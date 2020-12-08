Саркисян попросил Путина поддержать демаркацию границы Армении с Азербайджаном

Армянский президент Армен Саркисян попросил российского коллегу Владимира Путина поддержать процесс демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, сообщила пресс-служба армянского лидера.

«Президент Армении отметил, что, к сожалению, все еще существует потенциальная опасность новых споров между сторонами в связи с вопросом демаркации. Принимая во внимание исключительную важность и актуальность вопроса, президент Саркисян обратился к президенту России с просьбой оказать содействие в завершении процесса демаркации между Арменией и Азербайджаном, чтобы исключить дальнейшую напряженность и негативное развитие событий», – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе.

11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.