Как пройдет демилитаризация и денацификация Украины

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24 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 23:28  |  vz.ru
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Немцы создали «Северному потоку – 2» новые проблемы

Германия открыто наносит политический удар по «Северному потоку – 2» Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Сертификация «Северного потока – 2» остановлена. Это происходит уже второй раз. Однако на этот раз Германия не скрывает политического подтекста решения. И впервые прозвучала угроза, что российский газопровод может так и не получить разрешения на работу. Что произошло и почему «Северный поток – 2» рано списывать со счетов? Подробности...
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Россия закрыла вопрос о границах независимого Донбасса

В 2014 году Славянск был оплотом ополчения ДНР, ныне город под контролем Украины Почуев Михаил/ТАСС
Владимир Путин дал ответ на вопрос, который оставался открытым после признания республик Донбасса. ДНР и ЛНР признаны в границах, которые установлены в их конституциях. И это не «линия соприкосновения», расколовшая регион, а бывшие границы Донецкой и Луганской областей – в том числе те районы, что сейчас контролирует Украина. К каким последствиям может привести эта ситуация? Подробности...
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Что ждет жителей Донбасса в России

Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России Илья Питалев/РИА Новости
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР набирает обороты: людей из прифронтовой зоны везут автобусами и поездами. Во многих регионах России развернуты пункты временного размещения и введен режим ЧС. В этой связи президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывшему 10 тыс. рублей. Как в России встречают беженцев из Донбасса, какие программы помощи создаются и грозит ли региону депопуляция? Подробности...
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Чем Запад ответит на российскую операцию на Украине

Украинская военная машина превращается в руины REUTERS/Valentyn Ogirenko
Запад в ярости. Россия посмела нарушить глобальный политический порядок и начать операцию по демилитаризации Украины. Уже в ближайшие часы ожидается объявление «адских санкций» против нашей страны за «вторжение на Украину». Какие варианты ответа на действия России обсуждались на Западе, какие из них в итоге будут использованы и какими будут последствия? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Что делать дальше с Украиной и Новороссией

Егор Холмогоров
Егор Холмогоров, Публицист
Главное, что важно при планировании в отношении Украины, – это как можно скорее отказаться в своем собственном мозгу от оперирования «Украиной» как чем-то целостным и природно данным. Подробности...
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Коллективная ахеджакова c памятью золотой рыбки

Елена Кондратьева
Елена Кондратьева, журналист
Давайте будем честными, все те, кто «больше никогда», хотят сейчас только, чтобы не стреляли русские. А надо бы, чтобы не стрелял никто. Поэтому русские вынуждены стрелять. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Минимизация жертв сейчас главная задача

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Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Я только молюсь за то, чтобы люди ни с какой стороны не пострадали. На Украине для меня нет ни наших, ни не наших. Все свои. Подробности...
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Спецоперация армии РФ на Украине

Визит Алиева на фоне заговора

Обсуждение: 4 комментария

Признание ДНР и ЛНР: реакция Запада

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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
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  • Нет, не ожидал
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
  • В фактических границах

  • В границах областей на 2014 год

  • Внутри границ Украины

  • Внутри границ России
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
  • Признать без условий

  • В случае прямой военной агрессии Украины

  • В случае вступления Украины в НАТО

  • Не должна признавать ЛНР и ДНР
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    Признание Донбасса раскололо Америку

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    Киев захотел монетизировать потерю Донбасса

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    Россия закрыла вопрос о границах независимого Донбасса

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    Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?

    Как пройдет демилитаризация и денацификация Украины

    Избавление Украины от нацистов объявлено главной целью спецоперации России
    		   24 февраля 2022, 23:05
    Фото: Анна Марченко/ТАСС
    Текст: Елена Лексина,
    Ростислав Зубков

    Исходящая из Киева угроза не оставила России возможности избежать военной операции, целью которой стала демилитаризация и денацификация Украины. Об этом шла речь и в обращении Владимира Путина, и в разъяснении, которое дал наш постпред в ООН. Россия действительно имеет право защищать свою национальную безопасность на территории другой страны. И, кстати, этим правом, нередко пользовались США.

    Специальная военная операция на Украине, которую Россия начала в четверг – вынужденная мера, подчеркнул президент Владимир Путин, выступая на встрече с представителями отечественных деловых кругов. России «просто не оставили никаких шансов поступить иначе», – сказал президент. Напомним, что в утреннем экстренном телеобращении к россиянам глава государства объяснил – решение о начале спецоперации было принято с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима.

