Кремль: Алиев, Пашинян и Путин подписали заявление о прекращении огня в Карабахе

Лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Карабахе, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Подписано заявление президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева, премьер-министра республики Армения Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина, объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

Ранее премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Накануне в МИД России сообщили, что Москва планирует более активно участвовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября. С 26 октября в Карабахе действует третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД