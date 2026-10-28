Роскомнадзор внес Apple и Microsoft в реестр распространителей информации

Tекст: Вера Басилая

Согласно реестру, Apple получила номер 594-PP, а Microsoft – 593-PP. Ограничений доступа к сайтам этих компаний нет, передает ТАСС.

Реестр организаторов распространения информации работает с 2014 года. С июля 2018 года участники реестра обязаны в течение шести месяцев хранить переписку, аудио- и видеосообщения пользователей и передавать их спецслужбам по запросу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Роскомнадзор опроверг блокировку сервисов Google, Apple и GitHub.

В апреле ведущие технологические компании с Microsoft рекордно увеличили инвестиции в технологии искусственного интеллекта.

В феврале компании Microsoft и ZeniMax Media зарегистрировали в России два товарных знака для программного обеспечения и развлекательных услуг.