TWZ: Производители оружия на Украине ищут замену терминалам Starlink

Tекст: Игорь Иножарский

Украинские предприятия оборонной промышленности сомневаются в целесообразности использования систем связи Starlink в перспективных разработках из-за введенных ограничений скорости, пишет TWZ.

По данным издания, оборудование прекращает функционировать при достижении скорости от 130 до 161 км в час. Это ставит под угрозу создание новых видов вооружений, включая скоростные дроны-перехватчики.

«Зависеть от одного решения очень рискованно, особенно если у вас нет над ним полного контроля и когда речь идет о связи на поле боя», – заявил представитель компании Wild Hornets Майк Орлюк, добавив, что разработчики намерены тестировать альтернативные системы.

С перебоями в работе Starlink также столкнулись действующие на передовой подразделения. Помимо ограничения скорости наблюдались регулярные отключения системы, которые серьезно нарушили координацию беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду СМИ назвали решение ограничить скорость военной версии Starlink для ВСУ инициативой Илона Маска. Во вторник в Киеве заявили о подрыве обороноспособности из-за перебоев в работе спутниковой сети. На прошлой неделе Украина заподозрила Дональда Трампа в личном приказе ограничить связь для украинских военных.