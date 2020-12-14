Помните неприличный анекдот про «но есть нюансы» – вот его я вспоминаю всё чаще, когда в дискуссии с очередным профессиональным «имперцем» тот заявляет, что Российская империя должна опираться на принуждение, силу и грубое доминирование.

Вчитаться в эти нюансы – дело интеллектуально сложное: «многобуков», читать лень, думать и того хуже, возьмемся за руки и поорем. Но я попробую занудно разложить по полкам.

Империя – это сверхкультура. Империя объединяет многие народы, обеспечивая их права и процветание. Ядро, маяк, на который равняются, в любой империи – народ, который обладает самой великой культурой, дающий империи общий язык, стандарты науки, примеры великой литературы, определяющей сознание многих прочих народов, создает смысл для развития.

Именно этот народ и называют государствообразующим. Его процветание, его развитие – гарантирует процветание и развитие многих прочих народов в империи. Его величие – не в угнетении других. Это, мне кажется, аксиоматика. Империя, которая душит народы, входящие в нее, обречена. Ровно так же обречена империя, которая душит основной, государствообразующий народ, расплачиваясь за его счет с другими. И это тоже аксиоматика.

В России – государствообразующий народ, народ дающий всему государству язык и величие культуры – русский. При всех блистательных примерах прочих национальных культур – их процветание только и возможно под прикрытием, при поддержке русского народа и русской великой культуры. Как в имперской короне каждый камень сияет ярче, делая корону блистательной.

Зачем я занудно пишу вот это. По совершенно практическим причинам. У нас есть три подхода.

Первый, очевидно, капитулянтский. Империя – зло, надо платить и каяться, надо обязательно «всех отпустить», сколько можно притеснять. Порой капитулянтский подход выражается не уважением чужого суверенитета, а ограничением своего собственного ради «уважаемых партнеров»: а давайте мы вам много денег дадим, скидок на газ, может и территорию свою прирежем, а если вы закроете русские школы и будете устраивать военное партнерство с нашими врагами – ну так вы же в своем праве. «Русские врывались в кишлаки и оставляли за собой дымящиеся развалины».

Иногда этот же капитулянтский подход пытаются продать аудитории как «отстаивание наших национальных интересов» – мы за мир ради мира, не будем раздражать. «Любим, ценим, уважаем» до самоуничижения – в интернет-публицистике это называется «новиопство». Суверенитет этих вот стран воспринимается либо как самоценность, либо как антироссийский (для чего были основания). «Русские врывались в кишлаки, оставляли за собой школы, больницы и библиотеки. Возрадуемся!». Это порочный, негодный, дрянной подход.

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Второй, казалось бы, противоположный, но совершенно родственный: на что нам эти национальные государства-недоразумения, мы – Великая Русская Империя, прочно стоим на костях всех прочих, должны прямо говорить этим прочим как они никчемны, подлы, неполноценны, ура экспансии и принуждению. Подход профессионального тролля, что бы вы ни вкладывали в это слово. Легализуют этот подход очевидные неудачи, провалы, слабость России в пространстве бывшего СССР. Не всюду, но там, где такие неудачи заметнее всего, они обнуляют все относительные успехи, перекрывают их в разы. Кто вспомнит «выселение» американцев с базы Манас под Бишкеком и размещение там наших сил, когда голос одного недоумка о том, что русского языка в Киргизии не должно быть, по эффекту оказывается громче.

Бойтесь, киргизы. Бойтесь белорусы, армяне, таджики и узбеки, бойтесь все – «русский мир» грядет так, что мало не покажется. Я почти уверен, что Think-tanks в Британии и Штатах, если еще не додумались заносить поддержку вот таким мыслителям, то должны всерьез подумать об этом. Для них это перспективное направление: злой пубертат, потому что мамка запретила журнал Playboy, или злостная провокация. Суверенитет этих вот стран воспринимается как однозначно антироссийский (и для этого раньше часто были основания). «Русские врывались в кишлаки и оставляли за собой школы, больницы и библиотеки, а вместо этого надо было гарнизоны и губернатора». Делает ли такой подход наш внешний периметр безопаснее в реальности? Это порочный, негодный и дрянной подход.

И есть третий, который только-только появляется на практике: дружите с Россией, объединяйтесь с Россией, равняйтесь на Россию, потому что с Россией безопасно, хорошо, выгодно, потому что те блага, которые вам дает содружество и сотрудничество с Россией – традиционные ценности в сочетании с технологическим модернизмом, безопасность и независимость от разлагающих государство мягких и жестких атак извне – возможны только с Россией. Этот подход предполагает бухгалтерский учет наших затрат – и мы исходим из того, что в прекрасной России будущего это выгодно и другим странам, потом что такая поддержка укрепит их гражданское общество и суверенитет и сбережет их. Не за счет России, а вместе с Россией.

Вопросы общей безопасности являются гарантией и внешней границы России. Привилегии российских компаний усиливает местную экономику. Привилегии российского образования, медицины, технологий – обеспечивают единое культурное пространство. Посмотрите, что делали британцы и французы, с некоторой спецификой, но что позволяет им и сегодня говорить о том, как хорошо, приятно и полезно сотрудничать с Францией и Британией? «Русские врывались в кишлаки и оставляли за собой школы, больницы и библиотеки, почту, телеграф, телефон, газету, телеканал, двадцать Telegram-каналов и военную базу».

Многое предстоит переосмыслить – российская помощь не должна доставаться в безраздельное владение правящим элитам, важна ее ощутимость для людей, важно понимание того, что дороги и мосты, рабочие места, лучшее образование и медицина – не дар местного князя холопам, или не откуп от России, который выбил местный князь, а проявление братской любви, содружества с Россией – и потому отказаться от России, отвернуться от России плохо, означает, что жизнь станет хуже.

Именно поэтому нужно объяснять преимущества содружества и сотрудничества с Россией. Что только Россия гарантирует развитие, безопасность, суверенитет. Суверенитет как защиту от разложения, архаизации, навязанных чужих ценностей, колониального правления. Суверенитет и мир при поддержке России и при условии поддержки Россией, которая защищает свой периметр и обеспечивает свое развитие.

Источник: Блог Евгения Примакова