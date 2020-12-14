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14 декабря, понедельник | Последнее обновление — 13:51 | vz.ru
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Почему новогодний стол в России дорожает при низкой инфляции
На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году
Иностранный рейтинг искажает мощь российской боевой авиации
Опыт войны в Боснии необходимо перенести в Донбасс
За смерть в прямом эфире могут ответить зрители
Империя – это сверхкультура
Евгений Примаков, руководитель Россотрудничества
Дружите с Россией, объединяйтесь с Россией, равняйтесь на Россию, потому что с Россией безопасно, хорошо, выгодно, потому что те блага, которые вам дает содружество с Россией – традиционные ценности в сочетании с технологическим модернизмом, безопасность и независимость от разлагающих государство мягких и жестких атак извне – возможны только с Россией. Подробности...
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Деолигархизация Украины началась не в ту сторону
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Судя по всему, настало время Ахметова. Куда более компромиссный (в сравнении с тем же Коломойским) олигарх демонстрирует абсолютную лояльность интересам Запада. Несмотря на все это, Ахметов все равно мешает. Он создает проблему одним лишь размером своего бизнеса и влияния. Подробности...
Поворот России на Восток завершен
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Успехи России на Востоке измеряются не военными победами или спасенными человеческими жизнями, а повышением доходов от экспорта и качества деловой среды – достаточно мещанские категории для традиционного российского восприятия. Подробности...
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Грузия хочет рулить всем Кавказом
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Умер Валентин Гафт
Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбищеПодробности...
Азербайджан отметил парадом победу над Карабахом
Мощной символической акцией отметил Азербайджан свою победу во второй карабахской войне – по улицам Баку прошел военный парад. Жители страны встречали военную технику с восторгом и воодушевлением и приветствовали ее в том числе флагами ТурцииПодробности...
КамАЗ представил серийный городской электромобиль «Кама-1»
На выставке «Вузпромэкспо» презентован первый предсерийный образец электрического смарт-кроссовера «Кама-1». Это совместная разработка Санкт-Петербургского политехнического университета и ПАО «КамАЗ». Электромобиль рассчитан на четырех пассажиров и может развивать скорость до 150 км/чПодробности...
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12:13
Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми
Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.Подробности...
19:06
собственная новость
Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд
Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.Подробности...
18:00
В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол
В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.Подробности...
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