    «Для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ», – сказал президент.

    В этом же обращении Путин также говорил о том, как применительно к нынешней Украине соотносятся два постулата – принцип суверенитета и принцип соблюдения прав человека. «Россия после развала СССР приняла новые геополитические реалии. Мы с уважением относимся и будем так же относиться ко всем вновь образованным на постсоветском пространстве странам. Мы уважаем и будем уважать их суверенитет», – сказал президент. Но, добавил он, «Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей с территории современной Украины».

    Кроме того, Путин напомнил о праве наций на самоопределение, закрепленное в статье 1 Устава ООН. «Ни при создании СССР, ни после Второй мировой войны людей, проживавших на тех или иных территориях, входящих в современную Украину, никто никогда не спрашивал о том, как они сами хотят обустроить свою жизнь». Россия считает «важным, чтобы этим правом – правом выбора – могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины».

    Тезис, высказанный президентом, развил в своем заявлении на заседании Совбеза ООН постпред России при всемирной организации Василий Небензя. Понятие территориальной целостности государств, закрепленное Декларацией ООН 1970 года о принципах международного права, не может применяться к Украине, подчеркнул дипломат.  Киевское правительство не придерживается базового принципа, закрепленного в декларации – равноправия в отношении народов, проживающих на территории государства.

    На ваш взгляд

     
    Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?




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    Небензя также заявил, что Россия приняла решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, убедившись в безнадежности ситуации в условиях «неприкрытого геноцида» со стороны Киева. При этом он пообещал, что Москва будет держать СБ ООН в курсе операции в Донбассе, при этом «оккупация» Украины в планы не входит, заверил дипломат.

    Как потерять право на территориальную целостность

    «Не секрет, что между принципами территориальной целостности и права народов на самоопределение заложено определенное противоречие. Некоторые ученые, на мой взгляд, довольно лукаво утверждают, что оно неразрешимо. Однако это не так», – прокомментировал газете ВЗГЛЯД выступление Небензи президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин.

    «Вся история XX века наполнена массой примеров того, когда эти принципы сталкивались. Многие народы бывших колоний с оружием в руках добивались своей независимости, в то время как сами колониальные империи ссылались на нарушение национально-освободительными движениями принципа территориальной целостности государства», – отметил юрист-международник. К 1970 году, когда была принята Декларация ООН, международное сообщество пришло «к выводу, что ссылка на территориальную целостность не может быть непреодолимым препятствием и неким молотом, который может вдребезги разбить все остальные принципы», – указал Капустин. Поэтому, отметил собеседник, ООН принимая Декларацию, заложила туда определенный баланс между правом наций на самоопределение и принципом территориальной целостности.

    Были сформулированы несколько условий, при которых принцип территориальной целостности можно считать превалирующим, пояснил юрист. «Первое – то, что государство должно управляться правительством, которое в равной степени представляет все народы, проживающие на его территории», – указал Капустин. На деле, вторая по численности этническая группа Украины – русские (как минимум 8,3 млн человек и от 20% до 30% населения юго-восточных регионов) де-юре переведены на положение этнического меньшинства.

    Второе условие напрямую связано с первым.  «Государство должно на практике реализовывать принцип равноправия и уважения прав всех людей, проживающих на территории данного государства. Украина разве признавала права русскоязычных на язык и национальную культуру? – задается вопросом Капустин. – Там не только русскоязычные пострадали, но они и по другим «этническим меньшинствам» прошлись своим «либеральным» законодательством».

    «В-третьих, власти государства не должны были нарушать права отдельных лиц.

    Если вы лишаете значительную часть населения гражданских и политических прав, вы перестаете претендовать на территориальную целостность.

    Народы, которые подвергаются такой дискриминации, получают право на так называемую ремедиальную сецессию – выход из состава государства», – подчеркнул правовед-международник. «О какой территориальной целостности Украины можно говорить, когда власти государства совершенно открыто пренебрегали правами отдельных народов и областей?» – отметил эксперт. 

    Поэтому в 2014 году Крым и Севастополь приняли решение о выходе из состава Украины и о присоединении к России, население Донецкой и Луганской областей выступило в поддержку новых народных республик, и в ряде других территории Юго-Востока возникли движение за самоопределение.

