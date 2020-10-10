Министры иностранных дел Азербайджана и Армении подтвердили приверженность перемирию

Глава МИД России Сергей Лавров в субботу провел телефонные переговоры с азербайджанским и армянским коллегами Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном, стороны обсуждали тему прекращения огня в Карабахе.

«В ходе бесед стороны подтвердили приверженность договорённостям о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, достигнутым по итогам консультаций министров иностранных дел трех стран 9 октября в Москве, подчеркнули необходимость его строгого соблюдения «на земле», – говорится в сообщении на сайте МИД.

Напомним, после договоренностей Армении и Азербайджана Бои прекратились почти во всем Карабахе. Однако непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила, что боестолкновения продолжаются в поселении Гадрут. Минобороны Азербайджана заявило о нарушении армянской стороной договоренности о прекращении огня и попытках наступления на Агдере-Тертерском (северном) и Физули-Джебраильском (южном) направлениях в Карабахе.