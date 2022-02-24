Война с Украиной – кошмар для всех нас. Невозможно воевать с украинцами, которые составляют один с нами народ. Именно поэтому ведется военная операция, в ходе которой мы не воюем с украинцами, с мирными жителями – селянами и горожанами – Украины.

В результате этой военной операции Украина будет избавлена от банд вооруженных нацистов, будет обеспечена безопасность наших границ, в надежде на то, что украинцы очнутся от морока. Удары наносятся по военной инфраструктуре, которую можно считать террористической, раз она использовалась для того, чтобы запугать население и годами убивать мирных жителей. Именно поэтому мирным жителям Украины ничего не угрожает.

Есть ли у нас радость оттого, что нам приходится проводить эту военную операцию – нет, конечно. Это тяжелая необходимость, а не радость, и военная операция проходит не для того, чтобы помахать флагом. Мы можем испытывать радость только оттого, что прекратится война, которая уже ведется восемь лет, в ходе которой в Донецке появилась Аллея Ангелов – в память убитых ВСУ и террористическими нацбатальонами детей, прекратится война, которая унесла уже тысячи жизней. Россия восстанавливает справедливость и мир, Россия вразумляет и прекращает войну, которая уже шла.

Призыв к России «прекратить войну», которую она не ведет, а прекращает – всё равно что призыв к Советской армии «прекратить войну» в Сталинграде или на границе Германии, не беря в расчет ничего, ни дня, ни одной жизни из того, что было раньше. Разве можно всерьез говорить о «мирной невинной Украине», на которую «вероломно напали», когда власть этой страны восемь лет разжигала милитаристский психоз и восемь лет продолжала убивать мирных людей, прикрываясь лицемерными западными политиками. Это не любимая нами Украина гостеприимства, песен, работящих, сытых и благополучных людей, живущих в мире с собой и соседями. Это не против нее идет военная операция.

Происходящее, уверен, дается всем нам с тяжелым сердцем, но мы помним, на чьей стороне правда, мы помним на чьей стороне мы сами, молим Бога о мире и о безопасности наших солдат и офицеров, о том, чтобы им хватило терпения, сил и решительности завершить эту войну и установить мир.

Источник: блог Евгения Примакова