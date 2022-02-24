В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения

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24 февраля, четверг | Последнее обновление — 09:41 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны заявило о подавлении средств ПВО Украины
Разделы
Украинская проблема вряд ли будет решена быстро и безболезненно. Но приступая к ее урегулированию, Россия выглядит намного более подготовленной, чем когда-либо ранее во времена ее столкновений с соседями на Западе.
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Санкции будут накладываться в зависимости от состояния границ: начнутся ли бои с вытеснением ВСУ на границы областей, или российское присутствие ограничится нынешним пространством ДНР и ЛНР.
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Евросоюз и отдельные страны Европы невероятно злы на Россию за признание ДНР и ЛНР. И речь не только о том, что поставлены под сомнения границы Украины. Само это признание – дипломатическое поражение европейцев.
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения
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Бои идут по всей линии соприкосновения, сообщил представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Идут бои по всей линии соприкосновения», – сказал он РИА «Новости».
Он призвал украинских военнослужащих сложить оружие. Басурин подчеркнул, что подразделения Донецкой народной республики не переходят в атаку. По его словам, на Украине находятся порядка 700-800 наемников, но точное количество неизвестно.
В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
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В Сети отреагировали на пост Дудя с поддержкой Украины
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Блогер Юрий Дудь опубликовал пост, в котором прокомментировал действия российских властей, признавших независимость ДНР и ЛНР, в комментариях его обвинили в однобокости позиции.
В Instagram Дудь опубликовал пост, в котором рассказал о своей первой поездке в Норвегию, где «люди оказались на холодном, вытянутом и не очень пригодном для комфортной жизни куске земли, но смогли обустроить его так, что даже самая захолустная деревня на десять домов излучает благополучие. Есть много причин, почему у них – нефть и газ и вот так, а у нас – нефть и газ и вот так вот».
Большинство из этих причин, считает Дудь, можно было наблюдать 21 февраля, когда Россия признала независимость ДНР и ЛНР.
«Пропагандистский эскорт, так складно и так сладко одобряющий войну из теплых столичных квартир. Ну и решения, которые вся эта тусовка принимает. Решения – не на то, чтобы конвертировать природные ресурсы в благополучие Воронежа, Камчатки, Никеля и Заполярного, а чтобы богатеть самим и подольше в управлении этих ресурсов оставаться», – написал Дудь.
В комментариях Дудя обвинили в однобокости позиции и призвали «посетить Донбасс».
«Т. е. только Россия во всем виновата? Очень однобокая позиция. А что же наш светоч журналистики не сделает репортаж с Донбасса?» – написал byteksboots.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
«Почему только один человек всегда плохой, а все вокруг хорошие? Мир вроде посложнее, не?» – задался вопросом пользователь ibobrick.
«Когда твои дети подрастут, пусть спросят тебя, а почему ты за эти годы не побывал на Донбассе и не взял интервью у матерей и отцов погибших детей. *** журналист, почему ты не посетил ЛНР и ДНР?» – написал vam_nenax.
«Видишь Юра тебе спасибо из Украины говорят. Из той Украины которая для нас каждый день санкции просит и оружие. Молодец Юра настоящий патриот», – возмутилась nadya19598.
«Другую сторону дядя Юра замечать не хочет, хотя там люди гибнут. Ох уж этот мейнстрим», – написал imamov_m
«Юрий, а где у вас хоть слово поддержки мирному населению Донбасса за 8 лет обстрелов со стороны ВСУ? Или может слова поддержки родственникам сожженных в доме профсоюзов? Осуждение произошедшего? Или в вашей тусовке так не принято?» – обратился к Дудю nashatema.
Россия признала
Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено
обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил
об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
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Пекин объяснил позицию по санкциям в отношении Москвы из-за Украины
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Китайская сторона против любых односторонних санкций, это не лучший способ урегулирования разногласий, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, говоря о возможных санкциях Пекина против Москвы по вопросу Украины.
