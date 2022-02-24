Минобороны заявило о подавлении средств ПВО Украины

Небензя объяснил, почему Россия признала ДНР и ЛНР

Россия приняла решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, убедившись в безнадежности ситуации в условиях «неприкрытого геноцида» со стороны Киева, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Убедившись в безнадежности ситуации, мы приняли решение о том, что народ Донбасса имеет право считать себя независимым... В условиях неприкрытого геноцида и попрания главного права человека - права на жизнь – наша страна не могла более оставаться безучастной к судьбе четырех миллионов донбассцев», – сказал он на заседании Генассамблеи ООН, передает РИА «Новости».

Небензя добавил, что «мы руководствовались прежде всего тем, что высшая ценность – это человеческая жизнь. Критикуя нас за это решение, вы проявляете полное безразличие к судьбе дончан и луганчан, как это делали Киев и его западные кураторы все восемь лет конфликта».

Он предупредил, что конфликт далеко не исчерпан.

По его словам, ЛНР и ДНР не уходили от выполнения минских соглашений, ожидая для себя особого статуса, надеждам не суждено было сбыться.

«Дончанам и луганчанам было очевидно, в какую Украину им предлагают вернуться, однако даже перед лицом этого они не уходили от выполнения минских соглашений, веря в то, что документ будет выполнен и у них появится особый статус. Как оказалось, этим надеждам не суждено было сбыться», – указал постпред России.

Небензя отметил, что Запад даже не призывал Киев выполнять Минские соглашения, ООН в любой ситуации заявляет о необходимости диалога между сторонами конфликта, но не применительно к Донбассу. Он указал на то, что Россия пыталась сделать все, чтобы сохранить территориальную целостность Украины, хотя и не являлась стороной минского процесса.

Постпред заметил, что Киев с самого начала вынашивал план реванша в отношении Донбасса, «не прекращая обстрелов мирных кварталов и диверсий».

На ваш взгляд В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР? В фактических границах

В границах областей на 2014 год

Внутри границ Украины

Внутри границ России



«Кроме того, важно учитывать, что за эти годы Украина прочно превратилась в анти-Россию и возвела борьбу с русским языком и всем русским в ранг государственной политики», – заявил Небензя.

Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.

В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.