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28 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 08:49  |  vz.ru
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Чем Россия ответит на финансовую агрессию Запада

«Сбер», в числе крупных других крупных банков, оказался под ударом Запада Алексей Майшев/РИА Новости
Запад сформулировал предельно жесткий, с его точки зрения, ответ на российскую операцию по денацификации Украины. Крупнейшие банки нашей страны, собираются отключить от глобальной финансовой системы SWIFT. Серьезно осложнят и работу российского Центробанка. Скажутся ли новые санкции на россиянах, не связанных с международным бизнесом, и как России ответить на очередной выпад Запада? Подробности...
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Условия «мира по Путину» услышали во Франции

Земмур уверен: отказ от расширения НАТО на восток выгоден Франции Aurelien Morissard/imago-images.de/
Global Look Press
Тема отношений с Россией обещает стать одной из главных на президентских выборах во Франции. Нынешние власти в лице Эммануэля Макрона занимают крайне жесткую позицию из-за операции ВС РФ на Украине, однако его соперник с правого фланга Эрик Земмур сенсационно предложил выполнить ключевое требование Москвы к НАТО. Подробности...
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Как патриарх стал лидером русского сопротивления иностранцам

Патриарх Гермоген и польские захватчики Павел Чистяков
410 лет назад, 27 февраля 1612 года, покинул этот мир православный патриарх Гермоген. Отечество лежало под пятой оккупантов, государство рассыпалось, а светская власть изменила народу – и тогда именно патриарх стал духовным лидером сопротивления. Как он вдохновил русских людей выкинуть оккупантов из нашей страны? Подробности...
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Украина взрывает себя напоказ ради Европы

Уничтожение мостов - только один из примеров самоуничтожения Украины EyePress News/Reuters
Зеленский затягивает мирные переговоры с Москвой - и в это самое время активно уничтожает собственную страну. За последние несколько дней на Украине взорвано больше мостов, чем их построили за последние тридцать лет. И дело вовсе не в попытке остановить «российское вторжение» - дело в прямых финансовых интересах украинских элит. Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Как украинский кризис повлиял на Лукашенко

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Нынешний вариант белорусской многовекторности уже не выглядит как равноудаленность от России, Украины и ЕС. Позиция руководства страны близка к российской как никогда. Подробности...

Россия сознательно пошла на «адские санкции»

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
На этот раз хоть не так обидно: пусть уж санкционируют за то, что мы реально делаем, чем на основе фейков своих спецслужб, фантазий политиков и истерической клеветы СМИ. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев

Политический театр на Украине должен быть закрыт

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Зеленского в шутку называли «зелефюрером», но теперь настал последний акт драмы: ему приходится косплеить фюрера по-настоящему. Он сидит в бункере, произносит патетические речи и, видимо, стремительно вынюхивает последние запасы кокаина. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
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В Париже услышали Путина

Обсуждение: 13 комментариев

Спецоперация армии РФ на Украине

Обсуждение: 7 комментариев

Визит Алиева на фоне заговора

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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
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При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
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    Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?

    Украина взрывает себя напоказ ради Европы

    Уничтожение мостов - только один из примеров самоуничтожения Украины
    		   28 февраля 2022, 08:14
    Фото: EyePress News/Reuters
    Текст: Николай Стороженко

    Зеленский затягивает мирные переговоры с Москвой - и в это самое время активно уничтожает собственную страну. За последние несколько дней на Украине взорвано больше мостов, чем их построили за последние тридцать лет. И дело вовсе не в попытке остановить «российское вторжение» - дело в прямых финансовых интересах украинских элит.

    Переговоры между Россией и Украиной на момент публикации этого текста ещё не начались, однако украинская делегация на них по крайней мере выехала. Будет ли эта поездка конструктивной - вопрос. С российской стороны конструктив есть: встреча на границе проводится без предварительных условий, хотя ранее Россия настаивала на прекращении Украиной боевых действий.

    А вот готова ли договариваться Украина или же её представители просто решили прокатиться (чтобы не показывать неуступчивость) - поглядим. Пока же всё говорит об одном: Украина затягивает начало примирения и её это вполне устраивает. Советник президента Украины Михаил Подоляк говорит, что «позиция президента Украины Владимира Зеленского остается прежней - только реальные переговоры и никаких ультиматумов». 

    Это можно сравнить с позицией владельца дома. В доме пожар, пожарные топорами ломают двери и окна - чтобы пробиться к очагу возгорания. А владелец им мешает. Может ли он так делать? Может. Если дом застрахован на приличную сумму. 

    Как и чем застрахована сегодняшняя Украина и почему её власти изображают на камеру бравых вояк в осаждённой крепости?

    Война всё спишет

    «Всё», в данном случае, - в основном внешние долги Украины. Каждый новый день боевых действий укрепляет переговорную позицию Украины с кредиторами. Именно к этим переговорам сегодня главным образом и готовится украинская власть, переговоры о мире подождут. 

