Киев заявил об интересе Турции к достройке Ан-225 «Мрия»

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23 октября, пятница  |  Последнее обновление — 15:46  |  vz.ru
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Сельское хозяйство исправляет одно из последствий развала СССР

Производство собственных семян – стратегическая задача для России Глеб Котов/РИА Новости
Рекорды, которые ставит в последнее время Россия в сельском хозяйстве, имеют не слишком прочный фундамент. Россия получает огромные урожаи, но семена для этих урожаев покупаются за границей. Что делается сегодня для решения одной из самых сложных проблем аграриев после распада СССР – обеспечения семенами отечественного производства? Подробности...
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Украина начала восстанавливать бизнес с Россией в обход Киева

В советское время экономики РСФСР и Украинской ССР были сплетены воедино tvagonm.com.ua
Москва могла бы и дальше снимать санкции с украинского бизнеса, разрешив, например, поставки продукции машиностроения. Об этом заявили представители деловых кругов России и Украины, которые в среду, впервые с 2014 года, провели переговоры о сотрудничестве. Первой жест доброй воли сделала Москва, сняв недавно с Украины часть санкций. Стоит ли ждать аналогичного шага от Киева? Подробности...
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«Вирусологи должны изучать здоровых людей»

На этих людей никто не обращает внимания, говоря: «Славу богу, не заразился», хотя именно их и следует изучать STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
«Если медицина хочет создавать какие-то эффективные препараты против коронавируса, то нужно изучать не только больных, но и здоровых, потому что именно они являются образцом «как должно быть», – заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов. Ученый рассказал о существовании людей с врожденным иммунитетом к коронавирусу и об их важности для медицины. Подробности...
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Последние дебаты Трампа и Байдена стали прологом к революции

Одним из обвинений Трампа в адрес Байдена стало получение денег «от России» Morry Gash/POOL/EPA/ТАСС
Кандидаты в президенты США в последний раз «вышли к барьеру» – в столице штата Теннесси состоялся заключительный раунд дебатов между ними. Считалось, что Трамп легко разгромит Байдена, который сейчас находится в центре коррупционных скандалов и в принципе «немного не в себе». Но вышло иначе, и теперь судьба страны, скорее всего, будет решаться на революционных улицах. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Зеленский приглашает украинцев к войне с Россией

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Новые военные базы могут быть украинскими только номинально: военный бюджет Украины и технологическое оснащение армии не позволит создать сколь-нибудь значимые военные объекты самостоятельно. Это будут базы стран НАТО, как бы они ни назывались и какой бы формальный статус ни имели. Подробности...
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Евросоюз ведет вокруг Карабаха свою игру

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Подлинные цели Европы сводятся отнюдь не к однозначной поддержке какого-то из воюющих государств как таковой. ЕС хочет закрепиться в Закавказье, ослабив там позиции России и не позволив существенно возрасти влиянию Турции. Подробности...
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Эрдоган пытается прорубить коридор к Каспийскому морю

Евгений Погребняк, журналист
В разгоревшейся войне на Южном Кавказе Турция принимает непосредственное участие, хотя и отрицает очевидное. Но зачем вообще, имея массу проблем, кроме помощи братскому Азербайджану, Эрдогану нужно ввязываться в новый конфликт? Подробности...
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Папа римский встал на сторону геев

Убийца Чапаева на улице Чапаева

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США уничтожили помощь из России

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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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На каких статьях расходов государство может экономить при дефиците бюджета?
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Чем закончится нынешнее обострение конфликта в Нагорном Карабахе?
  • Азербайджан захватит и сможет удержать часть территории Карабаха

  • Азербайджан полностью возьмет Карабах под свой контроль

  • Армения вернет ситуацию к состоянию на начало конфликта
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    Киев заявил об интересе Турции к достройке Ан-225 «Мрия»

    23 октября 2020, 15:19

    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинский вице-премьер и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что Турция заинтересовалась возможностью достройки украинского самолета Ан-225 «Мрия».

    «Совсем экзотической для меня была ситуация, когда во время визита (в Турцию) мы коснулись с президентом Турции вопроса достройки второй «Мрии». Даже несмотря на ту сумму, которую я озвучил, турецкая сторона сказала, что продолжим еще обсуждать, пусть наши эксперты там подумают и обсудят», – заявил Уруский, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что этот самолет можно достроить при наличии заинтересованности инвесторов. При этом Анкара, по его словам, не заинтересована в сотрудничестве пассажирских самолетов.

    В 2019 году сообщалось, что Китай нацелился на покупку завода «Мотор Сич» – крупнейшего предприятия украинского авиапрома. Вместе с заводом Китай получит технологию производства больших авиадвигателей. Сейчас ею обладают всего лишь шесть стран в мире.

    Позже китайские СМИ сообщали, что Пекин заинтересован в покупке технологий Ан-225 «Мрия». По их данным, украинское КБ «Прогресс» имени академика Ивченко может передать Китаю важнейшие технологические наработки по самому большому в мире транспортному самолету Ан-225 «Мрия».

    Отмечалось, что в случае, если Китай получит в свое распоряжение важнейшие технологические наработки по этому самолету, это выведет его возможности мобильного развертывания и потенциал стратегических перевозок на мировой уровень. Также это поможет китайским разработчикам сэкономить большое количество времени и ресурсов на разработку транспортных самолетов. Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Китаю Ан-225 «Мрия».


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