Как пройдет демилитаризация и денацификация Украины

Исходящая из Киева угроза не оставила России возможности избежать военной операции, целью которой стала демилитаризация и денацификация Украины. Об этом шла речь и в обращении Владимира Путина, и в разъяснении, которое дал наш постпред в ООН. Россия действительно имеет право защищать свою национальную безопасность на территории другой страны. И, кстати, этим правом, нередко пользовались США.

Специальная военная операция на Украине, которую Россия начала в четверг – вынужденная мера, подчеркнул президент Владимир Путин, выступая на встрече с представителями отечественных деловых кругов. России «просто не оставили никаких шансов поступить иначе», – сказал президент. Напомним, что в утреннем экстренном телеобращении к россиянам глава государства объяснил – решение о начале спецоперации было принято с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима.

«Для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ», – сказал президент.

В этом же обращении Путин также говорил о том, как применительно к нынешней Украине соотносятся два постулата – принцип суверенитета и принцип соблюдения прав человека. «Россия после развала СССР приняла новые геополитические реалии. Мы с уважением относимся и будем так же относиться ко всем вновь образованным на постсоветском пространстве странам. Мы уважаем и будем уважать их суверенитет», – сказал президент. Но, добавил он, «Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей с территории современной Украины».

Кроме того, Путин напомнил о праве наций на самоопределение, закрепленное в статье 1 Устава ООН. «Ни при создании СССР, ни после Второй мировой войны людей, проживавших на тех или иных территориях, входящих в современную Украину, никто никогда не спрашивал о том, как они сами хотят обустроить свою жизнь». Россия считает «важным, чтобы этим правом – правом выбора – могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины».

Тезис, высказанный президентом, развил в своем заявлении на заседании Совбеза ООН постпред России при всемирной организации Василий Небензя. Понятие территориальной целостности государств, закрепленное Декларацией ООН 1970 года о принципах международного права, не может применяться к Украине, подчеркнул дипломат. Киевское правительство не придерживается базового принципа, закрепленного в декларации – равноправия в отношении народов, проживающих на территории государства.

На ваш взгляд Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины? Да, так ее и представлял

Да, но в меньших масштабах

Да, но в больших масштабах

Нет, не ожидал



Небензя также заявил, что Россия приняла решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, убедившись в безнадежности ситуации в условиях «неприкрытого геноцида» со стороны Киева. При этом он пообещал, что Москва будет держать СБ ООН в курсе операции в Донбассе, при этом «оккупация» Украины в планы не входит, заверил дипломат.

Как потерять право на территориальную целостность

«Не секрет, что между принципами территориальной целостности и права народов на самоопределение заложено определенное противоречие. Некоторые ученые, на мой взгляд, довольно лукаво утверждают, что оно неразрешимо. Однако это не так», – прокомментировал газете ВЗГЛЯД выступление Небензи президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин.

«Вся история XX века наполнена массой примеров того, когда эти принципы сталкивались. Многие народы бывших колоний с оружием в руках добивались своей независимости, в то время как сами колониальные империи ссылались на нарушение национально-освободительными движениями принципа территориальной целостности государства», – отметил юрист-международник. К 1970 году, когда была принята Декларация ООН, международное сообщество пришло «к выводу, что ссылка на территориальную целостность не может быть непреодолимым препятствием и неким молотом, который может вдребезги разбить все остальные принципы», – указал Капустин. Поэтому, отметил собеседник, ООН принимая Декларацию, заложила туда определенный баланс между правом наций на самоопределение и принципом территориальной целостности.

Были сформулированы несколько условий, при которых принцип территориальной целостности можно считать превалирующим, пояснил юрист. «Первое – то, что государство должно управляться правительством, которое в равной степени представляет все народы, проживающие на его территории», – указал Капустин. На деле, вторая по численности этническая группа Украины – русские (как минимум 8,3 млн человек и от 20% до 30% населения юго-восточных регионов) де-юре переведены на положение этнического меньшинства.

Второе условие напрямую связано с первым. «Государство должно на практике реализовывать принцип равноправия и уважения прав всех людей, проживающих на территории данного государства. Украина разве признавала права русскоязычных на язык и национальную культуру? – задается вопросом Капустин. – Там не только русскоязычные пострадали, но они и по другим «этническим меньшинствам» прошлись своим «либеральным» законодательством».

«В-третьих, власти государства не должны были нарушать права отдельных лиц.

Если вы лишаете значительную часть населения гражданских и политических прав, вы перестаете претендовать на территориальную целостность.

Народы, которые подвергаются такой дискриминации, получают право на так называемую ремедиальную сецессию – выход из состава государства», – подчеркнул правовед-международник. «О какой территориальной целостности Украины можно говорить, когда власти государства совершенно открыто пренебрегали правами отдельных народов и областей?» – отметил эксперт.