    На кону серьёзные суммы. На начало года Украина была должна внешним кредиторам порядка 57 млрд долл. Не так давно мы обсуждали совет Юлии Тимошенко добиваться списания этих долгов. В мирное время это, конечно, было нереально: семь лет назад Украина с большим трудом добилась отсрочки по выплатам и списания всего лишь 3,6 млрд долл. А вот война, да ещё и с Россией - это аргумент.

    Украина намерена выжать максимум из своего статуса погорельца. Об этом говорят в том числе намёки-обвинения Зеленского Западу: «Я спросил сегодня у 27 лидеров Европы, будет ли Украина в НАТО. Спросил прямо. Все боятся, не отвечают, а мы не боимся. Не боимся ничего. Не боимся России». 

    Сегодня Запад пытается откупиться санкциями, закрытием «Северного потока - 2», какими-то точечными поставками вооружений и т.п. Но нет сомнений, что Украина будет «крутить» союзников на полное прощение долгов. Предъявляя в качестве аргументов разрушенную инфраструктуру (к этому ещё вернёмся). Как профессиональный попрошайка в метро тычет в глаза свои настоящие или мнимые увечья. 

    И что самое важное - общественное мнение Запада в этот раз будет безоговорочно на стороне Украины. Тут Запад поймает в ловушку сам себя. 

    Новый «план Маршала»

    Но не только долги, конечно. Зеленский ещё в Мюнхене обозначил позицию Украины, потребовав «...создать фонд стойкости и восстановления нашего государства и программу ленд-лиза, предоставить Украине новое вооружение, технику, оборудование для нашей армии».

    С тех пор, конечно, ситуация сильно изменилась. Но с небольшими правками план и сейчас вполне рабочий. Просто просить теперь придётся больше.

    К примеру, вернуться к «плану Маршалла для Украины». Правда, его реальность пока под большим вопросом, поскольку никаких серьёзных инвестиций без гарантий безопасности на Украину не зайдёт. А гарантии безопасности в случае Украины не могут быть двусторонними. Это и прежде было вопросом договорённостей Запада и России, а теперь-то и подавно.

    И здесь в плюс Украине и её переговорной позиции работает как раз затягивание войны и отказ от переговоров. Чем больше объектов инфраструктуры будет выведено из строя в ходе боевых действий, тем проще Украине будет продавливать этот вопрос на последующих переговорах.

    Как раз поэтому доблестная ВСУ взрывает мосты, путепроводы, разрушает дороги. Взорваны мосты через Северский Донец, как минимум шесть мостов в Киевской области (Гостомель, Демидово, Новоирпенская трасса, трасса Киев-Житомир, мост между городами Буча и Ирпень, мост за Вышгородом), мост через Оскол (Харьковская область).

    Взорван мост через Днепр между КПП «Комарин» (Беларусь) и КПП «Славутич» (Украина). Что, в свою очередь сильно усложнило эвакуацию местным жителям. Взорван автомобильный мост в Геническе. Причём украинские вояки умудрились сделать это задолго до подхода российских войск, но не дождались, пока по нему проедут гражданские авто.

    Ещё 26 февраля украинские СМИ сообщили о подрыве ж/д узлов, связывающих Украину и Россию. Причём украинская сторона даже не делает попыток списать вину на Россию, гордо признавая: да, это мы. Ну а в Харькове ВСУ и вовсе рванули дамбу в Печенежском водохранилище.

    В ходе попыток отбить ВПП в Гостомеле огнём украинской артиллерии была уничтожена «Мрия» - уникальный транспортный самолёт. Украина им очень гордилась, хотя и без особых причин: «Мрию» делали советские авиаконструкторы (хотя и в УССР).

    Всё это затягивает боевые действия, но не только. Киевские власти отлично понимают, что восстанавливать всё это она будет не на свои деньги, а на то, что удастся вытрясти с Запада. А возможно и из России: Запад наверняка поставит это условием снятия санкций.

    И конечно, так никогда бы не поступили те, кто чувствует себя хозяином, а не временщиком. Похоже, что Зеленский за несколько дней взорвал на Украине больше мостов, чем их построили за время независимости.

    Да, немалую часть из взорванного действительно уже давно пора было взорвать. И построить заново. Ровно пять лет назад в Киеве частично обрушился Шулявский мост, один из крупных городских путепроводов. После чего сначала в столице, а затем и на территории остальной Украины провели срочную ревизию состояния мостов. Итоги были неутешительными: масса объектов требовала срочных капитальных ремонтов, а то и вовсе находилась в аварийном состоянии. 

    Наконец, Украиной давно управляет совершенно иной тип элит. Они мало похожи на российских или белорусских политиков. Ни Путин, ни Лукашенко никуда из своих стран не уедут. А Порошенко или Зеленский с ближайшей челядью уедут, запасные аэродромы в Италии и Испании у них давно подготовлены. Так им ли волноваться о взорванных мостах?

    Так что план действий у Зеленского явно есть и это даже своего рода стратегия. Сегодня его мало волнуют соглашения, которые ему придётся подписывать с Россией. Больше его занимают соглашения, которые он будет подписывать с Западом. Но чтобы их подписать, сначала нужно повоевать. Именно поэтому он и тянет переговоры о мире. И взрывает мосты.


     
     
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