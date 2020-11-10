ЕС поприветствовал прекращение боевых действий в Карабахе

Евросоюз приветствует прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и анализирует его последствия, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Евросоюз приветствует прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе. Мы призывали к этому с начала боевых действий. Сейчас мы анализируем последствия войны и текущую ситуацию в регионе, после чего распространим отдельное заявление», – передает ТАСС его слова.

Во вторник ночью премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным подписал заявление о прекращении карабахской войны. При этом президент Армении Армен Саркисян узнал об этом из СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже российский лидер Владимир Путин раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта.

Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция. Официальный представитель МИД России Мария Захарова разъяснила вопрос о размещении миротворцев России в Карабахе.