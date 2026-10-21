В австралийском штате разрешили перерабатывать тела умерших людей в компост

The Sydney Morning Herald: В Австралии узаконили переработку трупов в компост

Tекст: Мария Иванова

Новый документ вступит в силу только через два года, так как местным властям потребуется время для приведения всех нормативов в соответствие с принятым решением. Выразить согласие на такую процедуру граждане должны будут еще при жизни, передает ТАСС со ссылкой на газету The Sydney Morning Herald.

В ходе переработки помещенное в особый резервуар тело засыпают органическим материалом, таким как сено, люцерна или опилки. Постепенное повышение температуры ускоряет разложение, затем кости перетирают в муку и добавляют в компост, предварительно удаляя неразлагаемые объекты и медицинские импланты.

Полученное удобрение родственники смогут использовать на своих участках либо передать профильным учреждениям для обустройства парков и природоохранных зон. Авторы закона надеются, что переработка решит острую нехватку кладбищенской земли и остановит стремительный рост цен на традиционные похороны.

Некоторые депутаты раскритиковали решение по этическим соображениям. «Ценность нашего тела не сводится к содержащимся в нем питательным веществам. Тело имеет ценность, потому что является чем-то большим, чем совокупностью этих веществ», – заявила представительница Либеральной партии Австралии Сьюзан Картер.

В настоящее время технологии человеческого компостирования применяются только на территории немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн и в 14 штатах США. В большинстве стран мира такая практика находится под строгим запретом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе житель США начал зарабатывать на раскрытии секретов покойных на похоронах.

В июне в Германии узаконили превращение человеческих останков в компост.