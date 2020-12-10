Россия в Карабахе оказалась в давно забытой роли

Взгляд
10 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 19:11  |  vz.ru
Разделы

Почему бакинским помидорам закрыли российскую границу

Треть ввозимых в Россию из-за рубежа помидоров – из Азербайджана Александр Кряжев/РИА Новости
Россия вводит запрет на поставки томатов, яблок и перца из отдельных регионов Армении, Турции и Узбекистана. Но самые серьезные ограничения коснулись Азербайджана – введен полный запрет на ввоз томатов из этой страны. Поскольку Азербайджан является лидером по объемам поставок помидоров в РФ, то появились версии о политической подоплеке такого решения. Но так ли это на самом деле? Подробности...
Перейти в раздел…

Лавров нашел «альтернативу» власти Меркель

Встречам политиков в ковидную эпоху сопутствует особый протокол Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
В Москве прошла встреча между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и делегацией партии «Альтернатива для Германии». В самой Германии это уже вызвало скандал, поскольку «АдГ» считается самой радикальной оппозицией власти Меркель из тех, что представлена в Бундестаге. Подобные контакты открывают для внешней политики России «окно возможностей», но несут в себе и риски. Подробности...
Перейти в раздел…

Как «Лубянка» накрыла полковника МВД в Дагестане

Гази Исаев в зале суда Агентство «Москва»
Полковник полиции Гази Исаев подозревается в беспрецедентном, чудовищном преступлении – пособничестве в организации теракта в Москве, унесшего десятки жизней. Почему многие чиновники и коллеги обвиняемого заступаются за своего бывшего сослуживца и что происходит в Дагестане после объявленной победы над терроризмом – на месте разбирался специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему в Азербайджане остались недовольны победой над Карабахом

Военный парад в Баку стал кульминацией торжества Азербайджана над Карабахом Валерий Шарифулин/ТАСС
10 декабря исполнился ровно месяц со дня окончания второй карабахской войны. В Баку состоялся военный парад, главным гостем на котором был главный союзник Азербайджана – президент Турции Эрдоган. Казалось бы, азербайджанское общество и политический класс должны переполнять гордость и воодушевление по поводу громкой победы над Карабахом. Однако в стране остались и недовольные. Почему?  Подробности...
Перейти в раздел…

За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
Перейти в раздел…

Россия в Карабахе оказалась в давно забытой роли

Евгений Крутиков
Евгений Крутиков, военный эксперт
Турция действительно получила новые преференции по итогам последней войны в Карабахе. Это так, но практическая жизнь сейчас делает именно Россию важнейшим игроком в регионе. И не в политическом плане, а в чисто гуманитарном. Подробности...

На Марсе все-таки должны цвести яблони

Андрей Перла
Андрей Перла, Политолог
Старенький бывший шпион оказался вестником надежды. Нет, не на встречу с инопланетянами. И не на полеты на Марс. На то, что нам – читателям газет и писателям в них, возможно, нужно что-то еще, кроме коммуникаторов последних моделей. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Непоротое поколение сходит с ума

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Страшный 2020-й, конечно, сотворил ужасную вещь – оставил людей в локдауне наедине с самими собой, что, как выяснилось, не каждый может пережить. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
Перейти в раздел…

Альтернатива для России и Германии

США подбивают жителей Курил предать Россию

Как Корея завоевывает мир

Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

Азербайджан отметил парадом победу над Карабахом

Мощной символической акцией отметил Азербайджан свою победу во Второй карабахской войне - по улицам Баку прошел военный парад. Жители страны встречали военную технику с восторгом и воодушевлением, и приветствовали ее в том числе флагами Турции
Подробности...

КамАЗ представил серийный городской электромобиль «Кама-1»

На выставке «Вузпромэкспо» презентован первый предсерийный образец электрического смарт-кроссовера «Кама-1». Это совместная разработка Санкт-Петербургского политехнического университета и ПАО «КамАЗ». Электромобиль рассчитан на четырех пассажиров и может развивать скорость до 150 км/ч
Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Под Наро-Фоминском срубили главную ель страны

Главную Кремлевскую елку страны срубили в Наро-Фоминском лесничестве, сообщили власти Подмосковья. За церемонией следил и Дед Мороз. Столетнее дерево высотой 25 метров выбрали на кастинге среди 50 других – по стройности ствола, строго-пирамидальной форме и пушистости кроны
Подробности...
Перейти в раздел…
12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
Подробности...
19:06
собственная новость

Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
Подробности...
18:00

В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какую елку вы предпочитаете ставить на Новый год?
  • Живую

  • Искусственную

  • Не ставлю елку
Борщ может быть:
  • Русским блюдом

  • Только украинским блюдом

  • Главное, чтобы был вкусным
Как вы предпочитаете смотреть новые кинофильмы?
  • В кинотеатрах

  • На платных онлайн-сервисах

  • Жду, пока они появятся в свободном доступе
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Аргентина подписала контракт на закупку «Спутник V»
    Путин прокомментировал закон об иноагентах Байден-младший признал возбуждение против него уголовного дела Эрдоган заявил о важной роли Путина в урегулировании в Карабахе В МИД заявили о планах США продолжать мешать строительству «Северного потока – 2»
    Путин заявил о двукратном сокращении числа лиц в российских тюрьмах Американист указал на сильнейший конституционный кризис в США На параде «великой победы» в Баку Алиеву и Эрдогану показали армянские «Грады» Судно-трубоукладчик «Фортуна» остановилось в открытом море
    Путин заявил о косвенном признании вины Ходорковским Рогозин показал первый макет двигателя для «Союза-5» В Совфеде оценили приговор виновнику энергоблокады Крыма Россия, Китай, США и Япония проведут совместные военно-морские учения

    Главная тема


    За пост главы Пентагона схлестнулись женщина и чернокожий

    официальное заявление


    МИД: Берлин не передал данные по Навальному не только России, но и партнерам по ЕС

    «холопы США»


    В Болгарии изумились словам Киева об уничтожении Крымского моста

    дальность обнаружения


    Названа главная уязвимость стелс-технологии американских самолетов

    Видео

    Фармацевтический рынок


    Против российской вакцины созрел заговор

    биржевой товар


    Америка начала спекулировать на самом главном

    полный запрет


    Почему бакинским помидорам закрыли российскую границу

    Вакцина «Спутник V»


    Россия загнала Зеленского в коронавирусную ловушку

    новая угроза


    Спецназ НАТО готовят к тайному прорыву в Россию

    на грани катастрофы


    Герман Садулаев: Грозит ли нам голод в 2021 году

    фильм Кончаловского


    Ольга Андреева: Русская идея пошла с молотка

    музыка нас связала


    Антон Крылов: Хип-хоп и Чайковский оказались живучее рок-н-ролла

    на ваш взгляд


    Какую елку вы предпочитаете ставить на Новый год?
    Евгений Крутиков

    Россия в Карабахе оказалась в давно забытой роли

    Евгений Крутиков
    военный эксперт
    		10 декабря 2020, 18:50

    Нагорный Карабах в том виде, какой от него остался, постепенно превращается в очередную российскую «зону обеспечения». Даже не контроля. Его безопасность гарантирована российскими военными, восстановление разрушенного за 44 дня войны ведётся силами российского же МЧС. Там работают российские госпитали и врачи, централизованно завозятся из России не только стройматериалы (вплоть до досок и шифера), но даже одеяла.

    Более того, без этих одеял, которые сгружаются с российских же грузовиков русскими солдатами, случилась бы гуманитарная катастрофа: в Степанакерте тысячи беженцев из оставляемых районов, которые каждый день с раннего утра выстраиваются в очередь у правительственных зданий, где им раздают еду. Жить им негде, наступает зима, у них нет родственников в Армении. Патриотический пыл первых дней войны в Ереване выродился после поражения в выяснения отношений друг с другом, серьёзной помощи оттуда нет. Адекватно реагирует на происходящее только диаспора, но тоже не в целом, а в основном российская её часть. Диаспора привозит тёплую одежду тем, кто ушёл из самосожжённых деревень в чём был.

    Это не означает политического контроля. Это чисто гуманитарная ситуация, которую можно записать в политическую операцию только большим усилием воображения. Единственная в чистом виде политическая составляющая здесь – физическое возвращение российских войск на Южный Кавказ. Можно сказать, что Россия этого добивалась долго и неоднократно предлагала себя в качестве миротворца в Карабахе, но Азербайджан на протяжении двадцати лет раз за разом отказывался. Для Баку допуск российских войск в Карабах (пусть даже в качестве ограниченного миротворческого контингента без тяжёлого вооружения) был неприемлем всегда, поскольку в бакинской парадигме мышления считался инструментом политического влияния на ситуацию внутри Азербайджана.

