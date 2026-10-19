Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.3 комментария
Предприятие в Киевской области повреждено после удара ВС России
Предприятие «Планета пластик» в Киевской области повреждено взрывом
В результате взрыва в Киевской области получило значительные повреждения промышленное предприятие «Планета пластик», производящее полимерные материалы военного назначения.
Предприятие «Планета пластик», расположенное в Киевской области, получило значительные повреждения в результате взрыва, передает ТАСС.
В пресс-службе предприятия сообщили об ударе по производственным мощностям, в результате чего получены «значительные повреждения».
Ранее Минобороны России сообщило о нанесении удара по промышленному предприятию «Планета пластик», производящему полимерные материалы военного назначения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские войска нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве.
В воскресенье ударные дроны «Рубикона» сожгли резервуар с горючим ВСУ в Харьковской области.
В субботу российские дроны поразили военное предприятие «Кромберг энд Шуберт» на Украине.