На каких условиях Москва примет капитуляцию Зеленского

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26 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 11:28  |  vz.ru
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Каким будет курс рубля на фоне военной операции на Украине

Российские вкладчики могут обескровить даже здоровую финансовую систему Григорий Сысоев/РИА Новости
Четверг, 24 февраля 2022 года, войдет в современную историю как самое крупное обрушение российского рынка акций. Рубль тоже сильно обвалился, однако от более глубокого падения его спас Центробанк РФ. Валютной паники пока удалось избежать. Однако дальше события могут развиваться по-разному. К чему готовиться россиянам? Подробности...
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Как пройдет демилитаризация и денацификация Украины

Избавление Украины от нацистов объявлено главной целью спецоперации России Анна Марченко/ТАСС
Исходящая из Киева угроза не оставила России возможности избежать военной операции, целью которой стала демилитаризация и денацификация Украины. Об этом шла речь и в обращении Владимира Путина, и в разъяснении, которое дал наш постпред в ООН. Россия действительно имеет право защищать свою национальную безопасность на территории другой страны. И, кстати, этим правом нередко пользовались США. Подробности...
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Что ждет жителей Донбасса в России

Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России Илья Питалев/РИА Новости
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР набирает обороты: людей из прифронтовой зоны везут автобусами и поездами. Во многих регионах России развернуты пункты временного размещения и введен режим ЧС. В этой связи президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывшему 10 тыс. рублей. Как в России встречают беженцев из Донбасса, какие программы помощи создаются и грозит ли региону депопуляция? Подробности...
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Украинский спецназ готовят к тайной борьбе против России

ССО Украины сохранили и советские традиции, и приобрели западные REUTERS/Valentyn Ogirenko
Ускоренное принуждение Украины к миру дает основание надеяться, что по крайней мере в ближайшие десятилетия эта страна не будет представлять военной угрозы для России. Однако помимо явной военной угрозы – танков, пушек и бомбардировщиков, существует угроза тайная. Это спецназ и особым образом подготовленные диверсанты. Почему России стоит обратить на это внимание? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Буферные страны должны четко держать нейтралитет

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
В течение всех последних 30 лет из них старательно делают мосек, лающих на слона. Понятно, что закон природы никто не отменял – и им прилетит. Но кому их жалко? Уж точно не ЕС и не США. Ну вот, прилетело. Подробности...
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Лучшее, что может сделать Зеленский – отдать приказ сложить оружие

Николай Силаев
Николай Силаев, директор Лаборатории анализа международных процессов МГИМО
На протяжении нескольких лет я участвовал в переговорах по выполнению политической части Минских соглашений. И моя личная ответственность в том, что Украину так и не удалось убедить их выполнить. Подробности...
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Это не футбол, тут убивают

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Вот вы, вешающие на аватары флаги Украины – вы понимаете, что делаете? Вы показываете, что вы не против войны, а за одну из сторон в войне. Подробности...
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В Париже услышали Путина

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Спецоперация армии РФ на Украине

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Визит Алиева на фоне заговора

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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
  • В фактических границах

  • В границах областей на 2014 год

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    На каких условиях Москва примет капитуляцию Зеленского

    Как сообщили в МИД РФ, представители Зеленского предложили Москве провести мирные переговоры в субботу
    		   26 февраля 2022, 10:50
    Фото: Ukrainian President's Office/Keystone
    Press Agency/Global Look Press
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Ростислав Зубков

    Москва согласна на переговоры с Зеленским и готова направить на них делегацию, заявили в пятницу в Кремле. О желании начать диалог президент Украины заявил сразу после начала российской спецоперации. Однако в пятницу Киев начал уклоняться от переговоров под разными предлогами. Если такая встреча все же состоится, то какие условия России придется выполнить нынешним киевским властям?

    В пятницу в середине дня Владимир Путин дал понять, что Москва готова вести переговоры с Киевом «на высоком уровне». Об этом президент сообщил в телефонном разговоре с председателем Китая Си Цзиньпином.

    За несколько часов до этого украинский лидер Владимир Зеленский настойчиво попросил российского коллегу вступить в диалог. «Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей», – цитировал его ТАСС. Ранее Зеленский допустил и обсуждение нейтрального статуса Украины, хотя ранее категорически отказывался даже обсуждать эту тему.

    Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Нестор Шуфрич заявил, что лично убеждал Зеленского согласиться на мирный диалог, сообщили РИА «Новости». «Я со своими товарищами смогли убедить Зеленского инициировать переговоры, одним из базовых пунктов которых будет возможная нейтральность нашей страны, нейтральный статус – в обмен на гарантии безопасности. Украина и РФ должны начать говорить. Будем надеяться, что в ближайшие дни этот кошмар закончится», – сказал Шуфрич в эфире телеканала «112».

    В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков его отметил, Россия не меняет свою позицию по Украине «как бабочка». Изначальной «целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины», напомнил Песков. Он подтвердил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры делегацию, в которую войдут представители Минобороны, МИДа, а также администрации президента.

    Примечательно, что глава Чечни Рамзан Кадыров не остался в стороне от дискуссии – он потребовал от Зеленского просить прощения. Об этом он заявил, выступая перед чеченскими силовиками, которые готовятся отправиться на Украину. «Пользуясь случаем, хочу дать совет пока еще действующему президенту Зеленскому, пока он не стал бывшим президентом Украины, чтобы он поскорее позвонил нашему президенту, главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину и попросил извинений», – заявил Кадыров.

