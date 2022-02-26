На каких условиях Москва примет капитуляцию Зеленского

Москва согласна на переговоры с Зеленским и готова направить на них делегацию, заявили в пятницу в Кремле. О желании начать диалог президент Украины заявил сразу после начала российской спецоперации. Однако в пятницу Киев начал уклоняться от переговоров под разными предлогами. Если такая встреча все же состоится, то какие условия России придется выполнить нынешним киевским властям?

В пятницу в середине дня Владимир Путин дал понять, что Москва готова вести переговоры с Киевом «на высоком уровне». Об этом президент сообщил в телефонном разговоре с председателем Китая Си Цзиньпином.

За несколько часов до этого украинский лидер Владимир Зеленский настойчиво попросил российского коллегу вступить в диалог. «Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей», – цитировал его ТАСС. Ранее Зеленский допустил и обсуждение нейтрального статуса Украины, хотя ранее категорически отказывался даже обсуждать эту тему.

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Нестор Шуфрич заявил, что лично убеждал Зеленского согласиться на мирный диалог, сообщили РИА «Новости». «Я со своими товарищами смогли убедить Зеленского инициировать переговоры, одним из базовых пунктов которых будет возможная нейтральность нашей страны, нейтральный статус – в обмен на гарантии безопасности. Украина и РФ должны начать говорить. Будем надеяться, что в ближайшие дни этот кошмар закончится», – сказал Шуфрич в эфире телеканала «112».

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков его отметил, Россия не меняет свою позицию по Украине «как бабочка». Изначальной «целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины», напомнил Песков. Он подтвердил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры делегацию, в которую войдут представители Минобороны, МИДа, а также администрации президента.

Примечательно, что глава Чечни Рамзан Кадыров не остался в стороне от дискуссии – он потребовал от Зеленского просить прощения. Об этом он заявил, выступая перед чеченскими силовиками, которые готовятся отправиться на Украину. «Пользуясь случаем, хочу дать совет пока еще действующему президенту Зеленскому, пока он не стал бывшим президентом Украины, чтобы он поскорее позвонил нашему президенту, главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину и попросил извинений», – заявил Кадыров.

Директор Института политических исследований Сергей Марков допускает, что Россия готова будет принять капитуляцию у Зеленского, если в ней будет как минимум шесть пунктов. Первое требование, которое необходимо исполнить Зеленскому – отдать приказ ВСУ немедленно прекратить стрельбу по российским войскам, считает директор Института политических исследований Сергей Марков. «Далее – подразделениям ВСУ требуется немедленно разоружить все нерегулярные формирования националистов и арестовать их предводителей. Третий шаг – указ о немедленном запрете неонацизма во всех формах и пропаганды этой идеологии, включая отмену всех названий в честь Степана Бандеры и других нацистов. В-четвертых – немедленно придать юридический статус второго государственного русскому языку, временным правовым актом – до отмены действующей конституции Украины».

Пятым пунктом, по мнению собеседника, должен стать арест лиц, ответственных за военные преступления, совершенные после переворота 2014 года и вплоть до настоящего времени.

Первыми в списке, по версии Маркова, должны идти: бывший и.о. президента Александр Турчинов, бывший руководитель МВД Арсен Аваков и шеф СБУ в 2014-15 годах Валентин Наливайченко. «Наконец, должен быть издан приказ о немедленном интернировании всех американских и британских советников, действующих в структуре государственной власти Украины», – заключил эксперт. Если Зеленский издаст перечисленную серию указов, то российские войска прекратят наступательные действия, предполагает Марков.

Живущий в Москве политэмигрант, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владислав Скачко допускает, что Москва и Киев могут заключить «Минск-3», подписание которого будет означать окончание спецоперации. «В это соглашение должно войти согласие Киева с российской принадлежностью Крыма, признание ДНР и ЛНР в границах 2014 года, отмена евроатлантического курса Украины, досрочные парламентские выборы, привлечение к ответственности военных преступников», – перечислил собеседник газете ВЗГЛЯД.

