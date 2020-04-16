Найден способ спасти мировую и российскую авиацию

Взгляд
16 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 21:30  |  vz.ru
Разделы

Спасет ли США массовая раздача денег всем желающим

Доллары США теперь раздают практически всем и даромФото: Robin Hausmann/Global Look Press
США вливают гигантские средства в спасение своей экономики, агонизирующей из-за коронавируса. Раздача «денег с вертолета» напоминает происходившее в 2008 году, но только в куда более крупном масштабе. Почему США действуют именно по такому сценарию и какими страшными последствиями все это может грозить мировой экономике?  Подробности...
Перейти а раздел…

Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты Фото: Минобороны России/YouTube
Американские военные обвинили Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты, которая, по их мнению, несет прямую угрозу космическим системам США. Причем такие выпады в адрес России звучат не впервые. В чем заключается суть претензий Вашингтона и насколько они обоснованы? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему власти не вводят режим ЧС

Усиленные патрули помогут разогнать с улиц Москвы нарушителей санитарного режимаФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В блогосфере звучат призывы обеспокоенных россиян: распространение вируса подошло к угрожающей черте, введите режим ЧС или ЧП. Тревогу людей вполне можно понять, ведь обстановка ухудшается. Но те, кто подписывает петиции в пользу ЧС, на самом деле слабо представляют, чем такой режим обернется для них самих. Понимают ли они, к примеру, что чрезвычайщина вызовет массовые увольнения? Подробности...
Перейти а раздел…

Житель Пекина: К русским отношение изначально лучше, чем к американцам

Сегодня многие китайцы с опаской относятся к любым иностранцамФото: Andy Wong/AP/ТАСС
«Долгое время иностранцы чувствовали, что некоторые проступки, за которые китайца накажут, нам простят. Ну иностранец, «лаовай», ничего не понимает, что с него взять», – сказал газете ВЗГЛЯД живущий в Пекине блогер Александр Копысов. Теперь, после эпидемии, по его словам, иностранцам не делают никаких поблажек. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Из хороших украинских детей делают деревянных солдат

Павел Волков, публицист
Никто особо не сомневался, что в украинском образовании творится дикость – пропаганда агрессивного национализма и пещерное невежество. Но только благодаря переходу на дистанционное обучение все это увидели и осознали всю степень ужаса. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Поднимать психотравмы на знамя – это тренд поколения

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Бесценным, единственным и неповторимым, разумеется, мнит себя каждый. Ну что ж теперь делать-то. Ну каждый единственный, это понятно. А в поколении старше тридцати еще и каждый второй травмированный. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

Россия – большой остров для выживания и развития

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Сейчас-то видно, что глобализация – это фикция, глобальная разводка мировых эксплуататоров. Пока все было тучно, пышно и хорошо, в нее верили. Сейчас не так, поэтому можно говорить об альтернативе. А именно – о самодостаточной и суверенной экономике. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария
    Перейти а раздел…

    Альтруизм в период коронавируса

    Самые смертельные вирусы современности

    Как мошенники используют коронавирус

      Перейти а раздел…

      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
      Подробности...

      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
      Подробности...

      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

          Перейти а раздел…
          Как изменились ваши расходы в связи с переходом в режим самоизоляции?
          • Снизились

          • Не изменились

          • Повысились

          Как часто вам надо покидать дом, находясь на режиме самоизоляции?
          • Могу вообще не выходить из дома

          • 1-2 раза в неделю

          • 3-4 раза в неделю

          • Ежедневно

          Вы хотите вернуться к работе в офисе после режима самоизоляции?
          • Да, мне нравится работать в офисе