    Директор Института политических исследований Сергей Марков допускает, что Россия готова будет принять капитуляцию у Зеленского, если в ней будет как минимум шесть пунктов. Первое требование, которое необходимо исполнить Зеленскому – отдать приказ ВСУ немедленно прекратить стрельбу по российским войскам, считает директор Института политических исследований Сергей Марков. «Далее – подразделениям ВСУ требуется немедленно разоружить все нерегулярные формирования националистов и арестовать их предводителей. Третий шаг – указ о немедленном запрете неонацизма во всех формах и пропаганды этой идеологии, включая отмену всех названий в честь Степана Бандеры и других нацистов. В-четвертых – немедленно придать юридический статус второго государственного русскому языку, временным правовым актом – до отмены действующей конституции Украины».

    Пятым пунктом, по мнению собеседника, должен стать арест лиц, ответственных за военные преступления, совершенные после переворота 2014 года и вплоть до настоящего времени.

    Первыми в списке, по версии Маркова, должны идти: бывший и.о. президента Александр Турчинов, бывший руководитель МВД Арсен Аваков и шеф СБУ в 2014-15 годах Валентин Наливайченко. «Наконец, должен быть издан приказ о немедленном интернировании всех американских и британских советников, действующих в структуре государственной власти Украины», – заключил эксперт. Если Зеленский издаст перечисленную серию указов, то российские войска прекратят наступательные действия, предполагает Марков.

    Живущий в Москве политэмигрант, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владислав Скачко допускает, что Москва и Киев могут заключить «Минск-3», подписание которого будет означать окончание спецоперации. «В это соглашение должно войти согласие Киева с российской принадлежностью Крыма, признание ДНР и ЛНР в границах 2014 года, отмена евроатлантического курса Украины, досрочные парламентские выборы, привлечение к ответственности военных преступников», – перечислил собеседник газете ВЗГЛЯД.

    «Как мы видим, ВСУ оказались несостоятельны для сопротивления российской армии, поэтому с демилитаризацией проблем не будет. А вот полная денацификация на Украине практически невозможна», – посетовал Скачко. Впрочем, Киев потом постарается саботировать «Минск-3» так же, как он саботировал «Минск-2», опасается Скачко. Да и вообще вероятность такого сценария эксперт считает крайне низкой.

    «Не для того Россия решилась на такой шаг, понимая, что это рассорит ее со многими другими странами, чтобы остановиться на полпути.

    Пока не падет правящий режим, операция вряд ли прекратится», – полагает аналитик.

    А Марков предполагает: «Вероятнее всего, даже в случае капитуляции отряды националистов продолжат сопротивление до последнего – и будут уничтожены, либо они предпримут попытку прорыва на Запад». Солдатам и офицерам окруженных группировок ВСУ будет предложено сложить оружие и разойтись по домам, не исключает эксперт.

    «Если руководство Украины примет решение о том, что ВСУ отныне рассматривает российскую армию как союзника, то полное разоружение регулярной армии не потребуется», – считает Марков. После завершения операции будет юридически закреплен нейтральный статус Украины, предрекает политолог. По его мнению, это решение тоже может быть оформлено президентским указом. «Необходимо также демонтировать систему террора, начав с ареста агентуры США – руководства СНБО, Генштаба и Главного управления разведки Минобороны Украины», – указал Марков.

    «У Зеленского есть только один выход для прекращения операции – садиться за стол переговоров с Россией. А для этого ему придется пойти на жесткие условия, – считает украинский политолог Владимир Корнилов. – Скорее всего, речь пойдет об официальном признании Крыма российским, признании независимости ДНР и ЛНР и, вероятно, федеративном устройстве оставшейся части Украины. После этого можно будет спокойно налаживать отношения».

    Тем временем, Киев, запросив было переговоры, вдруг начал явно тянуть время. «Путин созвонился с Лукашенко и договорился, что белорусская сторона сделает все, чтобы наилучшим образом организовать приезд делегаций и обеспечить безопасность и условия для переговоров», – сообщил Песков. «После небольшой паузы они заявили, что пересматривают идею с Минском и хотят Варшаву и ушли со связи. Взяли паузу, которая продолжается долго и сопровождается, к сожалению, тем, что в крупных городах националистические элементы развертывают системы залпового огня в жилых кварталах, в том числе и в Киеве. Чрезвычайно опасная ситуация», – предупредил Песков.

    Позднее представитель МИДа Мария Захарова сказала, что «представители киевского режима» отказались от переговоров и перенесли их на субботу. Тем временем на северных подступах к Киеву продолжались бои. Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что украинские войска развернули установки «Град» на площади Шевченко на северной окраине Киева – советники из США научили их расставлять реактивные системы залпового огня в жилых кварталах для провоцирования ответного огня по мирным жителям. Такую практику генерал назвал военным преступлением.

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    Противоречивое поведение Киева вызвано изменениями военной обстановки, считает председатель Изборского клуба Александр Проханов. «Почему Зеленский сначала запросил диалог с Путиным, а потом вдруг пропал? Те, на кого сыпятся бомбы, – ведут себя очень неровно. Добиться от них четких формулировок трудно», – напомнил писатель, ранее побывавший на многих войнах в качестве военного репортера. «Идет война, и на ней каждый убитый солдат, каждый сгоревший или сбитый самолет меняет конфигурацию мышления. Войну сопровождает исторический процесс, который сметает репутацию, суждения, теории, философские концепции. Поэтому винить людей за непоследовательность бессмысленно», – добавил он.

    Нынешний украинский президент в какой-то момент предстанет перед трибуналом, предполагает, в свою очередь, постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. Отвечая на вопрос журналиста новостного портала Euractiv о том, будет ли Зеленский убит в ходе российской операции, Чижов сказал: «Надеюсь, нет». «Потому что в какой-то момент им займется трибунал», – добавил постпред.

    Вечером ясность в тему переговорах внес сам президент Владимир Путин. На совещании с постоянными членами Совета безопасности глава государства призвал военнослужащих Украины взять власть в свои руки. «Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», – сказал Путин.

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