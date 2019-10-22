Эксперт рассказал, зачем Китаю нужен украинский самолет-гигант Ан-225

«Разговоры о покупке технологий Ан-225 идут уже не один год. И китайцам этот самолет действительно нужен, потому что он остается трендовой моделью современности», – заявил газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Владимир Попов, комментируя сообщения китайских СМИ о готовности Украины передать Пекину технологии и документацию по крупнейшему в мире самолету Ан-225 «Мрия».

«Почему китайцы интересуются Ан-225? Потому что они его рассматривают не в качестве транспортника-гиганта для своей армии и доставки коммерческих грузов, а в качестве воздушной площадки для запуска на орбиту ракетно-космических систем. Ведь «Мрия» в СССР строилась под запуски многоразового космического корабля «Буран», – напомнил заслуженный военный летчик России Владимир Попов.

По его словам, если передача технологий все же состоится – китайцам придется дорабатывать самолет с учетом требований XXI века.

«Необходимо модернизировать навигационное оборудование, связное оборудование, то есть спутниковую навигацию, поставить более новые системы инерционных датчиков. Им также нужно решить вопрос с двигателями, потому что на Украине «Мотор Сич» эти двигатели может лишь ремонтировать. В остальном – это прекрасный самолет, который до сих пор остается трендовой моделью современности», – отметил Попов.

При этом главным «секретом», которым Украина может поделиться с Китаем, является уникальная технология проектирования и производства самолетов-гигантов.

«Отладить производство такого самолета – дорогого стоит. Но я не уверен в способности украинских специалистов передать китайцам эти технологии в полной мере, потому что поколение ведущих авиастроителей и конструкторов ушло в небытие, а оставшиеся эмигрировали в Россию, Европу и Китай», – пояснил собеседник.

«Но они могут передать непосредственно железо и часть бумажных носителей – то есть конструкторской и производственной документации. Но остальное китайцам придется делать самостоятельно», – подчеркнул Попов.

Он также напомнил, что самолет «Мрия», равно как и Ан-124 «Руслан», создавался в глубокой кооперации производственных систем СССР. «Благо, что в России эти технологии сегодня возрождены и используются по назначению. И ближе к 30-м годам, в случае необходимости, мы сможем самостоятельно построить аналог самолета Ан-225», – спрогнозировал военный летчик.

«А чтобы наши братья-украинцы не переживали, что мы без их ведома собираем аналогичный самолет – мы можем назвать его не именем Антонова, а именем Туполева. Потому что в кооперации с Украиной этот самолет уже вряд ли будет производиться», – заключил эксперт.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, украинское КБ «Прогресс» имени академика А.Г. Ивченко может передать Китаю важнейшие технологические наработки по самому большому в мире транспортному самолету Ан-225 «Мрия».

По данным издания Sohu, если Китай получит в свое распоряжение важнейшие технологические наработки по этому самолету, это выведет его возможности мобильного развертывания и потенциал стратегических перевозок на мировой уровень.

Напомним, в июле сообщалось, что китайцы нацелились на покупку завода «Мотор Сич» – крупнейшего предприятия украинского авиапрома. Вместе с заводом Китай получит технологию производства больших авиадвигателей. Сейчас ею обладают всего лишь шесть стран в мире.