          • Нет, дома лучше

          • Моя работа не предусматривает удаленного режима

          • У меня удаленная работа

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:США заявили о призыве лидеров G7 реформировать ВОЗ
              Путин объявил о специальной ипотечной программе в 6,5%Коронавирус выявлен во всех регионах РоссииСдавшиеся сирийские боевики рассказали об обучении на американской базеВирусолог усомнился в заражении «нулевого пациента» в лаборатории Уханя
              Роскосмос займется производством аппаратов ИВЛВласти Москвы пожаловались на нарушающих режим самоизоляции горожанМиГ-31 ВВС Казахстана разбился у аэропорта КарагандыСША не разрешили разместить россиян на заблокированной дипсобственности
              Экс-сотрудник СБУ задержан в Киеве по подозрению в «сотрудничестве с ФСБ»Станцию «Пражская» в Москве предложили переименовать из-за сноса памятника КоневуРоссийские отели начали предлагать услугу «самоизоляция»Британия стала шестой страной в мире с более чем 100 тыс. случаев COVID-19

              решение президента


              Путин объявил о переносе парада Победы

              Школа на «удаленке»


              Минобрнауки не исключило начало нового учебного года в онлайн-режиме

              миротворческие силы


              В ЕС задумались над отправкой миротворцев на границу России и Украины

              Видео

              плюсы и минусы


              Почему власти не вводят режим ЧС

              Средние века


              Европейская медицина отказывается спасать стариков

              программы обмена


              Коронавирус вскрыл тайны вербовки российских детей Госдепом

              3 сентября


              Почему Россия не отмечает день победы над Японией

              Перемена к лучшему


              Сергей Худиев: Он воскрес, и мы «воскреснем»

              Удивительный феномен


              Ирина Алкснис: Эпидемия напоминает пожар после кражи

              Мыслите позитивно


              Герман Садулаев: Сейчас жизненно важно быть оптимистами

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Как изменились ваши расходы в связи с переходом в режим самоизоляции?

              Найден способ спасти мировую и российскую авиацию

              Самолеты Ан-124 стали одной из надежд российской авиаотрасли   16 апреля 2020, 20:15
              Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости»
              Текст: Михаил Кувырко

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              На фоне стремительного падения пассажирского авиасообщения внезапно и резко вырос спрос на совсем другие авиационные услуги. Речь идет о грузовом сегменте авиаперевозок – коронавирус, в частности, подстегнул срочные заказы на доставку медицинских грузов и техники. Россия, обладающая мощным грузовым флотом и производством транспортных самолетов, имеет шансы воспользоваться этой возможностью.

              Если судить по последним новостям ряда авиакомпаний, то грузоперевозки могут стать одной из немногих точек роста для оказавшейся в условиях карантина мировой экономики в целом.

              Например, чартерный брокер Chapman Freeborn, имеющий 83 офиса и производственные станции по всему миру, отмечает резкое увеличение заказов на доставку медицинских товаров и материалов из Китая в Европу и Африку. Грузовая авиакомпания Qatar Airways Cargo сообщает, что за несколько недель перевезла более пяти тысяч тонн продукции медицинского назначения в районы, пораженные коронавирусом, для чего потребовалось примерно 500 полностью загруженных грузовых Boeing 777. Для американской Delta AirLines ее грузовое подразделение Delta Cargo теперь на вес золота. Недавно компания объявила о начале программы грузовых чартеров из 13 аэропортов США – срочные товары будут отправляться по 70 международным направлениям.

              В последние дни на рынок грузовой авиации стремительно выходят и пассажирские перевозчики. Крупнейшая в недавнем прошлом по пассажиропотоку компания American Airlines объявила, что из-за радикального ограничения гражданских рейсов переходит на грузовые перевозки медикаментов, почты, электроники и других товаров, которые в последний раз выполняла 36 лет назад. Голландская KLM решила расконсервировать два Boeing 747-400 из знаменитого грузового семейства Jumbo Jet, которые 13 апреля начали выполнять рейсы в Китай с неотложными грузами для борьбы с пандемией; также под грузовые задачи были переоборудованы пассажирские Boeing 777 и 787.