«Позиция китайского правительства заключается в том, что мы считаем, что введение санкций никогда не было лучшим способом решения проблемы. Китай всегда выступает против любых незаконных односторонних санкций», – цитирует Чуньин ТАСС.
Британия во вторник объявила о санкциях в отношении пяти российских банков: банк «Россия», Промсвязьбанк, Акционерное общество коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Также в Британии заявили
, что Лондон может ввести санкции против российского суверенного долга, если «Россия не пойдет на деэскалацию».
Евросоюз намерен ввести санкции против 351 депутата Госдумы России, 27 физических и юридических лиц. Как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, они не смогут больше ездить на шопинг в Милане и устраивать вечеринки в Сен-Тропе.
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон «вводит всесторонние санкции против российского суверенного долга», «отрезая российское правительство от западного финансирования».
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Лавров резко осудил заявление генсека ООН по ситуации на Украине
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш позволил себе высказывания о ситуации на Украине, которые не соответствуют его статусу, заявил глава МИД Сергей Лавров на переговорах со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.
«К нашему огромному сожалению, генеральный секретарь ООН, чьим представителем вы являетесь, оказался подвержен давлению Запада и сделал на днях несколько высказываний по поводу происходящего на востоке Украины, которые не соответствуют его статусу и его полномочиям по уставу ООН», – цитирует Лаврова ТАСС.
Российский министр напомнил, что Гутерриш ни разу не призывал к необходимости выполнения Минских договоренностей.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
«Генеральный секретарь [ООН] ни разу не возвысил свой голос в пользу необходимости выполнения требований Минского комплекса мер и резолюции Совета Безопасности [ООН] 2202, которые прямо требуют решать все проблемы по согласованию между Киевом, Донецком и Луганском. Об этом никто на Западе не упомянул. И, к сожалению, генеральный секретарь последовал этому печальному примеру», – сказал он.
Лавров подчеркнул, что конфронтацию в отношении России пытаются нагнетать по любому вопросу.
Напомним, генсек ООН Антониу Гутерриш рассматривает «решение Российской Федерации [о признании республик Донбасса] как нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины, не соответствующее принципам Устава ООН».
Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
Трамп счел гениальным решение Путина признать ДНР и ЛНР
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Решение президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик было гениальным, заявил экс-президент США Дональд Трамп.
«Это гениально. Путин объявил большую часть Украины независимой. Это прекрасно», – сказал Трамп в эфире радиостанции iHeart, передает РИА «Новости».
По мнению Трампа, Россия якобы планирует «войти» на территорию республик и «быть там миротворцем». «Это самые сильные миротворческие силы...Мы могли бы использовать что-то подобное на наших южных границах», – сказал экс-президент.
Он добавил, что Путин «очень смекалистый».
Напомним, Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
ДНР и ЛНР сообщили о критической ситуации на линии соприкосновения
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Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается критической, об этом заявили и Донецкая, и Луганская народные республики.
«Ситуация на линии боевого соприкосновения остается критической», – цитирует сообщения народной милиции ДНР и народной милиции ЛНР РИА «Новости».
Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко отметил, что украинские военные расселяют личный состав в дома местных жителей у линии соприкосновения.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
«На доукомплектование 30-й бригады ВС Украины отмечается прибытие личного состава из сформированных подразделений территориальной обороны. По информации, поступающей от жителей оккупированной Киевом территории, под предлогом плановой эвакуации населения военно-гражданская администрация осуществляет выселение мирных жителей из домов в населенных пунктах Золотое и Попасная (находится под контролем Киева – прим. ВЗГЛЯД)», – пояснил Филипоненко.
Сейчас из населенных пунктов вывезены около 60 человек. В освобожденные от жителей дома заселили прибывших украинских военнослужащих.
Ранее в среду ремонтники-энергетики и наблюдатели представительства ДНР в СЦКК попали под обстрел ВСУ на электроподстанции.
