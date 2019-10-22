Украина собралась передать Китаю документацию по крупнейшему в мире самолету

Украинское КБ «Прогресс» имени академика А.Г. Ивченко может передать Китаю важнейшие технологические наработки по самому большому в мире транспортному самолету Ан-225 «Мрия», пишут китайские СМИ.

Как пишет издание Sohu, если Китай получит в свое распоряжение важнейшие технологические наработки по этому самолету, это выведет его возможности мобильного развертывания и потенциал стратегических перевозок на мировой уровень, передает РИА «Новости».

Кроме того, китайские авиастроители сэкономят большое количество времени и ресурсов на разработку транспортных самолетов.

Напомним, в июле сообщалось, что китайцы нацелились на покупку завода «Мотор Сич» – крупнейшего предприятия украинского авиапрома. Вместе с заводом Китай получит технологию производства больших авиадвигателей. Сейчас ей обладают всего лишь шесть стран в мире.

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