              А ведь еще недавно мировой рынок авиационных грузоперевозок стагнировал. Подводя итоги 2019 года, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) назвала его худшим по динамике спроса начиная с 2009 года, когда общий объем авиаперевозок сократился на 9,7%, отмечает Григорий Григорьев, генеральный директор транспортно-логистической компании NOVELCO. По словам эксперта, причина столь слабых результатов – спрос, измеряемый в тонно-километрах, упал на 3,3% по сравнению с 2018 годом – небольшой рост мировой торговли (всего на 0,9%), ослабление деловой и потребительской уверенности. Но теперь именно грузовой трафик остается фактически единственным живым сегментом рынка авиаперевозок.

              Полузакрытый клуб

              Наличие у той или иной страны национальной авиакомпании давно стало вопросом государственного престижа – позволить себе это могут далеко не все. Собственный же грузовой перевозчик – явление еще более редкое. Поэтому сейчас напомнить о себе получили возможность те страны, которым повезло обладать специализированным грузовым флотом.

              Одна из них – Украина, активно эксплуатирующая грузовые самолеты «Ан», которые были разработаны в советские годы под руководством выдающегося авиаконструктора Олега Антонова. На сегодняшний день основу парка украинских «Авиалиний Антонова» составляют семь АН-124-100 «Руслан» и один АН-225 «Мрия». Последняя модель, дебютировавшая еще в 1988 году, до сих пор является крупнейшим грузовым самолетом в мире. Недавно «Мрия» доставила гуманитарный груз – более миллиона масок, более 200 тысяч защитных костюмов и около 250 тысяч лицевых щитков – в Польшу, на очереди Германия и Чехия, а 24 апреля самолет будут встречать в Киеве. «Компания буквально завалена заказами», – заявил недавно немецкому информагентству DW Михаил Харченко, гендиректор «Авиалиний Антонова».

              Укрепить свои позиции на рынке грузовых авиаперевозок намерена и азербайджанская группа Silk Way, флот которой включает 10 российских ИЛ-76, 11 Boeing 747 и четыре «Ан». Еще в конце февраля компания объявила о готовности сохранить свою сеть перевозок из Китая через грузовой хаб в аэропорту Баку, несмотря на риски коронавируса.

              «На примере успеха Silk Way, которая сейчас очень активна на азиатском рынке, мы видим, как решение не уходить на карантин может привести к большому успеху: серьезному увеличению доли рынка, значительному повышению финансовых показателей. Таких результатов удается добиться за счет эффективного использования бортов и низких затрат. Российские грузовые авиаперевозчики также могут воспользоваться текущей ситуацией для увеличения доли присутствия на международном рынке», – говорит Никита Рябинин, глава люксембургского офиса консалтинговой группы KRK Group.

              Россия на сегодняшний день обладает самым большим потенциалом в грузовых авиаперевозках на постсоветском пространстве. Флот крупнейшей отечественной грузовой авиакомпании «Волга-Днепр» включает 12 «Русланов», пять модернизированных ИЛ-76ТД-90ВД, 18 Boeing 747 и шесть грузовых модификаций пассажирского Boeing 737. В начале этого месяца «Волга-Днепр» была включена правительством в обновленный список системообразующих компаний российской экономики.

              Еще в прошлом году российская статистика авиационных грузоперевозок на фоне падения мировых показателей выглядела более оптимистично: за весь 2019 год их объем, по данным Росавиации, увеличился на 8,4%. В январе – феврале этого года российские авиакомпании перевезли 149,3 тысячи тонн грузов и почты – более чем на 6% больше, чем за те же месяцы 2018 года.

              «Российские грузовые авиаперевозчики прежде всего отличаются уникальностью своих самолетов, которые специально были разработаны для перевозок сверхтяжелых грузов, – говорит президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. – Например, «Руслан», самый крупный в мире гражданский самолет, способный вмещать до 120 тонн груза, может перевозить по воздуху нефтяные емкости и даже менее крупные гражданские самолеты».

              В условиях пандемии спрос на грузовые авиаперевозки возрос по всему миру в несколько раз: во-первых, каждой стране требуется все больше медицинских грузов, во-вторых, на очереди стоят плановые поставки. В связи с этим, отмечает эксперт, стоимость перевозки по воздуху порой оказывается выше цены транспортируемых товаров, а очереди на отправку растянулись на несколько месяцев.