Поэтому в 2014 году Крым и Севастополь приняли решение о выходе из состава Украины и о присоединении к России, население Донецкой и Луганской областей выступило в поддержку новых народных республик, и в ряде других территории Юго-Востока возникли движение за самоопределение.

«Конечно, ни одно государство мира не заинтересовано в том, чтобы кто-то покушался на его территориальную целостность и территориальное верховенство. Но если вы владеете и управляете территорией, будьте добры соблюдать и другие нормы, которые определяют ваш статус как независимого и ответственного государства, а не кучки людей, которые провозгласили суверенитет и действуют, как хотят. С этой точки зрения, Небензя абсолютно прав», – заключил Капустин.

Неадекватных людей остановили в шаге от ядерного статуса

На тот факт, что спецоперация по принуждению Украины к миру полностью соответствует международному праву, указал и директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Операция проводится в полном соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, которая предусматривает право стран на индивидуальную либо коллективную самооборону. Россия – член ООН, входит в состав Совета безопасности ООН. Донецкая и Луганская народная республики – не члены ООН, но это право на них так же распространяется, как на союзников РФ», – пояснил политолог.

Россия поддержала попросивших ее о помощи жителей Донбасса, но также действует для обеспечения собственной безопасности, добавил Мартынов. И такие действия также вполне укладываются в сложившуюся международную практику, подчеркнул собеседник. «В истории ООН были прецеденты, когда Соединенные Штаты, проводя военные операции за пределами Америки, нарушали нормы Устава ООН, принципы суверенитета государств, трактуя это защитой национальных интересов США, – заметил Мартынов. – Россия в Донбассе действует, исходя из защиты своих национальных интересов, своего суверенитета, своих граждан. На Донбассе сейчас проживает большое количество граждан России».

Кроме того, угрозу российской национальной безопасности представляет перспектива получения Украиной ядерного оружия, указал Мартынов. Напомним, что и официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала: именно заявления Киева о возможности вернуть ядерный статус Украине – «вот той, которую сейчас мы видим, с неадекватными людьми у власти» – в корне перевернули всю ситуацию вокруг этой страны. О том, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия, говорил и президент Путин в своем телеобращении.

«В военной доктрине Украины Россия фигурирует как прямой враг, который с 2014 года якобы воюет против Украины на Донбассе», – напомнил Мартынов. Заявление президента Владимира Зеленского о том, что Киев выходит из Будапештского меморандума, и намерен в ближайшее время завладеть ядерным оружием стало лишь последней каплей, отметил эксперт.

Две цели военной операции

При этом Россия отнюдь не ставит себе целью аннексировать Украину или какую-либо ее часть, подчеркнул Мартынов. «Приказ верховного главнокомандующего – принуждение к миру действующего киевского режима», – подчеркнул эксперт. Цели операции обозначены, и в первую очередь это демилитаризация, то есть обезвреживание украинской военной инфраструктуры, которая угрожает нашим союзникам – ДНР и ЛНР, а также самой России, отметил Мартынов.

Вторая обозначенная Путиным цель – денацификация Украины, то есть прекращение и запрет организаций, партий и полувоенных структур неонацистского, праворадикального и ультранационалистического толка, напомнил политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владислав Скачко. Здесь возможны два варианта, отметил собеседник. «Первый путь – как было с фашистской Германией. Союзнические силы провели ее денацификацию только после оккупации и разделения территорий Германии на сектора ответственности и введения на них военных администраций», – пояснил он.

На эту тему

«Так и сейчас – денацификация на Украине останется лишь громким словом, если на занятых российскими войсками территориях не будут введены российские администрации, – отметил Скачко. – Потому что добровольно ни сами нацистские парамилитарные структуры, ни власти, которые в личных, корыстных интересах будут иметь в виду эти структуры, не сдадутся».

«Второй путь зависит от того, какие оббласти украины захватит российская военная операция. Глава ДНР выступал сегодня по телевидению и сказал, мол: «Мы получаем просьбы от некоторых других регионов Украины». Утверждается, что просят освободить их от киевской власти. Понятно, что это нужно для реализации проекта Новороссии, о котором российский президент говорил в последнее время. Проект Новороссии – это восемь областей Украины, включая Донецкую, Луганскую и Одесскую с прямым выходом к морю», – указал Скачко.

«Если этим областям «помогут», Украина будет полностью отрезана от моря и превратится в сухопутный анклав. Россия же получит выход на Приднестровскую Молдавскую республику. Москве это, безусловно, выгодно, поскольку позволит раз и навсегда закрыть украинский вопрос. Причем сделано это будет по озвученному президентом принципу «дернетесь на Донбасс – встанет вопрос об украинской государственности». И, похоже, они уже «нарвались», – заключил он.