«Как мы видим, ВСУ оказались несостоятельны для сопротивления российской армии, поэтому с демилитаризацией проблем не будет. А вот полная денацификация на Украине практически невозможна», – посетовал Скачко. Впрочем, Киев потом постарается саботировать «Минск-3» так же, как он саботировал «Минск-2», опасается Скачко. Да и вообще вероятность такого сценария эксперт считает крайне низкой.

«Не для того Россия решилась на такой шаг, понимая, что это рассорит ее со многими другими странами, чтобы остановиться на полпути.

Пока не падет правящий режим, операция вряд ли прекратится», – полагает аналитик.

А Марков предполагает: «Вероятнее всего, даже в случае капитуляции отряды националистов продолжат сопротивление до последнего – и будут уничтожены, либо они предпримут попытку прорыва на Запад». Солдатам и офицерам окруженных группировок ВСУ будет предложено сложить оружие и разойтись по домам, не исключает эксперт.

«Если руководство Украины примет решение о том, что ВСУ отныне рассматривает российскую армию как союзника, то полное разоружение регулярной армии не потребуется», – считает Марков. После завершения операции будет юридически закреплен нейтральный статус Украины, предрекает политолог. По его мнению, это решение тоже может быть оформлено президентским указом. «Необходимо также демонтировать систему террора, начав с ареста агентуры США – руководства СНБО, Генштаба и Главного управления разведки Минобороны Украины», – указал Марков.

«У Зеленского есть только один выход для прекращения операции – садиться за стол переговоров с Россией. А для этого ему придется пойти на жесткие условия, – считает украинский политолог Владимир Корнилов. – Скорее всего, речь пойдет об официальном признании Крыма российским, признании независимости ДНР и ЛНР и, вероятно, федеративном устройстве оставшейся части Украины. После этого можно будет спокойно налаживать отношения».

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Тем временем, Киев, запросив было переговоры, вдруг начал явно тянуть время. «Путин созвонился с Лукашенко и договорился, что белорусская сторона сделает все, чтобы наилучшим образом организовать приезд делегаций и обеспечить безопасность и условия для переговоров», – сообщил Песков. «После небольшой паузы они заявили, что пересматривают идею с Минском и хотят Варшаву и ушли со связи. Взяли паузу, которая продолжается долго и сопровождается, к сожалению, тем, что в крупных городах националистические элементы развертывают системы залпового огня в жилых кварталах, в том числе и в Киеве. Чрезвычайно опасная ситуация», – предупредил Песков.

Позднее представитель МИДа Мария Захарова сказала, что «представители киевского режима» отказались от переговоров и перенесли их на субботу. Тем временем на северных подступах к Киеву продолжались бои. Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что украинские войска развернули установки «Град» на площади Шевченко на северной окраине Киева – советники из США научили их расставлять реактивные системы залпового огня в жилых кварталах для провоцирования ответного огня по мирным жителям. Такую практику генерал назвал военным преступлением.

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Противоречивое поведение Киева вызвано изменениями военной обстановки, считает председатель Изборского клуба Александр Проханов. «Почему Зеленский сначала запросил диалог с Путиным, а потом вдруг пропал? Те, на кого сыпятся бомбы, – ведут себя очень неровно. Добиться от них четких формулировок трудно», – напомнил писатель, ранее побывавший на многих войнах в качестве военного репортера. «Идет война, и на ней каждый убитый солдат, каждый сгоревший или сбитый самолет меняет конфигурацию мышления. Войну сопровождает исторический процесс, который сметает репутацию, суждения, теории, философские концепции. Поэтому винить людей за непоследовательность бессмысленно», – добавил он.

Нынешний украинский президент в какой-то момент предстанет перед трибуналом, предполагает, в свою очередь, постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. Отвечая на вопрос журналиста новостного портала Euractiv о том, будет ли Зеленский убит в ходе российской операции, Чижов сказал: «Надеюсь, нет». «Потому что в какой-то момент им займется трибунал», – добавил постпред.

Вечером ясность в тему переговорах внес сам президент Владимир Путин. На совещании с постоянными членами Совета безопасности глава государства призвал военнослужащих Украины взять власть в свои руки. «Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», – сказал Путин.

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