    Вообще-то присутствие миротворческих сил ещё никогда не было инструментом политического влияния. Например, военный контроль «на земле» и даже наличие российских военных баз в Южной Осетии и Абхазии никак не обеспечивают Москве влияние на внутриполитическую ситуацию в Грузии. Скорее наоборот: это раздражающий фактор, который регулярно используется во внутригрузинских раскладах как жупел. Главная составляющая наличия российского воинского контингента в Южной Осетии и Абхазии – это сдерживание потенциальной новой агрессии. А то, что реваншистские настроения никуда с годами не исчезают, показали и последние события вокруг Карабаха.

    Да и сам характер миротворческого соглашения таков, что рассчитывать на его долговременный характер не приходится. Вторая карабахская война по условной системе классификации – конфликт высокой степени интенсивности, сравнимый скорее с сирийским, нежели с югоосетинским или абхазским. Или даже донбасским. А такие войны не заканчиваются с введением миротворческих сил, когда за занавесом остаётся не опредёленным главный вопрос – статус территории и народа, на ней живущего. Единственной задачей перемирия было собственно перемирие – прекращение активных военных действий. Политические вопросы не решены никак. Они вообще никогда дипломатически не решаются при войнах такой интенсивности. В договоры о перемирии просто физически невозможно вписать политическую составляющую. Они фиксируют послевоенный статус-кво и не более того. В этом случае – на пять лет.

    Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»

    И в таком контексте Нагорный Карабах и его жители оказались сейчас наедине с собой, и единственным гарантом их выживания стала Россия. А не Армения, которая отчасти просто не может, а значительная часть её элиты и не хочет помогать карабахцам.

    Пора напомнить (многие не хотят говорить это открыто), что Пашинян и его окружение изначально были настроены антикарабахски. Строили себе на этом карьеру и на этих же настроениях пришли к власти. Для них выходцы из Карабаха ассоциировались с теми, кого они свергали путем уличных протестов: долгое время власть в Ереване принадлежала именно выходцам из Карабаха, героям войны 1988–1994 годов. Можно долго рассуждать о коррупции и борьбе с ней, но Пашинян и Ко превратили этот инструмент политической борьбы в разборку с «карабахским кланом».

    Да, многие помнят, как тем федаинам-добровольцам, кто поднимался по отвесной скале во время штурма Шуши в 1992 году, затем дарили за их доблесть «хлебные места» типа директора рынка или сети заправок в Ереване. Но тогда это воспринималось как нечто естественное. Они герои, они заслужили. Не все из них затем «на гражданке» вели себя достойно, но такова человеческая природа. Хороший солдат и герой не обязательно становится примером для общества в мирное время. Но это ещё не повод превращать всё это в основу, по сути, антинациональной политики. В более крупном масштабе претензии предъявлялись Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну, но подспудно всё равно карабахцев и зангезурцев зачисляли в некий клан, который как бы весь виноват в проблемах Армении, в том числе и в коррупционной составляющей. А нет ничего проще для оппозиционера с жизненным опытом скандального журналиста, как «работать по коррупции». И уже не важно, что это разделяет общество, находящееся столетиями в состоянии вечной войны.

    Россия сейчас совершенно неожиданно оказалась в давно забытой роли наместника Карабаха. Ситуация на земле такова, что именно российские военные и сопряжённые с ними российские структуры (МЧС, медики, строители, энергетики – далее до бесконечности) будут минимум пять лет обеспечивать жизнь и безопасность этого региона. Можно долго рассуждать о том, что геополитическая ситуация в регионе изменилась, и теперь это территория соперничества не России и США, а России и Турции, и Турция действительно получила новые преференции по итогам последней войны. Это так, но практическая жизнь сейчас делает именно Россию важнейшим игроком в регионе. И не в политическом плане, а в чисто гуманитарном. Без того, что прямо сейчас обеспечивает в Нагорном Карабахе Москва, местным просто не выжить.

    Другие материалы автора

    Дело тут не в гонке между Россией и Турцией, кто больше получил по итогам войны (это очень распространённый стиль рассуждений многих политологов-академистов), а в том, кто дальше будет отвечать за жизнь на земле. Турки точно не будут.

    И пусть после этого хоть кто-то в Ереване выйдет на «овальную» площадь хоть с одним антироссийским лозунгом. Мы услышим. Это ваша родня, но спасают её пока что русские солдаты, врачи и строители.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •