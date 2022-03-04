Как Украина уничтожила свою «Мечту»

Взгляд
4 марта, пятница  |  Последнее обновление — 22:45  |  vz.ru
Разделы

США принуждают Европу предать планету из-за российского газа

Радикальный газовый план США очень выгоден Польше REUTERS/David W Cerny
Международное энергетическое агентство разработало десять шагов, пройдя которые Евросоюз станет свободным от трети российского газа. Свобода неполная, дорогая и не быстрая. Поэтому подконтрольное США агентство предложило альтернативный и радикальный план. Европа может более чем в два раза сократить поставки газа из России и намного быстрее. Но придется пожертвовать спасением мира.  Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский собрался задействовать иностранные ЧВК

Британские и американские ЧВК уже давно освоились на Украине constellis.com
Владимир Зеленский заявил – на помощь Украине уже отправлены 16 тысяч иностранных добровольцев. Но на самом деле речь идет не об энтузиастах, а профессиональных наемных военных – специалистах из западных ЧВК. На Украину, как предполагается, в основном отправятся люди с опытом войн на Балканах. Как российская группировка готовится к встрече с этими «солдатами удачи» из стран НАТО? Подробности...
Перейти в раздел…

Новым живым щитом для бандеровцев стали студенты из Индии, Китая и Африки

Многие из живущих на Украине иностранных студентов оказались там на положении заложников ROBERT GHEMENT/ЕРА/ТАСС
Бандеровцы насильно удерживают иностранцев в городах, где идут бои, например, в Харькове, где в роли заложников оказались тысячи студентов из Индии и Китая. Об этом заявил президент Путин. В остальных уголках Украины власти тоже больше не притворяются толерантными – граждане из стран Африки массово жалуются на издевательства. Есть ли у иностранцев шанс сбежать из ставшей враждебной для них Украины? Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский пошел на атомный шантаж

Российские военные заняли площадку Запорожской АЭС Валерий Матыцин, Борис Дворный/ТАСС
На крупнейшей в Европе Запорожской АЭС в результате столкновения российских и украинских войск произошло возгорание. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в случае ядерного взрыва последствия в 10 раз превзошли бы чернобыльскую катастрофу. Кто мог стоять за этой провокацией и почему России критически важно взять под контроль все АЭС Украины?  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
Перейти в раздел…

Украинские нацисты используют военные приемы вермахта

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Несмотря на все ухищрения киевского режима, войска России и республик Донбасса продолжают наступление, освобождая все новые территории Украины. Подробности...

Ложь, лицемерие и трусость – девиз «коллективного Запада»

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
И что, в те страшные годы весь мир сплотился против агрессора? На Америку были наложены беспрецедентные санкции? Иностранные активы американцев и американского государства были заблокированы, арестованы и конфискованы? Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Что станет с космосом, если санкции будут длиться годами

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
Худшее, что может сделать Россия за время санкций, это потерять накопленный потенциал пилотируемой космонавтики. Всеми силами надо стараться не допустить этого. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

Триллер на Запорожской АЭС

От Китая ждут «второго фронта»

Зеленский: крах комедианта

Обсуждение: 16 комментариев
Перейти в раздел…

Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
Подробности...

Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
Подробности...

Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
  • В течение недели

  • В течение двух недель

  • В течение месяца

  • Потребуется более месяца
Как вы стараетесь обезопасить свои сбережения?
  • Снимаю наличные

  • Покупаю валюту

  • Покупаю товары длительного использования

  • Нет сбережений
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
  • Да, так ее и представлял

  • Да, но в меньших масштабах

  • Да, но в больших масштабах

  • Нет, не ожидал
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин подписал закон о наказании за фейки про российскую армию
    В Госдуме заявили о бегстве Зеленского в Польшу Переговоры между Россией и Украиной будут проходить в закрытом режиме Стало известно о подрывах мостов на границе Украины и Приднестровья В Армении назвали основания для задержания российского самолета
    Столтенберг: На Украине не должно быть самолетов и солдат НАТО Минобороны: Отступающие националисты уничтожают социнфраструктуру Донбасса США не зафиксировала следов радиоактивных утечек на Запорожской АЭС Газпром забронировал дополнительные мощности для прокачки газа в Европу
    США приняли решение ввести санкции против нефтяного сектора России Нацбанк Украины призвал США и ЕС заморозить активы всех российских банков СВР заявила о превращении Польши в логистический хаб по переброске наемников Фильмы «Брат» и «Брат 2» решили повторно показать в российских кинотеатрах

    зона конфликта


    Приднестровье потребовало от Молдавии признать независимость республики

    преступный план


    Минобороны предупредило о подготовке украинскими националистами провокации в Харькове

    «Мы не остановимся»


    Кадыров назвал борьбу с нацистами на Украине джихадом

    Видео

    Запорожская АЭС


    Зеленский пошел на атомный шантаж

    разрыв экономических связей


    Прибалтика дорого заплатит за антироссийские санкции

    «солдаты удачи»


    Зеленский собрался задействовать иностранные ЧВК

    «задний двор»


    США потеряли владычество над Америкой

    магистральные лайнеры


    Рынок авиаперевозок России будет перекроен до неузнаваемости

    гитлеровские укрепрайоны


    Владимир Прохватилов: Украинские нацисты используют военные приемы вермахта

    повадки нацистов


    Сергей Миркин: Почему Украине нужна денацификация

    страны «абсолютного добра»


    Герман Садулаев: Ложь, лицемерие и трусость – девиз «коллективного Запада»

    на ваш взгляд


    В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?

    Как Украина уничтожила свою «Мечту»

    Украинская ракета уничтожила единственный в своем роде советский самолет
    		   4 марта 2022, 22:10
    Фото: 1tv.ru
    Текст: Михаил Мошкин

    В ходе боевых действий под Киевом Украина собственными руками уничтожила самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия», доставшийся стране в наследство от СССР. Этот лайнер появился как элемент космической программы Союза. Сначала им гордился весь СССР, а после развала страны «Мрия» стала – за неимением других – единственным поводом для гордости украинской нации. Удастся ли возродить уникальный самолет?

    «Украинские снаряды попали в ангар, где хранился самый крупный транспортный самолет в мире – Ан-225 «Мрия» (в переводе на русский язык – «Мечта»). Украинские артиллеристы попали в него, и самолет сгорел. «Мрии» больше нет», – говорится в первом репортаже российского «Первого канала» с аэродрома Гостомель под Киевом.

    Эта стратегически важная точка – «домашний» аэродром концерна «Антонов» в 25 километрах к северо-западу от центра украинской столицы – была занята бойцами нашего спецназа 24 февраля, в первый же день спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о значении взятия и удержания Гостомеля. Киевская власть потеряла не только крупнейшую площадку для приема и взлета военно-транспортных самолетов. Потерян и один из поводов для гордости украинской державы, к которому впрочем, постсоветская «Незалежная» не имеет никакого отношения.

    27 февраля «Укроборонпром» признал потерю флагмана украинской авиации – «Мрии», единственного в мире экземпляра дальнего турбореактивного «транспортника» Ан-225. И даже Владимир Зеленский – который в тот же день упомянул этот факт в очередном видеоролике в Instagram – не стал возлагать ответственность на Россию за уничтожение уникального самолета. Украинский президент заявил: «Вчера мы утратили нашу «Мрию» – или в дословном переводе, «утратили нашу «Мечту».

    Реактивный самолет сверхбольшой грузоподъемности Ан-225  был спроектирован и построен в ОКБ имени Антонова и на Киевском механическом заводе в 1984-88 годах по проекту знаменитого советского и российского авиаконструктора Виктора Толмачева. Важные узлы и комплектующие для «Мрии» выпускали по всему Союзу – в Ульяновске, Горьком, Ташкенте и в самом Киеве.

    Основой для нового транспортника стал Ан-124 «Руслан», также разработанный Толмачевым. А непосредственным поводом для постройки самолета-гиганта был так и не реализованная советская программа многоразовой пилотируемой космонавтики – предполагалось, что «Мрия» будет нести на себе «Бураны» от места сборки или посадки после полета к точке запуска. Однако первый и последний «советский шаттл» совершил единственный полет в 1988 году, и на этом история проекта завершилась. «Мрия» произвела фурор сначала на парижском авиасалоне 1989 года, куда доставила «Буран», а затем «выступив сольно» на салоне в Фарнборо в 1990-м. Но с распадом СССР шедевр советского авиапрома остался не у дел. Второй экземпляр «Мрии» так и остался недостроенным.

    Правда, есть и вторая версия появления этого самолета. В середине 60-х годов XX века в СССР началась разработка программы «Спираль» – системы, состоящей из двух самолетов: самолета-разгонщика и стартующего с него в воздухе  орбитального челнока. Эта система давала массу преимуществ, самым главным из которых была возможность запуска в космос аппаратов не с Земли, а методом воздушного старта. Становился ненужным космодром, а орбитальный самолет мог стартовать в космос в любой точке земного шара. В задачу этих челноков входила фото и радиоразведка, поражение авианосцев по спутниковым данным ракетами с ядерной боевой частью, перехват космических целей.

    Возглавил проект конструктор Глеб Лозино-Лозинский. Ему удалось создать ряд суборбитальных аппаратов «Бор», однако с самолетом-носителем возникли проблемы. В 70-х годах министр обороны Андрей Гречко закрыл существенно опередивший время проект. Однако Лозино-Лозинский не опустил руки и, по воспоминаниям его коллег, воспользовался программой «Буран», которой он же и руководил: 

    по его замыслу, «Мрия» создавалась не столько как такси для «советского шаттла», сколько как платформа для воздушного старта суборбитальных военных космических истребителей.

    Однако перестройка и последующие события 80-х годов не позволили гениальному конструктору реанимировать проект «Спираль».

    После развала СССР единственный Ан-225 фактически похоронили на Украине в середине 90-х: в 1994-м транспортник прекратил полеты, с него были сняты двигатели и оборудование, отмечает портал Airliners.net.  Хотя, самолет-гигант мог бы перевозить грузы общей массой до 250 тонн, осуществлять межконтинентальные перевозки до 150 тонн. Но только к началу 2000-х в Киеве вновь задумались о практическом использовании самолета. Уникальную машину восстановили, и подготовили для нужд гражданской авиации.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, благодаря советскому наследству Украина могла бы стать одной из немногих стран, зарабатывающих на специализированном грузовом авиафлоте – по крайней мере, на 2020 год у страны были семь «Русланов» (Ан-124-100) и все та же единственная «Мрия», которая летала и в Австралию, и в Чили, и в Малайзию. Но, что удивительно, использовали уникальную машину крайне редко. Утверждалось, что «самолет Ан-225 совершает 20-30 полетов в год, что не соответствует действительности», а на самом деле «в последние годы выполнял 1-3 перевозки крупногабаритных грузов в год», – отмечал в 2019 году один из разработчиков Ан-225 Анатолий Вовнянко в публикации для портала «Новости ВПК».

    Похоже, что украинская власть использовала разработки «Антонова» (и вообще сам факт существования этого авиагиганта) исключительно для самопиара. Так, в мае прошлого года Зеленский провел пресс-конференцию по случаю двухлетия со дня инаугурации в «антоновском» ангаре.  «Слева – недостроенный самолет «Мрия», а справа – новый фюзеляж, который государство впервые за 30 лет заказало «Антонову» для армии. В этом мой смысл видения Украины: помнить о прошлом, понимать, где и в каком состоянии мы сегодня, и что мы будем делать», – объявил шестой президент Украины. Как поясняла газета ВЗГЛЯД, фюзеляж без крыльев – это транспортник Ан-178, которому вряд ли взлетит в обозримом будущем. «Мрия» же на тот момент проходила модернизацию и ремонт – речь, напомним, идет о все том же единственном экземпляре, второй так и не был достроен.

     

    «Я думаю, в этом есть какой-то символизм. Президент объявит, что будут поднимать авиационную промышленность в Украине, но на самом деле это все ужасно и отвратительно, – отозвался о саморекламе Зеленского в цехах «Антонова» украинский журналист Дмитрий Гордон, отнюдь не критик киевского режима. –  Ужасная территория, заброшенная, как символ заброшенности Украины... жуткий цех или ангар - это кошмар». Отметим, что летом 2021-го появились сообщения, что «Антонов» намерен переносить производство с Украины в Канаду, «Укроборонпром» подтвердил, что многоцелевые самолеты Ан-74 будут собирать в Квебеке.

    «Мрия» тем временем продолжала зарабатывать Киеву деньги: во время пандемии ковида лайнер доставлял медицинские грузы из Китая для Польши – всего было перевезено более миллиона масок, более 200 тысяч защитных костюмов и около 250 тысяч лицевых щитков. При этом самолет находился в не очень хорошем техническом состоянии. Так, в фильме снятом иностранными журналистами о перелете самолета с крупным электрогенератором в Австралию, показывалось, что фактически на каждой промежуточной посадке приходилось устранять технические проблемы. В этом же фильме пилот «Мрии» Дмитрий Антонов рассказывал, как небе Европы самолет едва не потерпел крушение – отказали все гидросистемы кроме одной, лайнер спасла только экстренная посадка. 

    Кроме того, самолет, пожиравший 16 тонн топлива в час, не очень любили западные клиенты из-за дороговизны транспортных услуг и неэкологичности. Поэтому «Мрию» заказывали только для перевозки крупных моногрузов – тех, что невозможно переправить в другую точку Земли без разборки.

    Но к крупнейшему в мире транспортнику проявляла интерес КНР. «Разговоры о покупке технологий Ан-225 идут уже не один год. И китайцам этот самолет действительно нужен, потому что он остается трендовой моделью современности», – отмечал авиаэксперт Владимир Попов, комментируя сообщения китайских СМИ о готовности Украины передать Пекину технологии и документацию по «Мрии». Впрочем, как подчеркивал еще в 2016 году в интервью газете ВЗГЛЯД один из разработчиков самолета Анатолий Вовнянко, интерес китайцев к Ан-225, скорее всего преувеличен. Со своей стороны, заслуженный летчик Попов отмечал, что китайцев интересует «Мрия» не как аппарат для доставки коммерческих грузов, а как воздушная площадка для запуска на орбиту ракетно-космических систем  – некоего аналога советской системы «Спираль». В рамках контракта, как сообщалось, Украина передала Пекину всю документацию на выпуск самолета, ожидалось, что первый китайский Ан-225 будет выпущен в первой половине 2019 года. Но всем совместным авиационным проектам Украины и Китая не суждено было сбыться.

    Добавим, что интерес к достройке второй «Мрии» в последние годы проявляла и Турция – о чем осенью 2020 года заявил вице-премьер и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский. Впрочем, аналитики усомнились в способности Анкары содержать крупнейший в мире авиагрузовик. «Владеть таким самолетом – безумно дорого», – отмечал авиаэксперт Роман Гусаров. Иное дело – Китай, который «хочет реализовать свои амбиции в авиации, и такой самолет для них будет колоссальным шагом вперед, потому что на сегодняшний день большие широкофюзеляжные самолеты, тем более такие, как «Мрия», могут создавать и проектировать только три сверхдержавы: Россия, США и Объединенная Европа».

    Впрочем, теперь эти планы будут иметь скорее историческое значение – по крайней мере в ближайшей перспективе. По вине украинского солдата, выпустившего ракету прямо в кабину Ан-225 в ангаре аэропорта Гостомеля, страна лишилась по сути случайно доставшегося ей шедевра советского авиапрома. Создание второй «Мрии» становится совсем уж гипотетическим, в то время как восстановление первой займет годы, и потребует не меньше 3 млрд долларов по оценке, данной Зеленским. Вне зависимости от того, какое будущее ждет Украину, такие средства у нее вряд ли появятся. Да и восстановление этого самолета сейчас не имеет никакого практического и экономического смысла. 


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •