Минцифры сообщило о запуске сетей 5G в 36 городах России

Услуги связи пятого поколения заработали в 36 российских городах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Первые сети связи пятого поколения в России запустили в 16 городах в сентябре текущего года. До конца года связь 5G должна появиться еще в 50 населенных пунктах, передает РИА «Новости».

«На сегодня в 36 городах граждане имеют возможность воспользоваться современными услугами связи пятого поколения», – сказал Угнивенко на форуме «Спектр-2026».

На первом этапе сети 5G будут работать на ранее выделенных операторам частотах LTE, что позволит увеличить пропускную способность на 20-25%. По словам замглавы Минцифры, запуск сетей проводится на основе уже установленного оборудования с последующей поэтапной заменой на отечественные аналоги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее связь 5G официально заработала в 16 российских городах.

Эксперты отметили, что новые сети позволят создать инфраструктуру для беспилотного городского транспорта.

Тем временем ФАС возбудила дело против «Мегафона» за рекламу 5G.