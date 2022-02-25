Подведены итоги первых суток российской спецоперации на Украине

«Сейчас мы видим, как ВСУ и нацбаты на Украине разрушают объекты инфраструктуры – системы электропередачи, водоснабжения, мосты, чтобы свалить все на российских военных», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Минобороны России рассказало об уничтожении исключительно военных объектов на Украине.

«В целом за сутки российскими войсками на Украине были уничтожены практически все крупные средства ПВО – остались единицы войсковой противовоздушной обороны типа ЗРК «Оса», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

Вместе с тем часть аэродромов сохранила основной функционал, добавил собеседник. «С них взлетают украинские самолеты, поэтому в ходе операции были сбиты, а также повреждены на самих аэродромах бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25 и истребители Су-27», – отметил он.

Сейчас идет наземная фаза операции, пояснил собеседник. «Некоторые части ВСУ сдаются, но наибольшие сложности представляют некоторые части ВСУ и нацбатальоны – они снялись с мест постоянной дислокации и перешли в города. Националисты заняли гражданские объекты и, прикрываясь живым щитом, будут вести огонь по российским военным, тем самым пытаясь сделать так, чтобы «ответкой» задело гражданских», – рассказал аналитик.

При этом, по его словам, уничтожение мостов и подготовка ВСУ к «танковым клиньям» ничего не даст украинской стороне. «В стране уничтожена система ПВО, теперь боевая авиация может полностью переключиться на поддержку с воздуха наземной фазы операции. Поэтому любые укрепрайоны будут уничтожены», – сказал эксперт.

При этом операция России корректируется ежедневно в зависимости от ситуации, но в первый день – согласно заявлению Минобороны – задачи были выполнены, напомнил Леонков. «Теперь проводится демилитаризация всех воинских частей. Российские войска блокировали дороги в районе Сум, Харькова, Херсона и Киева для передвижения подразделений ВСУ», – сказал эксперт.

Что касается напряженности битвы за аэропорт Гостомеля, то Леонков указал на его важность, поскольку он приспособлен как для крупных транспортных самолетов, так и для бизнес-джетов. В этой связи России по военным и политическим причинам необходимо взять этот аэропорт под контроль.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные сбили пять боевых самолетов, один вертолет, пять беспилотных летательных аппаратов. Также было уничтожено 18 танков и других боевых бронированных машин, семь реактивных систем залпового огня, 41 единица специальной военной автомобильной техники и пять боевых катеров. Конашенков добавил, что в ходе спецоперации были выведены из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины.

«В ходе проведения специальной военной операции российскими Вооруженными силами выведено из строя 118 военных объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 36 радиолокационных станций», – сказал он.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.

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