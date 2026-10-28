Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.2 комментария
На саммите Россия – Африка исполнили песню «Валенки» на африканских барабанах
Для гостей саммита Россия – Африка исполнили русскую народную песню «Валенки», ритм которой задавали африканские барабаны джембе.
Артисты в традиционных русских сарафанах и расписных кокошниках исполнили песню «Валенки» на африканских барабанах, передает РИА «Новости».
Выступление собрало множество зрителей из числа российских и африканских участников форума, которые аплодировали в ритм музыки и снимали видео.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин открыл серию мероприятий в рамках третьего саммита Россия – Африка в Москве.
Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что Россия предлагает африканским государствам сотрудничать в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.
Во вторник делегация африканского духовенства прибыла в Москву для участия в мероприятиях Русской православной церкви, приуроченных к саммиту.