    «Конечно, ни одно государство мира не заинтересовано в том, чтобы кто-то покушался на его территориальную целостность и территориальное верховенство. Но если вы владеете и управляете территорией, будьте добры соблюдать и другие нормы, которые определяют ваш статус как независимого и ответственного государства, а не кучки людей, которые провозгласили суверенитет и действуют, как хотят. С этой точки зрения, Небензя абсолютно прав», – заключил Капустин.

    Неадекватных людей остановили в шаге от ядерного статуса

    На тот факт, что спецоперация по принуждению Украины к миру полностью соответствует международному праву, указал и директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Операция проводится в полном соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, которая предусматривает право стран на индивидуальную либо коллективную самооборону. Россия – член ООН, входит в состав Совета безопасности ООН. Донецкая и Луганская народная республики – не члены ООН, но это право на них так же распространяется, как на союзников РФ», – пояснил политолог.

    Россия поддержала попросивших ее о помощи жителей Донбасса, но также действует для обеспечения собственной безопасности, добавил Мартынов. И такие действия также вполне укладываются в сложившуюся международную практику, подчеркнул собеседник. «В истории ООН были прецеденты, когда Соединенные Штаты, проводя военные операции за пределами Америки, нарушали нормы Устава ООН, принципы суверенитета государств, трактуя это защитой национальных интересов США, – заметил Мартынов. – Россия в Донбассе действует, исходя из защиты своих национальных интересов, своего суверенитета, своих граждан. На Донбассе сейчас проживает большое количество граждан России».

     

    Кроме того, угрозу российской национальной безопасности представляет перспектива получения Украиной ядерного оружия, указал Мартынов. Напомним, что и официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала: именно заявления Киева о возможности вернуть ядерный статус Украине – «вот той, которую сейчас мы видим, с неадекватными людьми у власти» – в корне перевернули всю ситуацию вокруг этой страны. О том, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия, говорил и президент Путин в своем телеобращении.

    «В военной доктрине Украины Россия фигурирует как прямой враг, который с 2014 года якобы воюет против Украины на Донбассе», – напомнил Мартынов. Заявление президента Владимира Зеленского о том, что Киев выходит из Будапештского меморандума, и намерен в ближайшее время завладеть ядерным оружием стало лишь последней каплей, отметил эксперт.

    Две цели военной операции

    При этом Россия отнюдь не ставит себе целью аннексировать Украину или какую-либо ее часть, подчеркнул Мартынов. «Приказ верховного главнокомандующего – принуждение к миру действующего киевского режима», – подчеркнул эксперт. Цели операции обозначены, и в первую очередь это демилитаризация, то есть обезвреживание украинской военной инфраструктуры, которая угрожает нашим союзникам – ДНР и ЛНР, а также самой России, отметил Мартынов.

    Вторая обозначенная Путиным цель – денацификация Украины, то есть прекращение и запрет организаций, партий и полувоенных структур неонацистского, праворадикального и ультранационалистического толка, напомнил политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владислав Скачко. Здесь возможны два варианта, отметил собеседник. «Первый путь – как было с фашистской Германией. Союзнические силы провели ее денацификацию только после оккупации и разделения территорий Германии на сектора ответственности и введения на них военных администраций», – пояснил он.

    «Так и сейчас – денацификация на Украине останется лишь громким словом, если на занятых российскими войсками территориях не будут введены российские администрации, – отметил Скачко. – Потому что добровольно ни сами нацистские парамилитарные структуры, ни власти, которые в личных, корыстных интересах будут иметь в виду эти структуры, не сдадутся».

    «Второй путь зависит от того, какие оббласти украины захватит российская военная операция. Глава ДНР выступал сегодня по телевидению и сказал, мол: «Мы получаем просьбы от некоторых других регионов Украины». Утверждается, что просят освободить их от киевской власти. Понятно, что это нужно для реализации проекта Новороссии, о котором российский президент говорил в последнее время. Проект Новороссии – это восемь областей Украины, включая Донецкую, Луганскую и Одесскую с прямым выходом к морю», – указал Скачко.

    «Если этим областям «помогут», Украина будет полностью отрезана от моря и превратится в сухопутный анклав. Россия же получит выход на Приднестровскую Молдавскую республику. Москве это, безусловно, выгодно, поскольку позволит раз и навсегда закрыть украинский вопрос. Причем сделано это будет по озвученному президентом принципу «дернетесь на Донбасс – встанет вопрос об украинской государственности». И, похоже, они уже «нарвались», – заключил он.


     
     
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