Утром в Луганске произошла серия взрывов, они были направлены на уничтожение опор под троллейбусными линиями.
До этого в Донецке также прогремел взрыв. Взрывное устройство сработало у здания редакционного корпуса донецкого телецентра. Пострадавших нет. Как сообщал гендиректор Первого республиканского канала Сергей Пеляницин, взрывом «вынесло стекла на всех этажах».
Киев призвал украинцев немедленно покинуть Россию
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Украинцам следует покинуть территорию России немедленно и воздержаться от поездок в эту страну, заявило министерство иностранных дел Украины.
«В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, в частности, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации, министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, – немедленно покинуть ее территорию», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Украинцам следует покинуть территорию России немедленно и воздержаться от поездок в эту страну, заявило министерство иностранных дел Украины.
Также в МИД страны назвали признание Россией Донецкой и Луганской народных республик является «актом вооруженной агрессии против Киева».
«Признание и поддержка Москвой так называемых ЛНР и ДНР в нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины являются международно-противоправными и расцениваются Украиной как акт вооруженной агрессии», – цитирует заявление украинского ведомства ТАСС.
Министерство призвало международное сообщество принять против России безотлагательные и жесткие меры.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Напомним, Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
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Пушилин потребовал от ВСУ покинуть территорию ДНР
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины должны добровольно покинуть территорию ДНР и вывезти оружие.
«Сейчас стоит вопрос, что делать с тем скоплением техники, личного состава, вооружения, которые есть с той стороны линии соприкосновения. <…> Самый оптимальный вариант – чтобы они покинули территорию добровольно, чтобы вывезли оружие», – приводит ТАСС слова Пушилина, сказанные лидером ДНР в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«А может быть, какая-то часть [оружия ВСУ] начнет перемещаться уже в Европу? И там этими оголтелыми националистами могут уже совершаться теракты, грабежи и разные преступления?» – высказал предположение Пушилин.
Ранее Пушилин отметил, что вопрос выхода на границы Донецкой, Луганской Народных Республик может решиться мирным способом. Он также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.
Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
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Минобороны заявило о подавлении средств ПВО Украины
Средства ПВО украинской армии подавлены, а инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя, сообщили в российском Министерстве обороны.
«Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены (...) Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Также в Минобороны сообщили, что информация зарубежных СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете не соответствует действительности.
Отмечается, что военные погранслужбы Украины «никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают».
Ранее в ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. Вместе с тем генштаб Украины опроверг данные о десантировании российских войск в Одессе.
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Глава минобороны Британии: Лондон всегда может «дать под зад» Москве
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Министр обороны Бен Уоллес заявил, что в Лондон всегда готов нанести удар по российским интересам в любой точке мира в случае такой необходимости.
«Царь Николай I совершил ту же ошибку, что и Путин... у него не было ни друзей, ни союзников», – сказал Бен Уоллес во время беседы с военнослужащими в здании Конной гвардии в Вестминстере, сообщает «Коммерсант». Министр заявил, что «шотландские гвардейцы дали под зад царю Николаю I в 1853 году в Крыму, мы всегда можем повторить».
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Уоллес заявил, что Лондон всегда готов нанести удар по российским интересам в любой точке мира в случае такой необходимости, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство РА.
Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс объявила о новом экономическом пакете для поддержки стабильности на Украине и противодействи России. «Мы используем наш экономический вес, чтобы причинить боль России и поддержать украинский народ», – написала Трасс в Twitter.
В то же время экс-президент США Дональд Трамп назвал решение Путина о признании ДНР и ЛНР гениальным. «Это гениально. Путин объявил большую часть Украины независимой. Это прекрасно», – сказал Трамп. По его мнению, Россия планирует «войти» на территорию республик и «быть там миротворцем». «Это самые сильные миротворческие силы...Мы могли бы использовать что-то подобное на наших южных границах», – сказал экс-президент.
Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
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Кустурица сказал, какая судьба ждала ДНР и ЛНР без России
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Решение российского руководства признать независимость республик Донбасса поможет установить мир в этом регионе, заявил режиссер Эмир Кустурица.
«Если в Луганске и Донецке будет мир – я это поддерживаю. Я вижу, какие нацисты там (на Украине), я слышал, что на организацию майдана, военного переворота там были потрачены миллиарды долларов», – заявил он в интервью «Известиям».
Он предположил, что с Донбассом могло стать то, «что американцы сделали в Хорватии, – геноцид, истребление людей»
Режиссер добавил, что регион ждала бы судьба Югославии в случае, если бы не было принято решение о признании независимости республик.
По его словам, США виноваты в финансировании политических переворотов, один из которых произошел на Украине.
«Они нас бомбили. Без войны у них нет индустрии, нет прогресса. Россия не бомбила Киев, не бомбила никого. Россия воевала с немцами два раза. А англосаксы заработали на этих войнах. Для Америки война – это как вода для человека, испытывающего жажду. Без войны они не существуют», – заключил Кустурица.
Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
Небензя объяснил, почему Россия признала ДНР и ЛНР
Россия приняла решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, убедившись в безнадежности ситуации в условиях «неприкрытого геноцида» со стороны Киева, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Убедившись в безнадежности ситуации, мы приняли решение о том, что народ Донбасса имеет право считать себя независимым... В условиях неприкрытого геноцида и попрания главного права человека - права на жизнь – наша страна не могла более оставаться безучастной к судьбе четырех миллионов донбассцев», – сказал он на заседании Генассамблеи ООН, передает РИА «Новости».
Небензя добавил, что «мы руководствовались прежде всего тем, что высшая ценность – это человеческая жизнь. Критикуя нас за это решение, вы проявляете полное безразличие к судьбе дончан и луганчан, как это делали Киев и его западные кураторы все восемь лет конфликта».
Он предупредил, что конфликт далеко не исчерпан.
По его словам, ЛНР и ДНР не уходили от выполнения минских соглашений, ожидая для себя особого статуса, надеждам не суждено было сбыться.
«Дончанам и луганчанам было очевидно, в какую Украину им предлагают вернуться, однако даже перед лицом этого они не уходили от выполнения минских соглашений, веря в то, что документ будет выполнен и у них появится особый статус. Как оказалось, этим надеждам не суждено было сбыться», – указал постпред России.
Небензя отметил, что Запад даже не призывал Киев выполнять Минские соглашения, ООН в любой ситуации заявляет о необходимости диалога между сторонами конфликта, но не применительно к Донбассу. Он указал на то, что Россия пыталась сделать все, чтобы сохранить территориальную целостность Украины, хотя и не являлась стороной минского процесса.
Постпред заметил, что Киев с самого начала вынашивал план реванша в отношении Донбасса, «не прекращая обстрелов мирных кварталов и диверсий».
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
«Кроме того, важно учитывать, что за эти годы Украина прочно превратилась в анти-Россию и возвела борьбу с русским языком и всем русским в ранг государственной политики», – заявил Небензя.
Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
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ЕС официально ввел санкции за признание ЛНР и ДНР
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ЕС официально принял пакет санкций за признание ДНР и ЛНР, в список войдут 351 депутат Госдумы, еще 27 физлиц и организаций, говорится в распространенном заявлении союза.
«Совет ЕС принял сегодня пакет мер в качестве ответа на решение Российской Федерации признать неконтролируемые правительством территории Донецкой и Луганской областей Украины в качестве независимых образований и на последующее решение направить туда войска», – цитирует документ РИА «Новости».
Списки фигурантов будут опубликованы в ближайшие часы.
Кроме того, в заявлении представительства председательствующей в ЕС Франции говорится, что санкции будут опубликованы в ближайшее время до конца дня.
Завершение технической процедуры означает, что все страны ЕС поставили подписи под новым санкционным пакетом.
«Письменная процедура по санкциям благополучно завершена. Юридические акты приняты и будут опубликованы для непосредственного вступления в силу до конца дня», – указывается в заявлении.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Британия во вторник объявила о санкциях в отношении пяти российских банков: банк «Россия», Промсвязьбанк, акционерное общество «Коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.
Также в Британии заявили, что Лондон может ввести санкции против российского суверенного долга, если «Россия не пойдет на деэскалацию».
Евросоюз намерен ввести санкции против 351 депутата Госдумы России, 27 физических и юридических лиц. Как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, они не смогут больше ездить на шопинг в Милан и устраивать вечеринки в Сен-Тропе.
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон «вводит всесторонние санкции против российского суверенного долга», «отрезая российское правительство от западного финансирования». США также вводят блокирующие санкции против «двух крупных финансовых институтов России – ВЭБ и военного банка». Глава Белого дома не уточнил, о каком «военном банке» может идти речь.
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Украина запросила срочное заседание СБ ООН
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Украинские власти запросили срочно провести заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением Донецкой и Луганской народных республик к России с просьбой об оказании военной помощи, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Украина запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске к России с просьбой оказать им военную помощь, что является дальнейшей эскалацией ситуации в сфере безопасности», – написал глава МИД Украины на своей странице в соцсети Twitter.
В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.
-
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.
Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
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Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии Украины
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Главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«На имя президента РФ Владимира Путина поступили письма-обращения от главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника и главы Донецкой Народной республики Дениса Пушилина. Главы упомянутых республики от себя лично и от их народов еще раз выражают признательность президенту России за признание их государств», – приводит слова Пескова ТАСС.
«В обращениях подчеркивается, что в настоящее время в связи с обострением обстановки и угрозами со стороны Киева граждане республик вынуждены покидать свои дома, продолжается их эвакуация в Россию. В условиях продолжающейся военной агрессии со стороны ВСУ в республиках происходит разрушение гражданской и промышленной инфраструктуры, школ, больниц, детских садов и самое страшное – гибель мирного населения, в том числе детей. Действия киевского режима свидетельствуют о нежелании прекращать войну в Донбассе», – процитировал Песков текст писем.
«Киев продолжает наращивать военное присутствие на линии боевого соприкосновения, получая при этом всестороннюю поддержку, в том числе военную, от США и других западных государств. Киевский режим ориентирован на силовое решение конфликта», – говорится в обращениях на имя Путина.
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«Учитывая вышеизложенное, главы двух республик в связи со сложившейся обстановкой, а также с целью недопущения жертв среди мирных граждан и гуманитарной катастрофы на основании статей три и четыре договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками просят президента России оказать помощь в отражении агрессии вооруженных сил и формирований Украины», – заявил Песков.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.
Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
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ВЦИОМ: 78% россиян поддержали подписание договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР
Большая часть граждан России (73%) поддерживают решение о признании независимости республик Донбасса, 78% поддерживают подписание договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Большая часть (73%) респондентов ответила положительно на вопрос, поддерживают или не поддерживают они решение о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.
При этом 16% отметили, что скорее не поддерживают это решение, а 11% затруднились с ответом. Результаты опроса опубликованы на сайте ВЦИОМ.
Кроме того, 78% поддержали решение президента Владимира Путина о подписании договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и республиками. 14% придерживаются противоположного мнения.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Исследование проводили с помощью метода телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.
Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Напомним, ранее в Москве состоялся патриотический автопробег «Своих не бросаем» в поддержку решения о признании ДНР и ЛНР. В нем приняли участие сотни москвичей более чем на 150 машинах, украшенных флагами России, ДНР и ЛНР. В ходе акции исполнялись песни, запускались в воздух воздушные шары в цветах триколора.
Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
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