов в своей политике по поставкам вооружений Украине. Берлин в последние месяцы отвечал на просьбы Киева поставить оружие, что политика Германии неизменна – она не поставляет оружие в кризисные регионы. До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия одобрила поставки оружия Украине.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставки ФРГ вооружений на Украину заставляют задуматься, насколько был завершен процесс денацификации в самой Германии.
Минобороны показало применение Су-35 в ходе спецоперации на Украине
Министерство обороны опубликовало видео с полетом российских истребителей Су-35 в ходе специальной операции на Украине, в ролике демонстрируется перехват воздушных целей и удары по военным объектам ВСУ.
«Летчики-истребители осуществляют противодействие ведению воздушной разведки, нанесению ударов авиацией и беспилотными летательными аппаратами ВСУ», – цитирует сообщение ведомства Ura.ru.
Там указали, что бортовое оборудование самолетов позволяет использовать авиационные средства поражения с максимальной точностью.
Ранее министерство распространило видео пораженной техники украинских войск и брошенных американских ПТРК «Джавелин».
Харламов опроверг фейки о заявлениях про Украину
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Юморист Гарик Харламов заявил, что голосовые сообщения о его «стыде за Россию» являются фейком, и подчеркнул, что гордится своей страной и национальностью.
Харламов в своем Instagram опроверг истинность голосовых сообщений якобы с его участием, в которых содержатся призывы и агитация. «Это чистая ложь! Если, конечно, ложь бывает чистой. Я к этому никакого отношения не имею», – подчеркнул артист.
Он добавил, что ему известен автор пародии на его голос, и она вышла неудачной. Харламов уточнил, что есть еще один фейк про него и про события на Украине.
«Следующий фейк уже представлен нашими деятелями. Я никогда и нигде не говорил, что мне стыдно быть русским. С этим Камеди Баттл тоже не выиграть. Я русский. Моя дочь русская. Мама, дед, бабушка, сестры, друзья. За них мне тоже должно быть стыдно? Это моя Родина. И я горжусь тем, что я русский. И буду гордиться до конца своих дней, как и любой другой вменяемый человек гордится своей родиной и национальностью», – отметил он.
Харламов указал, что не является политиком или военным, и в контексте применения оружия хочет, «чтобы перестали гибнуть люди».
Между тем российский актер Сергей Безруков сыграл для детей из Донбасса спектакль «Маленький принц». Во время исполнения он высказался в поддержку российских военных, участвующих в специальной операции на Украине.
«Мы все надеемся и молимся, чтобы солдаты и офицеры с честью выполнили свой долг и поскорее вернулись домой, в семью», – сказал актер.
«Мы хотим поддержать наших ребят. Ваших отцов, братьев, ваших мужей, которые сегодня сражаются за нашу безопасность. Им нужна наша поддержка», – подчеркнул артист.
Ранее заслуженная артистка России Мария Шукшина поддержала российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Она пожелала военнослужащим вернуться с победой.
В поддержку спецоперации на Украине также выступил певец Стас Михайлов. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, кто еще из знаменитостей поддержал военную операцию на Украине.
В Грузии назвали численность приехавших россиян
После 24 февраля численность граждан России, прибывших в Грузию, составила «до 15 тысяч», заявил на брифинге глава парламентской фракции правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Реально численность визитеров из России в Грузию в январе, феврале – около 30 тысяч, – сказал он. – При этом «Единое национальное движение» (партия экс-президента Михаила Саакашвили) называет то 120 тысяч, то 150, то полмиллиона».
«Это ложь», – отметил он.
Мамука Мдинарадзе еще раз сказал, что причина отказа Грузии от санкций против России состоит в том, чтобы не нанести вред собственной стране.
При этом Грузия твердо и последовательно выражает Украине политическую поддержку и уже отправила 140 тонн гуманитарной помощи. Находящиеся в Грузии граждане Украины получают всевозможную поддержку властей, частного сектора и общественности.
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Мединский: Российские ожидания от переговоров с Украиной не оправдались
Помощник президента Владимир Мединский заявил, что ожидания российской стороны от переговоров с Украиной в Брестской области не оправдались.
«Наши ожидания от переговоров не оправдались, но мы надеемся, что в следующий раз сможем сделать более существенный шаги вперед. Переговоры будут продолжены», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, российская сторона надеется, что со вторника гуманитарные коридоры заработают, украинская сторона дала в этом заверение. Он указал на то, что Россия поставила ребром на переговорах с Украиной вопрос об открытии гуманитарных коридоров.
Мединский рассказал, что все документы, привезенные российской стороной на переговоры, представители Киева забрали для изучения.
«Продолжилась дискуссия по политическим и военным аспектам, однако она идет непросто. Говорить о чем-то позитивном пока рано. Мы приехали с большим набором документов, взяли конкретные договора, проекты и предложения, надеялись, что сегодня по части тех пунктов, по которым вроде бы уже договорились принципиально, можно будет подписать хотя бы протокол, но украинская сторона все эти документы забрала для изучения домой, подписать что-то не смогла на месте», – сказал глава российской делегации на переговорах.
По его словам, представители Украины заявили, что вернутся к этому вопросу на следующей встрече.
Мединский отметил, что Россия надеялась подписать на переговорах с украинской делегацией хотя бы протокол, однако ничего подписать не удалось.
«Мы приехали с большим набором письменных документов, мы уже взяли конкретные договоры, проекты и предложения, надеялись, что сегодня по части тех пунктов, о которых вроде бы уже договорились принципиально, можно будет подписать хотя бы протокол, однако украинская сторона все эти документы забрала на изучение домой, подписать что-то не смогла на месте, и сказали, что мы вернемся к этому вопросу, наверное, на следующей встрече», – цитирует его ТАСС.
В свою очередь советник главы офиса Владимира Зеленского и член украинской делегации Михаил Подоляк заявил, что есть небольшие подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров на Украине.
«Завершился третий раунд переговоров. Есть небольшие положительные подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров... Продолжались интенсивные консультации по основному политическому блоку урегулирования наряду с прекращением огня и гарантиями безопасности», – написал Подоляк в Twitter после завершения третьего раунда переговоров.
Напомним, третий раунд российско-украинских переговоров завершился в Белоруссии, он продлился почти три часа.
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