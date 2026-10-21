Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.0 комментариев
TWZ: Производители оружия на Украине ищут замену терминалам Starlink
Украинские производители беспилотников начали пересматривать планы по использованию системы Starlink в будущих проектах из-за ограничений скорости работы терминалов.
Украинские предприятия оборонной промышленности сомневаются в целесообразности использования систем связи Starlink в перспективных разработках из-за введенных ограничений скорости, пишет TWZ.
По данным издания, оборудование прекращает функционировать при достижении скорости от 130 до 161 км в час. Это ставит под угрозу создание новых видов вооружений, включая скоростные дроны-перехватчики.
«Зависеть от одного решения очень рискованно, особенно если у вас нет над ним полного контроля и когда речь идет о связи на поле боя», – заявил представитель компании Wild Hornets Майк Орлюк, добавив, что разработчики намерены тестировать альтернативные системы.
С перебоями в работе Starlink также столкнулись действующие на передовой подразделения. Помимо ограничения скорости наблюдались регулярные отключения системы, которые серьезно нарушили координацию беспилотников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду СМИ назвали решение ограничить скорость военной версии Starlink для ВСУ инициативой Илона Маска. Во вторник в Киеве заявили о подрыве обороноспособности из-за перебоев в работе спутниковой сети. На прошлой неделе Украина заподозрила Дональда Трампа в личном приказе ограничить связь для украинских военных.