Небензя пообещал держать СБ ООН в курсе операции России в Донбассе

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва будет держать СБ ООН в курсе операции в Донбассе, при этом «оккупация» Украины в планы не входит.

«В ходе этого заседания президент России Владимир Путин обратился с обращением, в котором он сообщил, что принял решение о специальной военной операции на Донбассе. Мы не знаем всех деталей сегодня, но кратко хочу вам сообщить – из его тезиса следует, что оккупация Украины в наши планы не входит», – цитирует РИА «Новости» Небензя.

По его словам, цель – это спецоперация защиты людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.

«Для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также приданию суду тех, кто совершил многочисленные, кровавые преступления против мирных жителей, в том числе граждан Российской Федерации», – указал он.

Постпред пояснил, что решение было принято в соответствии со статьей 51 Устава ООН, санкции Совета Федерации Российской Федерации и во исполнение соглашения «О дружбе и взаимопонимании с ДНР и ЛНР».

«Сейчас поступает много информации на эту тему и ее еще предстоит проанализировать, будем держать вас в курсе событий», – заключил он.

В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

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