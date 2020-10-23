Эксперт: «Мрия» - дорогая и бесполезная для Турции игрушка

Турции не выгодно достраивать на Украине самолет Ан-225 «Мрия», поскольку проще купить у России Ан-124 «Руслан», сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров.

Украинский вице-премьер и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский рассказал, что власти Турции заинтересованы возможной достройкой украинского самолета Ан-225 «Мрия». При этом он отметил, что воздушное судно можно достроить при наличии заинтересованности инвесторов.

«Самолет «Мрия» – очень дорогая и во многом бесполезная игрушка. Возможности его эффективного использования крайне малы. Даже одного такого самолета на весть мир, для тех задач, которые с помощью него можно выполнить, более чем достаточно. И такой самолет на Украине есть, и я не вижу смысла достраивать еще что-то», – говорит Гусаров.

Более того, разговоры о покупке самолета и документации на него, его достройке, продолжает эксперт, идут уже не первый год. При этом главными интересантами в этом отношении является Китай, которому действительно нужна конструкторская документация на данное воздушное судно.

«Китай хочет реализовать свои амбиции в авиации, и такой самолет для них будет колоссальным шагом вперед, потому что на сегодняшний день большие широкофюзеляжные самолеты, тем более такие, как «Мрия», могут создавать и проектировать только три сверхдержавы: Россия, США и Объединенная Европа. Остальные этого делать не умеют», – объясняет эксперт.

Он также не исключает, что Турция, возможно, хочет взять на себя роль посредника между реальным покупателем (Китаем) и продавцом (Украиной). Больше данный самолет никому и не под каким предлогом не нужен, уверен спикер.

«Владеть таким самолетом – безумно дорого, а использовать его в коммерческих целях – сложно. Есть куда более дешевые самолеты, например, Ан-124 «Руслан», которые более эффективны в эксплуатации и выполняют ту же самую функцию», – рассказывает Гусаров.

Помимо прочего эксперт отмечает, что «Мрия» настолько большая, что не каждый аэропорт сможет ее принять. Поэтому, если бы Турции нужен был бы такой самолет, то она либо заказала бы новый «Руслан» в России, либо купила лайнер с небольшим налетом, который также можно найти в нашей стране.

Он также добавил, что изначально «Мрия» была построен исключительно для перевозки советского космического корабля «Буран» на космодром Байконур. И по своей конструкции «Мрия» – это «Руслан», у которого переделано крыло, шасси, хвостовая часть, а также добавлено два двигателя.

«Это «Руслан»-переросток, предназначенный для того, чтобы сверху перевозить космический корабль. Можно перевозить грузы внутри. Но, опять же, внутри «Мрия» такая же, как «Руслан» – поэтому это неэффективно», – резюмировал Гусаров.

В июле прошлого года Китай высказал намерение приобрести крупнейшее предприятие украинского авиапрома «Мотор Сич». В октябре этого же года китайские СМИ сообщили о планах купить еще и важнейшие технологические наработки по самому большому в мире транспортному самолету Ан-225 «Мрия». Позже авиаэксперт Владимир Попов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что Китаю нужен данный самолет, потому что он «остается трендовой моделью современности».