              «Из-за нехватки самолетов для поставок медикаментов российским авиакомпаниям власти разрешили перевозить ценный груз в салонах пассажирских самолетов, не говоря уже о грузовом отделении, – добавляет Манкевич. – Таким нововведением воспользовалась компания Nord Wind, благодаря чему частично удается компенсировать потери от отсутствия пассажиров и закрытия границ. Подобные меры рассматривает также S7. «Дочка» компании «Волга-Днепр» AirBridgeCargo, планировавшая приостановить деятельность еще в феврале, возобновила работу из-за повышенного спроса и поставляет товары из Китая в Россию».

              Конкуренция только начинается

              Но не все так оптимистично, настаивают представители транспортно-логистической отрасли.

              «Увеличение спроса на внутренние грузовые авиаперевозки мы наблюдаем уже сейчас. Существующий парк авиакомпаний достаточен для обслуживания потенциального спроса, но недостаточен предлагаемый ими сервис, не хватает услуги доставки груза «до двери» грузополучателя», – говорит Олег Байков, представитель компании «Биокард Логистикс», оказывающей логистические услуги в сфере здравоохранения. По его мнению, во внутрироссийских перевозках преимущества отечественных компаний заключаются исключительно в обхвате маршрутной сети. А вот для серьезного роста их доли на мировом рынке еще необходимо произвести масштабную трансформацию бизнеса.

              В силу географических особенностей нашей страны грузовые авиаперевозки, конечно, останутся востребованными, особенно при доставке в отдаленные от центра регионы (Дальний Восток, Восточная Сибирь, районы Крайнего Севера), добавляет Григорий Григорьев. Но в целом, по его словам, те малочисленные заказчики, которые сегодня смогут сохранить свой спрос, будут еще тщательнее оценивать стоимость доставки. И там, где это будет возможно, станут выбирать более доступные по цене варианты по сравнению с авиаперевозкой.

              Большинство авиагрузов сейчас вообще перевозится пассажирскими самолетами, а грузовые авиакомпании подняли ставки с 3–4 долларов за килограмм груза до 10–12,

              констатирует Юлия Шленская, президент таможенно-логистической компании «КВТ Сервис». Сейчас, признает она, количество грузов, следующих из Китая, превышает предложение международных авиаперевозчиков, и теоретически можно говорить о том, что там российские грузовые борта могут быть востребованы.

              «Но едва ли можно ожидать, что те компании, которые не работали на этом направлении, переориентируются на него во мгновение ока – это вопрос допусков, времени, бюрократии и денег, – отмечает Шленская. – Значительного же увеличения спроса на внутренние перевозки авиатранспортом в этом году не предвидится, разве что в случае спроса со стороны государства на срочные и сложные доставки медоборудования. Перевозки по воздуху традиционно самые дорогие, и сейчас спрос на них проседает».

              На данный момент, отмечают эксперты, существующий у российских авиакомпаний парк грузовых самолетов позволяет обслуживать часть появившегося дополнительного спроса, так что как минимум в ближайший год никаких новых приобретений не предвидится. В то же время сложившаяся в мировой авиационной отрасли экстремальная ситуация заставляет задуматься о будущем грузового авиапрома, который России удалось сохранить.

              Совсем недавно ульяновское предприятие «Авиастар-СП» завершило строительство нового тяжелого транспортного самолета Ил-76МД-90А в рамках контракта с Минобороны; в стадии сборки находятся еще несколько воздушных судов этой модификации. Как отмечает Григорий Григорьев, для реализации возникающих сегодня возможностей российскому авиапрому нужно повышать свою конкурентоспособность – оптимизировать сроки производства, модельный ряд, логистику запчастей и т. д., чтобы быть готовым выйти на рынок со своим предложением в тот момент, когда спрос их продукцию начнет восстанавливаться.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............