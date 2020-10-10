В Баку сообщили о попытке наступления армянских сил на ряде направлений в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило в субботу о нарушении армянской стороной договоренности о прекращении огня и попытках наступления на Агдере-Тертерском (северном) и Физули-Джебраильском (южном) направлениях в Карабахе.

«Несмотря на достижение договоренности о прекращении огня с 12.00 (11.00 мск) 10 октября, армянская армия предприняла попытку наступления на Агдере-Тертерском и Физули-Джебраильском направлениях», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Также оборонное ведомство добавило, что все попытки были «успешно пресечены подразделениями азербайджанской армии».

При этом Баку сообщает, что принимает адекватные ответные меры.

«Режим прекращения огня грубо нарушается армянской стороной. Несмотря на достигнутое соглашение с 12.00 ВС Армении предприняли попытку атаки с Агдеринского, Тертерского, Физулинского, Джабраильского направлений. В то же время ряд населенных пунктов подвергается артилеррийскому обстрелу со стороны ВС Армении. Все попытки противника были успешно пресечены нашими подразделениями. Предпринимаются адекватные ответные меры против армянской армии», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы военного ведомства.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В пятницу главы МИД Азербайджана и Армении по приглашению президента России прибыли в Москву на консультации по Нагорному Карабаху. В четверг президент России Владимир Путин после серии телефонных переговоров с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном призвал прекратить боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта по гуманитарным соображениям.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

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