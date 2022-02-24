Путин назвал вынужденной мерой операцию на Украине

Специальная военная операция в Донбассе является вынужденной мерой, России не оставили возможности поступить иначе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов.

«Это самое главное, чтобы было понятно: то, что происходит, – вынужденная мера. Ну просто не оставили никаких шансов поступить иначе», – передает ТАСС.

Путин пояснил, что для России создали такие риски в сфере безопасности, что другими средствами отреагировать было невозможно.

Он отметил, что встреча планировалась заранее. «Уважаемые коллеги, друзья... К сожалению, наша встреча с вами проходит, мягко говоря, в нестандартных условиях, хотя мы планировали ее заранее», – цитирует его РИА «Новости».

Президент заявил, что Россия готовилась к текущей ситуации, анализировала риски. Он указал на то, что Россия остается частью мировой экономики и не собирается наносить ущерб этой системе. По его словам, «экономические партнеры не должны выталкивать нас из международной финансовой системы, но рестрикции будут.

На ваш взгляд Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины? Да, так ее и представлял

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Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.